web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Deutschland

Skandal-Freispruch für Hammerbanden-Unterstützerin

VonELA

Sep. 22, 2026 #Hammerbanden-Unterstützerin, #Skandal-Freispruch
Bild: dpa, Jan Woitas

Eine ehemalige Buchhalterin des Universitätsklinikums Magdeburg soll dienstliche Zugänge missbraucht haben, um Daten und Adressen politischer Gegner auszuspähen und diese der ANTIFA zuzuspielen.

Hammerbanden-Opfer unter den „Ausgespähten“

Auf einer beschlagnahmten Festplatte der ehemaligen Universitätsmitarbeiterin sollen sich Informationen zu 190 Personen, darunter auch von späteren Opfern, sowie E-Mails zum Kennzeichenabgleich und Fotos von Klingelschildern befunden haben.

Diese Daten sollen mutmaßlich bei den brutalen Überfällen der sogenannten Hammerbande“ in den Jahren 2018 und 2019 genutzt worden sein, um mehrere Menschen schwer zu verletzen. Ines F. wurde deshalb wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs vom Amtsgericht Leipzig im Februar zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Das Landgericht Leipzig hob nun jedoch das Urteil auf und sprach die Linksextremistin somit frei. Richter Johann Jagenlauf erklärte dazu, die Beweiskette sei „lückenhaft“ und nicht mit letzter Sicherheit zu schließen.

Die Uniklinik Magdeburg „diente“ somit als Adressbüro der ANTIFA, wie auch als „Unterschlupf“ einer Unterstützerin der Hammerbande. Für deutsche Gerichte offenbar „kein Grund zur Sorge“.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Bei uns gibt es auch keine Zahlschranke und aufdringliche Pop-Ups. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.

Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

 

x

Ähnliche Beiträge:

Von ELA

Ein Kommentar zu „Skandal-Freispruch für Hammerbanden-Unterstützerin“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Deutschland

Skandal-Freispruch für Hammerbanden-Unterstützerin

22. 09. 2026 ELA
Aktueller Beitrag Allgemein Asylkrise EU Europa

Schwedische Drittklässler auf die Knie geschickt – islamisches Gebet im Unterricht

22. 09. 2026 Alex
Aktueller Beitrag Allgemein Europa Großbritannien Nordstream Ukraine

McGregor: Britischer Geheimdienst MI6 kontrolliert die Lage in Kiew

22. 09. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Deutschland Europa Österreich Russland USA

Durch den Ukrainekrieg zur Unterwerfung unter die USA

22. 09. 2026 Redaktion