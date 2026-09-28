RFK Jr. lässt gesundheitliche Auswirkungen von Chemtrails prüfen

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Robert F. Kennedy Jr. bestätigte nunmehr, dass Chemtrails echt sind, und erklärte, seine Abteilung werde deren Auswirkungen auf die Gesundheit prüfen lassen. Trumps Gesundheits- und Sozialminister bleibt nun scheinbar der einzige Lichtblick in dieser „lodernden Katastrophe“ der Trump-Administration.

Schock für Big Pharma und Big Geoengineering?

RFK Jr. Hatte ja bekanntlich eine Reihe von Initiativen ankündigt, die Big Pharma, Big Tech und Big Geoengineering-Manager sicher kalte Schauer über den Rücken laufen lassen könnten.

Anlässlich einer Children’s Health Defense-Konferenz in Washington versicherte RFK Jr. Letzte Woche, dass Amerikaner, die sich um Impfsicherheit sorgen und gegen Impfpflichten sind, „einen starken und standhaften Freund im Weißen Haus haben.“

Das HHS (US-Gesundheitsministerium) überprüft außerdem „das regulatorische Umfeld“ hinsichtlich der potenziellen Gefahren von EMFs (unterschiedlichste Strahlungsbereiche) und bittet um „Rückmeldungen von Wissenschaftlern, Klinikern, Industrievertretern und Familien zu den Evidenzen, Gesundheitsergebnissen, Expositionsstandards und Forschungslücken rund um EMFs“, erklärte der Minister.

Der Prozess würde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, „weil diese Fragen rigorose Wissenschaft, Transparenz und Antworten verdienen.“

Existenz von Chemtrails bestätigt

Eigentlich jedoch war die „größte Bombe“ der Aussage RFK Jr. s, der Kommentar zu Chemtrails und insbesondere die Anerkennung, dass diese existieren.

„Wir betrachten auch Chemtrails und die Auswirkungen von Emissionen von Flugzeugen sowie deren potenzielle Auswirkungen auf die Gesundheit“, erklärte Kennedy.

Whistleblower hatten jahrzehntelang vor Versuchen des Geoengineering und der Wettermanipulation mittels stratosphärischem Aerosolsprühen gewarnt. Ein Prozess, der von Faktenprüfern sowie Mainstream-Medien und Wissenschaftlern überall noch immer als unbegründete „Verschwörungstheorie“ verurteilt wird.

Allerdings deuteten ernsthafte journalistische Untersuchungen und die Veröffentlichung von freigegebenen Dokumenten wie auch explizite, stillschweigende Eingeständnisse von Regierungen, die sich damit beschäftigen Sonnenverdunkelungsprojekte zu betreiben auch auf etwas anderes hin.

Neben dem Risiko, eine Umweltkatastrophe auszulösen, die das Überleben der Art bedroht, verweisen Kritiker von Chemtrails auf deren Potenzial, neurologische Erkrankungen (ausgelöst durch Aluminiumexposition), Herz-Kreislauf- und Atemwegsprobleme (Barium, Kobalt und andere Schwermetalle), Organschäden, Entwicklungsverzögerungen und einen ganzen „Katalog“ von Krebserkrankungen zu verursachen.

Einige Chemtrails-Forscher hatten sogar die Weltgesundheitsorganisation und ihre Anhänger beschuldigt, die Technologie zur Verbreitung von Krankheitserregern oder Biowaffen zu nutzen, die für mentale und psychologische Manipulation entwickelt wurden.

Ohne Zweifel hatte man versucht Kennedy in die Schranken zu weisen um ihn daran zu hindern, einige seiner radikaleren Vorschläge weiterzuverfolgen. Er wird außerdem von einer Armee demokratischer Generalstaatsanwälte, von Big Pharma gekauften medizinischen Organisationen und Interessengruppen ohne Unterlass verklagt. Wenn er etwas Substanzielles über Chemtrails veröffentlichen will, sollte er das besser bald tun, bevor er am Ende noch abgesetzt wird.

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