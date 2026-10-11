Polens Innenministerium warnt vor möglichem Anschlag auf Tusk und Verteidigungsminister

Screenshot

Polizei erhält Hinweis auf mögliches Attentat auf Polens Regierungschef Donald Tusk und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Die polnische Polizei hat einen Hinweis auf ein mögliches Attentat auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erhalten. Das teilte die Sprecherin des polnischen Innenministeriums, Karolina Gałecka, über die Plattform X mit.

Nach ihren Angaben haben Innenminister Marcin Kierwiński und der für die Geheimdienste zuständige Ministerkoordinator Tomasz Siemoniak angesichts der eingegangenen Informationen die zuständigen Sicherheitsbehörden angewiesen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Weitere Einzelheiten nannte Gałecka zunächst nicht.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres war ein Auftritt des polnischen Ministerpräsidenten Tusk in den Niederlanden von Unbekannten gestört worden. Eine Person aus der Menschenmenge warf eine Rauchbombe auf die Bühne, auf der sich die Regierungschefs Polens und der Niederlande befanden. Tusk wurde daraufhin kurzzeitig hinter die Bühne gebracht.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.