Ein neuer Bericht aus Deutschland zeigt auf, dass landesweit hunderte Kinderehen offiziell registriert wurden. Dabei sind junge Mädchen – manche erst 11 Jahre alt – in ehelichen Verbindungen mit erwachsenen Männern aus Hochrisikoregionen der Migration wie dem Irak, Syrien und Pakistan gefangen.

Nur 8 von 358 Kinderehen wurden annulliert

350 Fälle von Kinderehen ohne Konsequenzen

In Baden-Württemberg haben Gerichte seit 2010 nur acht Kinderehen für nichtig erklärt. Teilweise waren auch Mädchen unter 14 Jahren betroffen.

Seit 2010 haben die Gerichte in Baden-Württemberg nur acht von 358 aufgedeckten Kinderehen für nichtig erklärt. In einem Fall handelte es sich um eine aufgehobene Heirat zwischen einem 17-jährigen Iraker und einem elfjährigen Mädchen. Eine weitere aufgelöste Ehe betraf eine 16-jährige Deutsche und einen 25-jährigen Pakistaner. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Nikolaos Boutakoglou und Emely Knorr hervor.

Der Landesregierung zufolge werden derzeit keine Gerichtsverfahren bezüglich Kinderehen geführt. Alle Aufhebungen waren zwischen 2018 und 2024 erfolgt. Bei neun für gültig erklärten Ehen waren die verheirateten Mädchen zudem unterhalb des gesetzlichen Schutzalters von 14 Jahren. Drei davon waren zum Zeitpunkt der Eheschließung zwölf Jahre alt gewesen, sechs weitere waren 13.

Massenmigration bringt auch Kindesmissbrauch mit sich

Jahrelang bestanden die Mainstream-Medien und die politische Führung in Berlin darauf, dass Massenmigration die europäische Gesellschaft ohne Konsequenzen bereichern würde. Stattdessen importierten sie mittelalterliche Praktiken, die grundlegend mit westlichen Gesetzen zusammenstoßen, und ließen verletzliche Kinder die Last der rücksichtslosen, unüberprüften Grenzpolitik tragen.

Zahlreiche Fälle von Zwangsheirat von Minderjährigen aufgedeckt

Die Anfrage in Baden-Württemberg brachte auch beunruhigende Informationen von „YASEMIN“ zutage, einem Beratungsdienst, der junge Menschen unterstützt, die von Zwangsheirat bedroht sind. 2025 verzeichnete die Organisation 271 Beratungsfälle, darunter 80 Fälle von Personen, die von Zwangsheirat bedroht waren. Von diesen 80 Personen waren 33 minderjährig.

Bereits 2017 berichteten Medien, dass deutsche Behörden mehr als 1.500 Fälle von Kinderehen unter Flüchtlingen dokumentiert hatten, darunter 361 Mädchen unter 14 Jahren. Justizminister Heiko Maas erklärte damals:

„Kinder gehören nicht vor den Traualtar, sie gehören in die Schule“,

und die Gesetzgeber gingen dazu über, Kinderehen zu verbieten.

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hob die Zahlen aus Baden-Württemberg hervor und warf der Regierung sowie der CDU vor, die Situation seit über einem Jahrzehnt geduldet zu haben, während die offenen Grenzen fortbestanden.

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