Neue Milliarden machen nun auch geplante „innerdeutsche“ Bundeswehreinsätze möglich

Bild: Enno Heidtmann (CC BY-SA 3.0)

Angesichts der milliardenschweren, „kriegslüsternen“ Aufrüstung der Bundeswehr durch die bevorstehende „Merz“-Koalition, wird nun Einiges möglich.

Mit Hilfe der sogenannten, neu geschaffenen „Heimatschutzdivision“ wird es künftig der Bundeswehr möglich Einsätze im Inneren durchzuführen.

Hochgerüstet gegen Demonstranten und streikende Arbeiter

Das mit Abstand größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der BRD wird die Bundeswehr nun nicht nur, wie EU-seitig gewünscht, auf den Einsatz gegen Russland „fit machen“, wie auch tkp berichten konnte.

Mit dieser beispiellosen Aufrüstung wird das Militär also auch auf Einsätze nach innen, gegen Demonstranten oder streikende Arbeiter vorbereitet. Dafür wird eben „rasch“ noch die sogenannte „Heimatschutzdivision“ neu geschaffen.

Am 21. Januar erklärte Christoph Hübner, stellvertretender Abteilungsleiter für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz im Bundesinnenministerium „ohne Umschweife“, „die Polizeien werden im Spannungsfall schon alle Hände voll zu tun haben, weil nicht sicher ist, dass die Bevölkerung friedlich bleibt. Es kann zu Ausschreitungen kommen. Dementsprechend wird bei Übungen regelmäßig auch das Vorgehen gegen streikende Arbeiter und Demonstranten trainiert – auch in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden.“

Was plant man bei solcher „Erwartungshaltung“?

Die Frage die angesichts solcher Stellungnahmen aufgeworfen werden muss, ist zweifelsfrei, „was plant der Staat um von derartigen Szenarien ausgehen zu müssen?“

Die neu gebildete Heimatschutzdivision soll jedenfalls aus Reservisten bestehen um im „Kriegsfall“ auch die kritische Infrastruktur zu sichern. „Gesichert“ wird dabei jedoch keinesfalls die Zivilgesellschaft, sondern die Kriegsfähigkeit der Bundeswehr und der Verbündeten. Hübner zeigte sich dabei erschreckend schonungslos offen. „Die Polizei wird beschäftigt sein, dann wird man eben das Militär nach Innen einsetzen müssen“.

„Uneingeschränkte Staatsgewalt“ angestrebt?

Die neue „militärische Souveränität“, die sich Deutschland nun mit gigantischen Geldsummen anzueignen versucht, richtet sich also sowohl nach außen wie auch nach innen. Eine Militarisierung des Staates bringt fraglos bekanntlich auch eine stärkere Staatsgewalt nach innen mit sich. Offensichtlich sieht man das auch als notwendig an, auch angesichts einer letztlich herbeigeführten Deindustrialisierung Deutschlands, in dem zugleich die Vermögensverteilung immer ungleicher wird und die Umverteilung von unten nach oben unaufhaltsam weiter geht.

Die Organisation Klasse gegen Klasse reagierte auf die Aussage Hübners und kommentiert weiter zum Rüstungsplan Deutschlands, „mit der Aufrüstung von CDU/CSU, SPD und Grünen werden hunderte Milliarden Euro in die Bundeswehr gesteckt. Auch auf europäischer Ebene sollen weitere 800 Milliarden Euro in Waffen und Aufrüstung investiert werden. Selbst das Infrastruktur-Sondervermögen von 500 Milliarden Euro soll zu großen Teilen nicht in Krankenhäuser oder Schulen fließen, sondern in Straßen und Schienen, also in die zivile Kriegsinfrastruktur. Das gigantische Aufrüstungsvorhaben wurde im Eiltempo durch den Bundestag gepeitscht, weil Schwarz-Rot im neuen Bundestag dafür nicht ohne weiteres eine Mehrheit gehabt hätte. Damit drehen sie noch weiter an der Aufrüstungsspirale, um Europa unter deutscher Führung im internationalen Konkurrenzkampf besser zu positionieren.“

