Trump siegt: Paramount und CBS müssen 30 Mio. Dollar zahlen und redaktionelle Politik ändern

Der US-Sender CBS, für seine einseitige Berichterstattung bekannt, muss nun tief in die Tasche greifen und künftig mehr journalistische Transparenz üben.

Paramount und CBS sind nun gezwungen, Millionen von Dollar an Präsident Trump zu zahlen und stimmten in einem Vergleich einer Änderung ihrer redaktionellen Politik zu. Laut Fox News erhält Trump 16 Millionen Dollar. Er will das Geld für seine Präsidentenbibliothek und für die Anwaltskosten, denn er selbst wird keinen Cent davon annehmen.

Der US-Präsident hatte dem Sender gezielte Wahlbeeinflussung vorgeworfen, weil dieser während des Wahlkampfes 2020 in der Sendung “60 Minutes” ein manipuliert zusammengeschnittenes Interview mit Kamala Harris ausstrahlte. Dieses soll zu ihren Gunsten manipuliert worden sein.

Paramount Global und CBS haben sich am Dienstag darauf geeinigt, Präsident Donald Trump einen Betrag von über 30 Millionen Dollar zu zahlen, um die Klage des Präsidenten wegen Wahlbeeinflussung gegen den Sender beizulegen.

via thegatewaypundit.com

DEUTSCHLAND: Axt-Attacke in ICE – Vier Verletzte, ein Schwerverletzter

In einem ICE der Deutschen Bahn soll ein Mann vier Menschen – einen davon schwer – verletzt haben. Wie die Polizei Passau bekanntgab, befinde sich der Mann in Gewahrsam.

Andere Zugpassagiere konnten den mit einer Axt und einem Hammer Bewaffneten überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach BILD-Informationen soll es sich bei dem Angreifer um einen Syrer handeln.

Er hatte sowohl eine Axt, als auch einen Hammer dabei. Ein Zuggast soll ihm eine seiner Waffen entwendet und damit auf den Täter eingeschlagen haben, um diesen zu stoppen.

via AUF1

Große Bank prognostiziert baldige Finanzapokalypse

BIZ: Handelskriege könnten das globale Finanzsystem zum Erliegen bringen

Das globale Finanzsystem riskiert aufgrund wachsender Handelsspannungen schwere Schocks, berichtet Reuters unter Berufung auf Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Die aktuelle Handelspolitik gefährde die Stabilität der Weltwirtschaft, heißt es in dem Bericht.

BIZ-Generaldirektor Agustin Carstens stellte fest, dass die von den USA initiierte Handelskonfrontation die etablierte internationale Wirtschaftsordnung zerstöre. Ihm zufolge durchlebe die Weltwirtschaft einen kritischen Moment und betrete eine Phase zunehmender Instabilität und Unberechenbarkeit. Diese Situation bedrohe das Vertrauen der Öffentlichkeit in wichtige Finanzinstitute, einschließlich der Zentralbanken.

via news.ru

Übungsgranate in Wald gefunden und mitgenommen – Supermarkt geräumt

Ein Mann ruft die Polizei, weil er glaubt, im Wald eine Panzerfaust gefunden zu haben. Die verabredet sich mit ihm auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neuruppin. Statt die Waffe im Wald zu lassen, bringt er sie mit – und löst einen Großeinsatz aus.

In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist der Sperrkreis rund um einen Einkaufsmarkt wieder aufgehoben.

Das hat die Polizei dem rbb bestätigt. Seit 12 Uhr ist das Gelände wieder freigegeben. Bei dem Sprengmittelfund handelt es sich nicht, wie zuerst vermutet, um eine Panzerfaust, sondern um eine Übungsgranate. Sie wurde von Experten überprüft und abtransportiert.

Weiterlesen auf rbb24.de

EU-Klimaziele – Reine Plazebopolitik: Wie Europas Industrie verschwindet

Die Wirtschaftsrechnung in der deutschen Industrie ist unbestechlich. Industriestrompreise liegen hier in der Spitze 300 Prozent über denen der amerikanischen Konkurrenz. Auch die durch ein Fundament von Kernenergie abgesicherte französische Konkurrenz zahlt zum Teil doppelt so hohe Preise in der Industrie wie die Amerikaner. (…)

Unbestreitbare Ursache für den industriellen Exodus aus den Kernzentren der europäischen Industrie sind die Klimaziele der Europäischen Union. Mit einem unüberschaubaren Katalog an Klimaregulierungen und dem zerstörerischen CO2-Emissionshandel hat sich die EU-Kommission das Ziel gesetzt, im Jahr 2050 eine vollständig klimaneutrale, das heißt CO2-frei wirtschaftende Region zu sein. (…)

Sicherlich: Folgen wir dem eingeschlagenen Pfad, wird die Menge an ausgebrachtem CO2 in der Wirtschaft in den kommenden Dekaden drastisch fallen. Allein aufgrund der Deindustrialisierung wird Brüssel zahlreiche Pyrrhussiege feiern. (…)

Die EU und die Mitstreiter in ihrer Klimabürokratie riskieren eine soziale Krise, deren Ausmaß sich zum jetzigen Zeitpunkt kaum ausmalen lässt.

Weiterlesen auf apollo-news.net

ÖSTERREICH: Susanne Fürst verteidigt Neutralität: „Direktor der Diplomatischen Akademie rücktrittsreif!“

NATO statt Neutralität? Ein Interview des Direktors der Diplomatischen Akademie in Wien, Emil Brix, mit einer ukrainischen Nachrichtenagentur wirft Fragen auf. Bei Lektüre seiner Aussagen könnte man meinen, die immerwährende Neutralität wäre insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Krieg nichts als ein Mythos, von dem nur mehr wenige Aspekte am Leben erhalten werden, um den Schein zu wahren. FPÖ-Außenpolitik- und EU-Sprecherin NAbg. Dr. Susanne Fürst kritisiert das scharf – und fordert Konsequenzen.

Als Skandalinterview wertet FPÖ-Außenpolitik- und EU-Sprecherin NAbg. Dr. Susanne Fürst ein kürzlich erschienenes Interview, das der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien, Emil Brix, einer ukrainischen Nachrichtenagentur gab. Österreichs immerwährende Neutralität wird darin massiv relativiert: Fürst prangert an, dass Brix die Demontage der Neutralität offen befürwortete. Zudem liebäugele er mit der NATO und versteige sich auch zu anderen undiplomatischen Aussagen. Eine Anbiederung an den “pinken Ungeist” in der österreichischen Außenpolitik?

Weiterlesen auf report24.news

Grabenbrüche: In Afrika zerreißt die Afar-Senke und lässt einen neuen Ozean entstehen

Unter der Afar-Senke in Äthiopien brodelt eine Magmawolke. Sie spaltet den Kontinent und legt das Fundament für einen künftigen Ozean.

Im tiefen Erdinneren Afrikas schlägt ein heißes Herz: Unter der Region Afar in Äthiopien pulsiert eine Wolke aus geschmolzenem Gestein, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal „Nature Geoscience“. Die rhythmischen Schübe reißen demnach den Kontinent allmählich auseinander und lassen einen neuen Ozean entstehen.

Der Aufwärtsstrom von heißem Material aus dem tiefen Erdmantel wird stark von den tektonischen Platten – den massiven, festen Platten der Erdkruste – beeinflusst, die sich darüber befinden. Wenn tektonische Platten wie in der Afar-Region im Laufe der Jahrmillionen auseinandergezogen werden, dehnen sie sich und werden dünner, bis sie brechen. Dieser Bruch markiert die Geburt eines neuen Ozeanbeckens.

Weiterlesen auf geo.de

Die Klischeebedienung für sexuelle Belästigung wird immer absurder: Rothaarige, weiße Hexe begrabscht schwarzen Jungen (Kriegsopfer?) mit Beinprothese. Jedenfalls spannend, was man alles zum Schwimmen braucht.

