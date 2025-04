Trump bei Papstbegräbnis – Re-Katholisierung der USA nach Biden-Agenda (Video)

Symbolfoto

Donald Trump und seine Frau nehmen an der Beerdigung von Papst Franziskus teil „Melania und ich gehen zur Beerdigung von Papst Franziskus nach Rom. Wir freuen uns darauf, dabei zu sein.“

– wie der Präsident auf seiner „Truth Social“-Seite ankündigte.

US-Fahnen auf Halbmast

Außerdem hatte der US-Präsident in einer Kondolenzbotschaft zum Todes des Papstes Franziskus angeordnet, die US-Nationalflagge auf allen Bundesgebäuden und militärischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten auf Halbmast zu hissen, ebenso an den diplomatischen US-Vertretungen im Ausland.

Bei einer Osterveranstaltung im Weißen Haus hatte Trump den verstorbenen Papst als einen „hart arbeitenden, guten Mann“ bezeichnet, welcher die Welt geliebt und eine besondere Liebe für Menschen in schwierigen Situationen hatte.

Mit Trump hält nun also – nach der entseelten Regierung seines Vorgängers Biden (newsweek) – eine Art christliche Re-Spiritualisierung in der US-Politik Einzug. So stellte Trump seinen präsidialen Beschluss über die Maßnahme zum Gedenken an das Kirchenoberhaupt beim traditionellen Osterprogramm im Weißen Haus vor, dem für Kinder organisierten Eierrollen. Trump sprach dabei vor den Versammelten er über die Einzigartigkeit von Ostern und die tiefe Verehrung Jesu Christi:

„Die Religion kehrt nach Amerika zurück.„

– so Trump.

