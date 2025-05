Indien greift Pakistan mit koordinierten Raketenangriffen an (Video)

Das indische Militär bestätigte bereits nach ersten Berichten über Explosionen an mehreren Orten im pakistanischen Kaschmir, es habe im Rahmen der Operation „Sindoor“ Raketenangriffe auf pakistanische Einrichtungen gestartet, die man als – mit Terroristen in Verbindung stehend -identifiziert hat. Insgesamt sollen neun Orte angegriffen worden sein.

Die Angriffe seien laut indischem Militär fokussiert und nicht auf eine Eskalation gerichtet gewesen, die pakistanische Militärinfrastruktur wurde nicht beeinträchtigt. Deswegen habe sich Indien bei der Auswahl der Ziele und der Angriffsmethode deutlich zurückgehalten. Der Angriff wäre eine Reaktion auf den Beschuss in Kaschmir gewesen. Somit wäre laut indischem Militär der Gerechtigkeit Genüge getan worden – wie es auf „X“ heißt.

🇮🇳🇵🇰

Wideo z ataku indyjskich sił powietrznych na cel w kontrolowanym przez Pakistan Kaszmirze. pic.twitter.com/Kq2q6H6tis — WarNewsPL (@WarNewsPL1) May 6, 2025

Pakistan gab Indien noch vor der offiziellen Bestätigung die Schuld an dem Angriff und kündigte Vergeltung an. Die pakistanische Luftwaffe habe außerdem sofort reagiert und ihren Luftraum geschlossen. Laut Ahmed Sharif Chaudhry werde aber diese Provokation nicht unausgesprochen bleiben: Pakistan werde auf den Angriff zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl reagieren. Laut pakistanischen Staatsmedien wären bei den Angriffen nur Zivilisten verletzt, ein Kind sei getötet und eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden, insgesamt 26 Tote und fünf abgeschossenen indische Kamofjets.

Am 22. April im indischen Teil Kaschmirs 26 Touristen erschossen. Indien macht Pakistan dafür verantwortlich. Die pakistanische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Die Spannungen zwischen den beiden rivalisierenden Atommächten hatten seither gefährlich zugenommen. Im Grenzgebiet kam es daraufhin zwischen Soldaten beider Seiten wiederholt zu Schusswechseln.

