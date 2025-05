Kreml: Putin nimmt nicht an Friedensgesprächen in Istanbul teil

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nicht Mitglied jener Delegation, der Friedenssondierungs-Gesprächen heute Donnerstag in Istanbul, wie aus einem am Mittwochabend veröffentlichten russischen Präsidialdekret hervorgeht, welches auch eine Namensliste enthält.

Heute Donnerstag finden in Istanbul Friedensgespräche statt – aber ohne Putin und Trump. Selenskyj erklärte, er wäre nur bereit ist, sich in Anwesenheit Putins an den Verhandlungstisch zu setzen. Vorher hatten Trump Putin angedeutet, nicht an direkten Friedensgesprächen zwischen Moskau und Kiew teilnehmen zu wollen.

Putin schlug vor, dass am Donnerstag in Istanbul direkte Verhandlungen mit der Ukraine „ohne Vorbedingungen“ aufgenommen werden. Am späten Mittwochabend vermeldete der Kreml: Dass der Präsidentenberater Wladimir Medinski und der stellvertretende Verteidigungsminister Alexander Fomin der russischen Delegation angehören, Putins Name stand aber nicht auf der Liste – wie Reuters berichtete.

Schließlich vermeldete auch ein US-Beamter: Dass Trump, derzeit auf einer Nah-Ost-Tour, ebenfalls nicht an den Gesprächen teilnehmen wird. Zuvor hatte es geheißen: Der US-Präsident hätte die Möglichkeit einer Teilnahme in Betracht gezogen.

Zur US-Delegation bei den Friedenssondierungen in Istanbul gehörten Außenminister Marco Rubio, Steve Witkoff und Keith Kellogg.

Laut ukrainischem Außenminister Andrij Sybiha von frühen Donnerstagmorgen, habe er sich mit Rubio getroffen, um Selenskyjs Vision für den Frieden zu teilen und „die Positionen in dieser kritischen Woche abzustimmen„. Russischen Quellen zufolge könnten auch Verhandlungen über ein groß angelegtes Programm zum Austausch von Kriegsgefangenen aufgenommen werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte Putin auf, an den Gesprächen teilzunehmen, „wenn er keine Angst hat„, offenbar um Trump zu zeigen, wer mehr Frieden will: die Ukraine oder Russland.

Während sich dann Zelenskyj dann am späten Mittwochabend auf den Weg in die Türkei aufgemacht hatte, werde er aber nun doch nicht an den Gesprächen teilnehmen, so ein ukrainischer Beamter.

Überraschend ist Selenskyjs Aussage aber auch deshalb: Verbietet doch ein ukrainisches Dekret Verhandlungen mit dem russischen Staatsoberhaupt verbietet, solange Wladimir Putin im Amt ist.

In seiner Videobotschaft von Mittwochabend erklärte Selenskyj: Die Ukraine entscheide über ihre Schritte in Bezug auf die Friedensgespräche mit der Türkei, sobald Putins Beteiligung klar werde.

Läge doch die Antwort auf alle Fragen im Zusammenhang mit diesem Krieg – warum er begonnen hat, warum er weitergeht –in Moskau, wie Selenskyj meinte und fügte hinzu:

„Wie der Krieg endet, hängt von der Welt ab.“

Trump möchte, dass beide Seiten einen 30-tägigen Waffenstillstand unterzeichnen. Er würde auch Sekundärsanktionen gegen Moskau „immer in Betracht ziehen“, wenn er glaube, dass Russland den Friedensprozess behindere. US-Beamte sprachen deshalb Finanzsanktionen sowie von Sekundärsanktionen, die gegen Käufer von russischem Öl verhängt werden könnten.

Die letzten direkten Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Verhandlungsführern fanden im März 2022 in Istanbul statt. (mno)

_________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<