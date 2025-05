Rumunia: 4 miliony martwych wyborców w wyborach prezydenckich

W Rumunii to już pewne: opozycyjny kandydat George Simion nieznacznie przegrał wybory prezydenckie z prounijnym kandydatem Nicusorem Danem. Nadal nie jest jasne, czy doszło do oszustwa wyborczego.

Jednak od czasu wykluczenia Călina Georgescu i anulowania pierwszej tury głosowania w grudniu, obserwatorzy skarżyli się na masowe nieprawidłowości.

Nieugięty: George Simion podczas kampanii wyborczej w Bukareszcie w marcu 2025 r.

Po przeliczeniu prawie 90% okręgów wyborczych, Nicusar Dan ma około 500 000 głosów przewagi nad George’em Simionem z około 54% – przewaga ta będzie niemożliwa do nadrobienia. Wybory prezydenckie w Rumunii były postrzegane jako przełomowa decyzja: Czy kraj jeszcze bardziej zbliży się do UE i NATO? Czy też postawi na równowagę, za którą w szczególności opowiadał się Simion? Wydaje się, że wyborcy podjęli już decyzję.

Simion ubolewał nad 4 milionami martwych wyborców w rundzie 1

Nie jest jednak jasne, czy wszystkie głosy oddane w Rumunii zostały faktycznie oddane przez żywych wyborców. W okresie poprzedzającym drugą turę wyborów George Simion stwierdził, że ma dowody na to, że w 1. turze zagłosowało do czterech milionów martwych osób. Ich głosy będą również decydujące w turze 2.

Były dyrektor FBI Comey opublikował kod wzywający do zabójstwa Donalda Trumpa

Były dyrektor FBI James Comey, bliski lewicowym amerykańskim „Demokratom”, udostępnił zdjęcie pocisków ułożonych w kod „86 47”.

Osoby wtajemniczone w amerykańskie służby twierdzą, że jest to wezwanie do zamordowania Donalda Trumpa i wyjaśniają znaczenie tych liczb. Sam Comey twierdzi, że nie wiedział nic o znaczeniu tych liczb i oczywiście nie nawoływał do przemocy.

Zdjęcie: Oto kod, który opublikował Comey: 86 (wyrzucić) 47 (47. prezydent). Źródło: X

Przypomina to filmy szpiegowskie z czasów zimnej wojny. 15 maja były dyrektor FBI James Comey opublikował na Instagramie zdjęcie przedstawiające kod „86 47” złożony z pocisków. Pod spodem napisał tekst: „Fajna formacja muszli na moim spacerze po plaży” – co oznacza: „(znalazłem) fajną formację muszli podczas mojego spaceru po plaży”. (…)

Amerykańscy koneserzy usług, w tym kongresman Andy Ogles, rozszyfrowali znaczenie. 86 („osiemdziesiąt sześć”) to wyrażenie pochodzące z amerykańskiej podklasy i oznacza »wyrzucić«,

„pozbyć się” lub „odmówić usługi”. […] „47” to wyraźna aluzja do urzędującego prezydenta Donalda Trumpa, który jest 47. prezydentem USA.

Włochy się rozprawiają: Każdy, kto podróżuje na północy kraju samochodem z silnikiem diesla, wkrótce zostanie ukarany wysoką grzywną

Każdy, kto chce podróżować samochodem na północ Włoch od jesieni 2025 r., musi być przygotowany na daleko idące ograniczenia. Jak donosi gazeta Bild, w kilku regionach wejdą w życie kompleksowe zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami wysokoprężnymi spełniającymi normę Euro 5.

Celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w silnie zanieczyszczonej Dolinie Padu.

Środki te dotkną wielu turystów z Niemiec. Do miejsc takich jak jezioro Garda, Mediolan czy Wenecja można szybko dotrzeć samochodem, szczególnie w przypadku osób podróżujących z południa Niemiec. Jednak każdy, kto podróżuje starszym modelem z silnikiem diesla, powinien rozważyć alternatywy, takie jak pociągi, samochody elektryczne lub samochody z wypożyczalni. Włoskie władze ogłosiły grzywny w łącznej wysokości 168 euro. Jak donosi portal Sicurauto, recydywistom grozi nawet tymczasowe zawieszenie prawa jazdy na okres do trzydziestu dni.

Nowy Jork: Meksykański okręt taranuje Most Brookliński

Żaglowy okręt szkoleniowy meksykańskiej marynarki wojennej staranował nowojorski Most Brookliński. Zginęły co najmniej dwie osoby. Most jest jednym z symboli metropolii. Nie został jednak prawie uszkodzony.

Uszkodzony „Cuauhtémoc” przed Mostem Brooklińskim w Nowym Jorku: „To było straszne. To było takie smutne.“ Zdjęcie: Porter Binks / EPA

Żaglowiec szkoleniowy „Cuauhtémoc” zderzył się ze słynnym Mostem Brooklińskim w Nowym Jorku. Świątecznie oświetlony „Cuauhtémoc” wbił się w konstrukcję na oczach wielu przerażonych przechodniów. Według burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa, dwie osoby straciły życie. Spośród 277 osób znajdujących się na pokładzie, co najmniej 22 zostały ranne, w tym trzy poważnie.

Afgańczyk zabija biegacza – jako „wyraz ogólnej frustracji”

W Badenii-Wirtembergii Afgańczyk ubiegający się o azyl miał z frustracji dźgnąć nożem przechodnia na ulicy. W sądzie usunięto mu tłumacza, ponieważ nie chciał siedzieć obok kobiety.

Afgańczyk zostaje wprowadzony na salę sądową z zasłoniętą twarzą przed rozpoczęciem procesu. Zdjęcie: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

STUTTGART: W Sądzie Okręgowym w Stuttgarcie rozpoczął się proces o morderstwo przeciwko Afgańczykowi ubiegającemu się o azyl Raminowi F.. Prokuratura oskarża oskarżonego o zabicie 56-letniego biegacza kilkoma ranami kłutymi w dniu 15 listopada 2024 r. w Hochdorf (Badenia-Wirtembergia).

Zgodnie z oświadczeniem, Afgańczyk zaatakował na chodniku programistę Fabrice’a D., obywatela Francji, który był mu zupełnie nieznany, i bez ostrzeżenia dźgnął go cztery razy w klatkę piersiową 17-centymetrowym nożem. Jeden cios przebił mu serce. Ofiara wykrwawiła się na miejscu zdarzenia.

Domniemany sprawca przyjechał do Niemiec w 2022 roku i został umieszczony w ośrodku dla azylantów w Hochdorf. Po powtarzających się konfliktach został przeniesiony do Wernau na krótko przed popełnieniem przestępstwa. W dniu popełnienia przestępstwa wrócił jednak do Hochdorfu, gdzie rzekomo ponownie pokłócił się z dozorcą. Według aktu oskarżenia groził: „Zabiję was wszystkich!”.

Czy będziemy tego biednego inżyniera witać wkrótce w Polsce?

