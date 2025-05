Mit einem neuen Programm versucht die ukrainische Regierung die Generation zwischen 18 und 24 Jahren in die Armee zu locken – mit bisher wenig Erfolg, wie das „Wall Street Journal“ berichtet.

Der „Vertrag 18-24“ hätte dazu beitragen sollen, jene Bevölkerungsgruppe zu erreichen, die sie bisher von der Front zurückgehalten hat. Denn die meisten kampfwilligen Männer hätten sich schon vor langer Zeit zur Armee gemeldet, weswegen die Neuorientierung von Jahr zu Jahr schwieriger wird.

Und viele stellungspflichtige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, denen es verboten ist, das Land zu verlassen – verstecken sich entweder oder zahlten Bestechungsgelder zur illegalen Landflucht oder um der Einberufung zu entgehen.#

Razzien und Anwerbung von Sträflingen

Kiew versuchte deshalb in dem seit fast ndreieinhalb Jahren andauernden Krieg auf repressive Weise, die Streitkräfte aufzufüllen. Sogar in Nachtclubs und Thermalbädern fanden Razzien statt, Sträflinge erhielten vorzeitige Entlassungen aus dem Gefängnis und im ganzen Land wurden verlogene Plakate mit der Aufschrift „Alle werden kämpfen“ aufgestellt – wobei bekannt ist, das gerade die Oligarchen in westlichen Luxushotels das Ende des Krieges auskosten

Insofern wurde im vergangenen Jahr die Altersgrenze für die Wehrpflicht von 27 auf 25 Jahre gesenkt. Mit mäßigem Erfolg: Konnte doch die Zahl der Soldaten nur vorübergehend erhöht werden.

Die nächste Kriegsgeneration ist alarmiert: Denn während die 18- bis 24-Jährigen ihr Leben weitgehend frei leben konnten, sind nun sie durch Tod und Verstümmelung bedroht.

Jugend lehnt Geld gegen Tod ab

Mittlerweile bietet die ukrainische Regierung jungen Menschen in diesem Alter Verträge an und verspricht Vergünstigungen im Austausch für einen einjährigen Militärdienst. Neben 1 Million Griwna (ca 21.130.- EUR) ein zusätzliches Monatsgehalt, umgerechnet fast 3000 US-Dollar , und das Sechsfache des nationalen Durchschnittsgehalts in der Ukraine. Außerdem besteht Anspruch auf kostenlose Studiengebühren und ermäßigte Zahnbehandlungen.

Das Programm wurde per TikTok-Videos, Posts in sozialen Medien und hellen Werbetafeln auf den zentralen Straßen der Großstädte in der Ukraine unters Volk gebracht.

Allerdings hätten sich selbst laut Regierung seit dem Start des Programms im Februar nur etwa 500 Menschen gemeldet. Laut ukrainischen Beamten soll die Bürokratie das Zulassungsverfahren verzögern. Allerding sollen sich auch viele junge Männer auf Druck ihrer Eltern einen Rückzieher machen oder das Programm abbrechen.

