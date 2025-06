EU im Untergangsmodus

Bild: shutterstock

Vergleicht man den Untergangsfortschritt der EU mit dem des Hitlerreiches, muss man sich fragen, wo die EU gerade steht: vor Stalingrad, nach Stalingrad, vor Kursk oder nach Kursk, oder vor oder nach dem D-day, der sich gerade zum einundachtzigsten Male jährt?

Von FRANZ FERDINAND |Die drohende Niederlage in der Ukraine wird für die westlichen Eliten ähnlich katastrophal sein wie die Niederlagen Hitler-Deutschlands in Stalingrad, Kursk und der D-day zusammen!

Die wichtigste Parallelentwicklung zwischen der EU und Nazi-Deutschland ist der Krieg gegen Russland. Der Unterschied ist bloß der, dass die EU aus der Katastrophe der deutschen Wehrmacht und der Armee Napoleons insofern „gelernt“ hat, als dass man einen direkten Angriff auf Russland vermeidet. Dies würde unzweifelhaft in einer noch größeren Katastrophe für die EU führen, als dereinst für Hitler oder für Napoleon.

Deshalb hat man sich auch für eine Art Salamitaktik entschieden. Diese begann zuerst mit der NATO-Osterweiterung, die man entgegen allen Versprechungen bei der deutschen Wiedervereinigung Russland gemacht hatte. Begleitet wurden diese Schritte mit entsprechender Propaganda über die NGOs.

Mit dem Versuch, die Ukraine vertragswidrig in die NATO zu integrieren wurde der Bogen überspannt. Russland musste reagieren. Russland kann sich dabei auf den Artikel 51 der UNO-Charta (Recht auf Selbstverteidigung) berufen.

Es fragt sich, was die gemeinsame Triebfeder für die Feldzüge des Westens gegen Russland waren, bzw. sind?

In allen Fällen ging und geht es um Ressourcen und Wirtschaft:

Napoleon forderte vom Zaren die Unterwerfung unter die Interessen Frankreichs, um die russischen Häfen für Waren aus England zu sperren. Eigentlich ging es Napoleon um die Unterwerfung Englands, das man über einer Blockade wirtschaftlich ruinieren wollte. Der Krieg gegen Russland war nur als Zwischenschritt gedacht. Das Potential Russlands wurde dabei völlig unterschätzt.

Hitler ging es auch um die Unterwerfung Englands. Eine direkte Landung in England erschien zu riskant. Hitler hoffte über einen Sieg gegen die Sowjetunion, England friedensbereit zu stimmen. Obendrein ging es natürlich um die gigantischen Ressourcen Russlands. Hitler erklärte:

Es müsse vielmehr darum gehen, dem deutschen Volk für alle Zeit „den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu sichern“, der ihm wirtschaftliche Unabhängigkeit im kontinentalen Großraum Europa garantiere. Dieser Boden sei vor allem in Russland und dessen unterworfenen Randstaaten zu suchen. Der Nationalsozialismus verkünde daher auch gegenüber den „Annexionisten“ des Kaiserreichs als neues Ziel: „Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten!“

Der EU geht es natürlich um ganz das Gleiche. Die gigantischen Schuldenberge des Werte-Westens zeigen ja nur, dass das Wirtschafts- und das Sozialsystem der EU und der USA absolut unnachhaltig ist und man entweder auf eine gigantische Pleite zusteuert, oder man erhöht die eigene Kreditwürdigkeit, indem man sich Russland mit seinen unerschöpflichen Ressourcen unter den Nagel reißt. Trump gibt es in der Zwischenzeit billiger: er begnügt sich mit Kanada oder Grönland! Wahrscheinlich hatten Gorbatschow und Putin diese Entwicklung vorhergesehen und daher ein gemeinsames Europa von Wladiwostok bis Lissabon, oder zumindest eine Freihandelszone vorgeschlagen. Dies hätte den imperialen Plänen der EU den Boden unter den Füßen weggezogen. Die EU entschied jedoch, ganz so wie Hitler, Russland zu unterwerfen. Dazu soll Russland zerschlagen (dekolonialisiert) werden.

Ohne die Unterwerfung Russlands könnte die Pleite des Werte-Westens nur dadurch abgewendet werden, dass man wieder bereit wäre, mehr zu arbeiten, sowie in den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg, um so der asiatischen Konkurrenz Paroli bieten zu können. Allerdings würde das den Kernwählerschichten des Mainstreams, dem woken Lumpenproletariat, das jetzt noch durch arbeitsscheue Zuwanderung verstärkt wird, nicht gefallen. Man ist gewohnt von der Wiege bis zur Bahre, sozialstaatlich umsorgt zu werden. Wenn das nicht mehr funktioniert, gibt es Randale, wie man unlängst wieder in Frankreich beobachten konnte.

Auch das Nazi-Regime war finanziell völlig unnachhaltig. Der zeitweilige Wirtschaftsaufschwung nach der Wirtschaftskrise war der Ausgabe der Mefo-Wechsel geschuldet. Diese Mefo-Wechsel waren eine Art Wechselkredit, der auch unter Firmen als Zahlungsmittel verwendet wurde. Damit sollten kurzfristige Liquiditätsengpässe behoben werden. Die Laufzeit dieser Wechsel betrug 5 Jahre und danach sollten sie in Reichsmark zurückbezahlt werden, was aber nicht möglich war. Als dann Hitler dieses Finanzinstrument zur Dauereinrichtung machen wollte, trat sein Erfinder Hjalmar Schacht zurück.

Man sieht, dass heute wie damals die Probleme ähnlich waren und die angestrebte Endlösung, Krieg gegen Russland, die Gleiche!

Die heutige Lösung ist wie schon erwähnt, subtiler. Nachgerade „genial“ muss man die Idee bezeichnen die Ukrainer gegen Russen kämpfen zu lassen, in der Hoffnung, dass sich beide gegenseitig schwächen. Es ist so quasi die Gutmenschenvariante Hitlers Vernichtungs- und Ausrottungskrieg!

Man versteht wieder einmal, dass der „Kampf gegen Rechts“ des Mainstreams und der Kriegstreiber eine Camouflage ist, um seine wahren Absichten zu tarnen und gutmenschlich schön zu reden.

