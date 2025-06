Bürgergeld landet in den Taschen von Clan-Oberen

Abschiebungs-Protest auch in San Francisco + “Palästinenser-Sprecher” selbst als Terrorist enttarnt + Niederlande: Bürger führen auf eigene Faust Grenzkontrollen durch + SPD schlägt wegen Sozialbetrug Alarm + EU-Vorschrift verbietet Backpulver im Weinbau

Abschiebungs-Protest auch in San Francisco – Festnahmen

Auch in San Francisco ist es bei Protesten gegen die Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung Medienberichten zufolge zu Ausschreitungen gekommen. Etwa 60 Personen seien nach einer zunächst friedlich verlaufenen Demonstration vor einem Gebäude der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen worden, berichtete der örtliche CNN-Tochtersender KGO. (…)

Die Stimmung sei umgeschlagen, als einige Demonstranten nach Angaben der Polizei Eigentum zerstörten, Angriffe verübten und andere Schäden verursachten, berichtete der Sender weiter. Um die Demonstration aufzulösen, hätten die Behörden die Proteste zu einer „ungesetzlichen Versammlung“ erklärt.

Alle schrieben von ihm ab: “Palästinenser-Sprecher” selbst als Terrorist enttarnt

In den letzten Tagen machte es verstärkt den Anschein, dass sogenannte öffentlich-rechtliche Medien Presseaussendungen der Terrororganisation Hamas ohne eigene Prüfung übernahmen. Viele dieser Medien bezogen sich in ihrer “Berichterstattung” dabei auf einen gewissen Mahmud Bassal. Nun wurden Dokumente öffentlich, dass Bassal ein Gruppenkommandant des terroristischen Zeitoun-Bataillons ist.(…)

In Fake-Produktionen der Hamas ist Mahmud Bassal immer wieder zu sehen gewesen, wie er Vorwürfe gegen Israel erhebt – wie hier, wo angeblich ein Schutzraum in einer Schule durch Israel angegriffen wurde. Menschen im Westen tendieren dazu, solche Lügen blind zu glauben und sich auf die Seite der vermeintlich Schwächeren, Unterdrückten zu stellen.(…)

Das israelische Militär gelangte in Besitz von Unterlagen, in denen zahlreiche Hamas-Terroristen, ihr Rang und diverse Details aufgeführt sind. Diese Unterlagen führen Mahmud Bassal als Gruppenkommandant des Zeitoun-Bataillons.

Niederlande: Bürger führen auf eigene Faust Grenzkontrollen durch

Die Asylpolitik ist Streitthema auch in den Niederlanden. Jetzt organisieren Bürger eigenmächtig Kontrollen an der deutschen Grenze, um Migranten zu stoppen. Wie reagiert die Regierung in Den Haag? (…)

In der aufgeheizten Debatte um die Asylpolitik in den Niederlanden haben Bürger auf eigene Faust Fahrzeugkontrollen an der deutschen Grenze organisiert. An der Bundesstrasse 408, die vom niedersächsischen Haren (Ems) in Richtung der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im niederländischen Ter Apel verläuft, stoppten mit Warnwesten und Lampen ausgerüstete Menschen am Samstagabend Autos, wie Medien teils auch mit Videoaufnahmen der Kontrolle berichteten. (…)

Die niederländische Polizei und die Grenzgemeinde Westerwolde teilten mit, dass es für die Bevölkerung verboten sei, Autos anzuhalten – dies dürfe nur die Polizei.

An der Aktion am Samstagabend waren demnach etwa zwölf Männer beteiligt, die nach eigenen Angaben unzufrieden darüber sind, dass Asylbewerber ungehindert über die Grenze in die Niederlande kommen. «Es passiert einfach nichts. Dann machen wir es einfach selbst», zitierte die Zeitung einen Beteiligten (…)

Von einer «fantastischen Initiative» sprach unterdessen der Rechtspopulist Geert Wilders. «Das sollte überall an der Grenze passieren», sagte er. Wenn der Ministerpräsident nicht sofort die Armee für Kontrollen einsetze, «sollten wir es selbst tun». Bei einer nächsten Kontrollaktion von Einwohnern an der Grenze mache er gerne mit.“

„Bürgergeld landet in den Taschen von Clan-Oberen“: Plötzlich schlägt die SPD wegen Sozialbetrug Alarm

Karin Welge (SPD), Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, beklagt den systematischen Sozialleistungsbetrug durch Clans. „Das, was derzeit passiert, heißt zwar Arbeitnehmerfreizügigkeit, es ist aber de facto eine Einwanderung in die Sozialsysteme“, so Welge.

Zahlreiche Menschen aus Rumänien und Bulgarien beziehen in Deutschland Sozialleistungen, doch in zahlreichen Fällen werden die Gelder nicht von den eigentlichen Empfängern selbst genutzt. Hinter den „Hintermännern“ stecken oft kriminelle Organisationen, die die Leistungsbezieher ausnutzen und ihnen ihre finanziellen Unterstützungen abnehmen – entweder durch Zwang, Drohungen oder Täuschung.

Der ehemaligen Bundestagspräsidentin und heutigen Arbeitsministerin Bärbel Bas ist dieses Problem offenbar bewusst. Im Interview mit dem Stern erklärte sie, dass es organisierten Missbrauch beim Bürgergeld gebe: Menschen aus anderen EU-Ländern würden gezielt nach Deutschland gelockt, wobei „mafiöse Strukturen“ dahinterstünden, die dringend zerschlagen werden müssten.

Der NGO-Komplex – Sie nehmen dein Geld. Sie wollen deinen Willen brechen.

Milliarden Euro Steuergeld sind in den letzten zehn Jahren an NGOs geflossen: Vermeintliche Nicht-Regierungs-Organisationen, die in Wahrheit am Tropf des Staates hängen und die Agenda der Regierung propagieren. In einer großen Investigativ-Dokumentation zeigt NIUS auf, wie der NGO-Komplex die Meinungsfreiheit bekämpft, die illegale Massenmigration befeuert und dem Land eine grüne Deindustrialisierung aufzwingt. Im Zentrum dieses Systems: das Familienministerium und sein Förderprogramm „Demokratie leben“.

NIUS-Chefreporterin Pauline Voss begibt sich auf die Spuren des NGO-Komplexes und deckt auf: Mit Steuergeld wird für die Grünen geworben und ein AfD-Verbot gefordert. Das Familienministerium finanziert sogar einen zentralen Akteur der militanten Antifa. NIUS spricht mit den Omas gegen Rechts und einem Insider der steuerfinanzierten Asylindustrie. Mit Björn Harms, dem stellvertretenden NIUS-Chefredakteur und Autor von „Der NGO-Komplex“, dem Medienanwalt Joachim Steinhöfel und der ehemaligen Familienministerin Kristina Schröder (CDU) kommen die wichtigsten Kritiker und Kenner des NGO-Komplexes zu Wort.

Es ist eine Recherche gegen Widerstände, denn die NGOs wollen lieber im Verborgenen arbeiten.

EU-Vorschrift verbietet Backpulver im Weinbau – Winzer müssen teures Industrieprodukt einsetzen

Im Kampf gegen den Echten Mehltau nutzten viele Weinbauern jahrzehntelang ein simples Mittel: Natriumhydrogencarbonat, bekannt als Backpulver. Preiswert, umweltverträglich und leicht zu handhaben – dieser Grundstoff galt im Weinbau als bewährte Lösung.

Die EU entzog nun überraschend die Zulassung dieses Hausmittels. Stattdessen dürfen Landwirte nur noch ein Industrieprodukt mit identischem Wirkstoff einsetzen – zum sechsmal höheren Preis.

Der unbequeme Pfizer-Bericht, der bis zu 40 % mehr Herzerkrankungen bei Geimpften bestätigt

Seit sechs Monaten sitzen die MHRA, und andere nationale Aufsichtsbehörden, an einem Bericht von Pfizer über die Sicherheit des Impfstoffs Covid. Beunruhigender weise sieht die Zusammenfassung, die ich gerade online gefunden habe, überhaupt nicht gut aus:

Die geimpfte Kohorte hat ein um mindestens 23-40 % höheres Risiko für einige Herzkrankheiten UND das Risiko ist höher als im vorherigen Bericht von Pfizer (d. h. es steigt mit der Zeit seit der Impfung).

Bei dem betreffenden Bericht handelt es sich um den Zwischenbericht C4591021 ‚Interim Report 5‘ von Pfizer vom 12. März 2024. Es ist eine Sicherheitsstudie nach der Zulassung (Post Authorisation Safety Study, PASS) des Impfstoffs Covid von Pfizer.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die nationalen Regulierungsbehörden von den Arzneimittelherstellern routinemäßig die Durchführung von PASS-Studien als Voraussetzung für die Zulassung der meisten neuen Arzneimittel verlangen. Die Aufsichtsbehörden stellen dem Hersteller Daten von Millionen von Patienten zur Verfügung, die in den nationalen Gesundheitssystemen registriert sind. Der Hersteller führt dann eine Analyse durch, um festzustellen, ob das Medikament das Risiko für bestimmte Gesundheitszustände erhöht hat.

