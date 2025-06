EU will alle russischen Gasimporte bis 2027 verbieten + Offiziell keine US-Waffen mehr: Jetzt steht die Ukraine nur mit den Europäern da + DEUTSCHLAND: Joschka Fischer ist keine Kraft für den Frieden + Flammende Warnung vor E‑Auto‑Risiken + Drogenhandel Ermittler schalten große Darknet-Plattform ab

Die Eskalation im Mittleren Osten droht Europa in die nächste Energiekrise zu stürzen

Israels militärischer Schlag gegen iranische Nuklearkapazitäten und die Hauptschlagader seiner Energiewirtschaft mischt die Karten in der Region neu. Für Europa bahnt sich ein energiepolitisches Desaster an.

Es ist noch zu früh, die strategischen Angriffe Israels auf die Nuklearinfrastruktur und die Energieproduktion Irans abschließend einzuordnen. Doch lässt sich bereits jetzt eines konstatieren: Neben der systematischen Eliminierung militärischer und nuklearer Ziele impliziert vor allem der präzise Angriff auf das Gasfeld „South Pars“ eine rasche Eskalation der militärischen Ereignisse. South Pars, am Persischen Golf gelegen, ist das derzeit größte operable Gasfeld der Welt und die Hauptschlagader für die Ökonomie der politischen Führung Irans. (…)

Erinnerungen an den Ölpreisschock

Israels Angriff sorgte an den Energiemärkten für schockartige Preissprünge. Binnen Stunden nach dem Schlag gegen South Pars schoss der Ölpreis um 14 Prozent auf 73 US-Dollar pro Barrel in die Höhe – ein unmittelbarer Ausdruck der Sorge an den Märkten vor einer Eskalationsspirale, an deren Ende ein regionaler Flächenbrand die Energieproduktion dauerhaft in Mitleidenschaft ziehen könnte.

EU will alle russischen Gasimporte bis 2027 verbieten

Da die EU ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen beenden will, wird die Kommission diese Woche ein Verbot neuer Verträge über Erdgaslieferungen mit Russland auf der Grundlage des Handelsrechts vorschlagen, das statt einer einstimmigen Entscheidung der EU eine Mehrheit der Stimmen erfordert.

EU-Unternehmen wird es verboten sein, neue Verträge über russisches Gas abzuschließen, basierend auf dem Handelsrecht, das darauf abzielt, Vetos von Ungarn und der Slowakei zu umgehen, berichtete die Financial Times am Montag unter Berufung auf eine Zusammenfassung der ihr vorliegenden Vorschläge.

Ungarn und die Slowakei, die weiterhin russisches Gas über eine Pipeline durch den Balkan beziehen, haben angekündigt, ein vollständiges Verbot in einem Sanktionspaket mit einem Veto zu verhindern.

Die Verhängung von Sanktionen erfordert die einstimmige Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten, während die Anwendung des Handelsrechts nur einer Zustimmung der Mehrheit der Länder bedarf.

Offiziell keine US-Waffen mehr: Jetzt steht die Ukraine nur mit den Europäern da – und die tun sich schwer

Der Rückzug der USA von der militärischen Unterstützung der Ukraine ist offiziell. Die letzten Hilfslieferungen, die noch von der Biden-Regierung genehmigt wurden, haben das Land kürzlich erreicht.

Weitere werden nicht folgen. Europa steht nun vor der Herausforderung, die Lücke zu schließen und seine Verteidigung selbst zu übernehmen.

Europa tut sich schwer

Europa hat versprochen, die Lücke zu schließen, doch tut sich schwer, seine Zusagen einzuhalten. Der „ReArm Europe“-Plan von Ursula von der Leyen umfasst zwar 800 Milliarden Euro Budget, ist jedoch primär ein Finanzierungskonzept. Ein 40-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Ukraine wurde im März von mehreren EU-Ländern abgelehnt. Die EU hat schließlich lediglich eine Milliarde Euro aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten bereitgestellt, um die ukrainische Waffenproduktion zu fördern.

DEUTSCHLAND: Joschka Fischer ist keine Kraft für den Frieden

Er hat als Außenminister zusammen mit Bundeskanzler Schröder mit der illegalen Bombardierung von Serbien Deutschland 1999 wieder in den Krieg geführt. Jetzt fordert Fischer mehr Geld für Krieg und Aufrüstung. Zudem will Fischer, dass in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Beides halte ich für falsch. Die Welt braucht nicht mehr deutsche Soldaten und nicht mehr Waffen, sondern mehr Frieden!

Hier seine Aussagen im Gespräch mit dem Spiegel am 6. Juni 2025:

SPIEGEL: Wie muss eine Aufrüstung konkret aussehen?

Fischer: Ich bin der Meinung, dass wir wieder eine Wehrpflicht brauchen … der Personalbestand der Bundeswehr ist verdammt niedrig. Wenn wir abschreckungsfähig werden wollen, wird das ohne eine Wehrpflicht nicht gehen.

SPIEGEL: War Ihr früheres Nein zur Wehrpflicht ein Fehler?

Fischer: Aus heutiger Sicht, eindeutig ja.

Brennende “Morning Midas”: Flammende Warnung vor E‑Auto‑Risiken

Der Frachter “Morning Midas” brennt immer noch. Seit zwei Wochen. Die Ursache? Sehr wahrscheinlich ein Batteriebrand bei einem der hunderten Elektroautos an Bord. Im schlimmsten Fall droht das führerlos treibende Schiff zu kippen und zu kentern.

Ein Frachter treibt brennend durch den Nordpazifik – und mit ihm treiben die Versprechen einer „grünen“ Mobilität im toxischen Rauch davon. Seit dem 3. Juni stehen mehr als 3.000 Fahrzeuge in Flammen, darunter hunderte Stromer. Die Morning Midas zeigt eindrucksvoll, wie gefährlich Lithium‑Ionen‑Batterien in geschlossenen Laderäumen werden können. Während Politik und Industrie weiter ihren Klimawahn zelebrieren, liefert das verglühende Deck im wahrsten Sinne des Wortes brandaktuelle Fakten.

(…) Die Morning Midas treibt seither führerlos – ein schwimmender Zunderstock im kalten Nordpazifik.

Internationaler Drogenhandel Ermittler schalten große Darknet-Plattform ab

Sie war eine der größten Plattformen für Drogenhandel im Darknet: Ermittler haben den „Archetyp Market“ mit einem Umsatz von 250 Millionen Euro abgeschaltet. Ein mutmaßlicher Betreiber aus Deutschland wurde festgenommen.

Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten und am längsten bestehenden kriminellen Handelsplattformen im sogenannten Darknet abgeschaltet.

Insgesamt waren bei der Aktion in den vergangenen Tagen nach Angaben der Ermittler mehr als 300 Beamte bei 25 Durchsuchungen in mehreren EU-Staaten im Einsatz. Ein mutmaßlicher Administrator der Plattform, ein 30-jähriger Deutscher, wurde an seinem Wohnsitz im spanischen Barcelona festgenommen. Sein Username lautete „ASNT“.

Die für den Betrieb genutzte Server-Infrastruktur wurde in einem Rechenzentrum in den Niederlanden von der Polizei abgeschaltet. Weitere Razzien unter anderem bei mutmaßlichen Moderatoren und Verkäufern fanden demnach in Rumänien, Schweden und Deutschland statt.

Die wachsende BRICS Familie

Strukturierte Auflistung der BRICS-Familie (Stand: Juni 2025), basierend auf der Grafik:

🌐 Mitgliedsländer (Member Countries):

🇧🇷 Brasilien

🇷🇺 Russland

🇮🇳 Indien

🇨🇳 China

🇿🇦 Südafrika

🇸🇦 Saudi-Arabien

🇮🇷 Iran

🇪🇹 Äthiopien

🇪🇬 Ägypten

🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate

🇧🇴 Bolivien

🤝 Partnerländer (Partner Countries):

🇻🇳 Vietnam

🇧🇾 Belarus

🇨🇺 Kuba

🇮🇩 Indonesien

🇲🇾 Malaysia

🇳🇬 Nigeria

🇹🇭 Thailand

🇺🇿 Usbekistan

🇺🇬 Uganda

🇰🇿 Kasachstan

+++ GESELLSCHAFTSKRITIK +++

An alle Politiker, Bürokraten und Staatsverehrer: Ich bin nicht euer Untertan!

Heute möchte ich über eine diskriminierte Minderheit schreiben. Genau genommen über die am meisten unter Beschuss stehende Minderheit in Deutschland, die zugleich von allen Minderheiten den schlechtesten Lobbyismus auf ihrer Seite hat. Diese Minderheit heißt: das Individuum.

Da ich selbst zufälligerweise ein Individuum bin, will ich in dieser Kolumne den Lobbyismus für mich selbst übernehmen. Ich will allen Politikern, Bürokraten und Staatsverehrern mitteilen: Ich bin nicht euer Untertan. Lasst mich gefälligst in Ruhe.

Steuern? Ja, bitte. Ansprüche als Bürger? Nein

Dieser Wunsch bezieht sich bei weitem nicht nur auf den Elefanten im Raum: die weltrekordverdächtige Abgabenlast. Sicher, es ist skandalös, dass man als Individuum gerne mal mindestens die Hälfte des Jahres ausschließlich für den Staat arbeiten muss – und das ohne die ganzen indirekten Steuern. (…)

Ich zahle nur aus einem einzigen Grund Steuern: damit ich nicht im Gefängnis lande. Das war es. Aus meinem Steuergeld entsteht kein Anspruch auf irgendwas, wie es bei einem echten, marktwirtschaftlichen Vertrag der Fall wäre.

