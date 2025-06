Mord und sexueller Missbrauch von Kindern via Internet

Die „Wingman“-Drohnen sind unbemannt und sollen Kampfjets unterstützen. Im April vergangenen Jahres beauftragte die US-Luftwaffe die Firmen Anduril und General Atomics mit der Entwicklung der ersten Drohnenflotte, die an der Seite bemannter Kampfflugzeuge fliegen soll und offiziell als Collaborative Combat Aircraft (CCA) bezeichnet wird.

Anduril zeigte jetzt in Paris seine sogenannte Fury-Drone, die 2027 in Produktion gehen soll. „Wir kommen extrem schnell voran“, sagte Jason Levin, Senior Vice President of Engineering bei Anduril, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Drohne ist sehr leistungsfähig. Wir können hier nicht auf Einzelheiten eingehen, aber sie erfüllt ihre Aufgabe wie ein Kampfflugzeug.“

Weiterlesen auf t-online.de +++

Milliarden-Deal: So kassierten die Kliniken in der Corona-Pandemie ab

Dass im deutschen Gesundheitssystem Milliarden von Euros versickern, ohne dass mit diesen Geldflüssen immer transparent und sorgsam umgegangen wird, zeigt ein Beispiel, das der Bundesrechnungshof jetzt aufgedeckt hat. (…)

Somit hätten Krankenhäuser für die voll- oder teilstationäre Behandlung von Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, einen Versorgungsaufschlag von bis zu 9.508 Euro je Behandlungsfall geltend machen können.

Diesen Aufschlag hätten die Kliniken zusätzlich zu den regulär abgerechneten Behandlungskosten, die im Jahresdurchschnitt 2022 6.796 Euro je Behandlungsfall umfassten, erhalten.

Weiterlesen auf schwaebische.de

+++

Mord und sexueller Missbrauch von Kindern: 20-jähriger Hamburger „White Tiger“ festgenommen

Die Vorwürfe sind ungeheuerlich: Im Internet finden sie ihre minderjährigen Opfer und manipulieren sie, bis zum Tod.

Es seien „Abgründe, die nur schwer auszuhalten sind“, so kommentierte der Hamburger Polizeipräsident. Es geht um die Verbrechen, die einem 20-jährigen deutsch-iranischen Staatsbürger und Hamburger zur Last gelegt werden, im Internet nannte er sich „White Tiger“.

„Der Haftbefehl gegen diesen Mann umfasst 123 Straftaten, die dieser zwischen 2021 und 2023 begangen haben soll, darunter Mord in mittelbarer Täterschaft, sexueller Missbrauch von Kindern, Cybervergewaltigungen und die Anstiftung zu Suizidhandlungen Minderjähriger. Sie würden ein „unvorstellbares Maß an Verrohung und Unmenschlichkeit“ offenbaren. Der Beschuldigte wurde am Dienstag, dem 17. Juni, in der elterlichen Wohnung festgenommen“ wird von der Berliner Zeitung berichtet.

Ermittler werden ob der Grausamkeiten psychologisch betreut

Sie verbrachten Wochen damit, grausamste Bilder anzusehen! 22 Polizisten und vier Staatsanwälte sind mit der Aufklärung der unvorstellbaren Taten des mutmaßlichen Kindermörders mit dem Decknamen „White Tiger“ befasst. Psychologen schützen sie dabei vor schlimmen seelischen Folgen.

Via bild.de

+++

Zahlen der Bundespolizei zeigen: Messerangriffe an Bahnhöfen an der Tagesordnung

Alltag im ach so sicheren Deutschland: Laut Daten der Bundespolizei sind im Vorjahr über 600 Messerdelikte an Bahnhöfen und in Zügen registriert worden. Immer wieder sorgen Attacken auf Menschen im ÖPNV für Schlagzeilen: Man kann inzwischen nicht einmal mehr auf Bus und Bahn warten oder von A nach B fahren, ohne einen Angriff fürchten zu müssen. Wo soll das enden?

609 Messerdelikte allein im Jahr 2024 an Bahnhöfen, S-Bahn-Haltestellen oder in Zügen: Das ist die traurige Bilanz der Bundespolizei. Weitere 343 Messer wurden bei Kontrollen entdeckt, deutlich mehr als noch im Jahr zuvor. Und damit nicht genug: In den ersten vier Monaten von 2025 sind bereits wieder 210 Fälle hinzugekommen, in denen ein Messer eingesetzt wurde. Weitere 142 Mal wurde es „nur“ mitgeführt. Die Dunkelziffer ist unklar.

Man fragt sich: Was ist das für ein Land geworden, in dem man nicht mal mehr an einem Bahnhof stehen kann, ohne in Habachtstellung zu sein?

Weiterlesen auf report24.news

+++

Wo zahlen die Menschen die höchsten Steuern?

Spitzenplatz für Österreich bei der Steuerbelastung!

Wie sonst könnten wir uns die TeuRaZ (teuerste Regierung aller Zeiten) leisten, wenn das Volk nicht „bluten“ würde!

Wie lange noch?

Via Gerald Hauser

+++

Telegram-Gründer hinterlässt seinen 106 Kindern gleich viel vom Milliarden-Vermögen

Der 40-jährige Gründer des Messaging-Dienstes Telegram, Pavel Durov, hat sechs eigene Kinder und 100 weitere, die er durch Samenspenden gezeugt hat. Sie alle sollen nach seinem Tod gleich viel bekommen.

Pavel Durov, der Gründer des umstrittenen Messaging-Dienstes Telegram, hat angekündigt, sein Vermögen in Höhe von 17 Milliarden Dollar an 100 Kinder zu verteilen. Dies erzählte er dem französischen Magazin „Le Point“. Dabei handelt es sich um Kinder, die er durch Samenspenden gezeugt hat. Zudem hat er sechs eigene Kinder mit drei verschiedenen Partnerinnen. Durov betont, dass alle seine Kinder die gleichen Rechte auf sein Erbe haben werden.

„Ich möchte klarstellen, dass ich zwischen meinen Kindern keinen Unterschied mache: Es gibt diejenigen, die auf natürliche Weise gezeugt wurden, und diejenigen, die aus meinen Samenspenden stammen“, so Durov gegenüber „Le Point“.

Weiterlesen auf focus.de

+++

Mercedes setzt wieder auf Verbrenner – zwingt die Krise die EU zur Kehrtwende?

Aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektroautos setzt Mercedes seit einiger Zeit wieder vermehrt auf den Verbrenner. Auch BMW ändert seine Strategie, während die EU erste Vorgaben aufweicht. Zeichnet sich in der Automobilbranche eine Kehrtwende ab?

(…) Der Anteil vollelektrischer und teilelektrischer Modelle wird bis zum Ende des Jahrzehnts wohl nicht über 50 Prozent hinausgehen.

Bereits im letzten Jahr hatte der Konzern signalisiert, die Investitionen in die klassische Verbrennertechnologie wieder hochzufahren. Besonders Hybridfahrzeuge sollen nach den derzeitigen Plänen langfristig eine zentrale Rolle im Portfolio spielen.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ REALSATIRE +++

So tickt der Mann von heute…

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<