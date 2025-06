Trum entlässt 639 Mitarbeiter von „Voice of America“

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verschickte erneut Kündigungsschreiben an mehr als 600 Mitarbeiter des US-Senders „Voice of America“ geschickt, welcher auch ins Ausland sendet.

Die Angestellten wurden in bezahlten Urlaub geschickt, bis zur offiziellen Kündigung ihrer Verträge am 1. September. Die Zahl der Angestellten reduziert sich somit auf etwa 200 Personen – in etwa ein Siebtel der Belegschaft zu Beginn des Jahres 2025.

Nachdem schon im März Präsident Trump „Voice of America“ vorgeworfen hatte, „antiamerikanisch“ zu sein und „Propaganda“ zu verbreiten, unterzeichnete er eine Exekutivanordnung, mit der die Agentur zum ersten Mal seit ihrem Bestehen 1942 geschlossen wurde.

Im Mai hatte Medien berichtet: Das Hauptquartier des Radiosenders „Voice of America“ stehe in Washington zum Verkauf. Dessen Büros befinden sich in einem Gebäude, das zwei Blocks vom Kapitol entfernt ist. Sie wurden nun in die Liste jener Immobilien aufgenommen, welche die Bundesbehörden loswerden wollen.

