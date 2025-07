Masowa bójka wśród „bałkanskich kobiet” podczas wręczenia świadectw w Witajacej Austrii (Wideo)

dav

Austriacka prasa brukowa jest zachwycona i oburzona: „Masowa bójka przed szkołą podstawową – ochrona policyjna podczas wręczania świadectw” (oe24). Takie rzeczy nie zdarzają się codziennie! Nawet w czasach po „welcome”… Co się stało?

Zaraz po nagłówku dowiadujemy się, że „z powodu matek dwóch wrogich sobie klanów bałkańskich w czwartek na terenie kampusu szkolnego” w prowincjonalnej gminie Dolnej Austrii w pobliżu wielokulturowego Wiednia, „Strasshof”, doszło do „masowej bójki z udziałem nawet 15 osób”. To prawdziwa nowość: banalne „wręczenie świadectw musiało odbyć się pod ochroną policji”. (oe24)

Media głównego nurtu, które zazwyczaj starają się być politycznie poprawne, wyrażają oburzenie: mówią o…

„obrazach hańby… dotyczących masowej bójki: widać rozgniewane kobiety i ich mężczyzn, którzy rzucają się na siebie i okładają się nawzajem ciosami i kopnięciami, używana była również kij baseballowy”.

W bójce, którą politycznie poprawni zwolennicy wielokulturowości zbagatelizowali jako „niejasną awanturę”, brały udział „wszystkie właściwe organy (policja, kuratorium oświaty, gmina miejska), co doprowadziło do „wzmocnienia środków bezpieczeństwa (obecność policji w dniu rozdania świadectw)”. Nastrój był przygnębiony z powodu „niepokojącego uczucia w ostatnim dniu szkoły”. Jednak – dzięki Bogu! – „rodzice uczestników bójki nie pojawili się”.

Niewinne dzieci i naiwni (wielokulturowi) rodzice w szoku

„W końcu sześć osób zostało rannych na oczach kilkudziesięciu dzieci i ich rodziców, a policja musiała powstrzymać mężczyznę za pomocą gazu pieprzowego”.

Co było tego przyczyną? Zderzenie kultur dotyczące innych, mianowicie wielokulturowych strategii rozwiązywania problemów: a mianowicie „kłótnia matek dwóch trzecioklasistów w szkole podstawowej”. Prawdopodobnie nie obchodzi ich zgłoszenie około 15 osób za bójkę – ani policyjne śledztwo w sprawie podejrzenia spowodowania obrażeń ciała. W końcu w Austrii po „powitaniu” nawet za brutalne gwałty otrzymuje się kary w zawieszeniu. Podobno doszło do bójki między dwoma wrogimi klanami rodzinnymi.

Typowa retoryka oburzenia „dla Hugo” (po austriacku)

Pewien polityk z ÖVP w Dolnej Austrii, który ponownie znalazł się w lewicowej koalicji rządowej, a przez ostatnie 10 lat był odpowiedzialny za agendę migracyjną jako minister spraw wewnętrznych, niejaki Matthias Zauner, po raz kolejny odwołał się do pustego hasła „prawo i porządek”:

„Masowa bójka między rodzicami – na środku szkoły, to po prostu smutne. To niepokojące, że przed miejscem, które powinno oznaczać dla naszych dzieci bezpieczeństwo, pewność i zaufanie, rodzice rozgrywają swoje osobiste problemy z użyciem przemocy. Kto pojawia się z kijem baseballowym przed placówką edukacyjną, przekracza wszelkie granice. W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na takie akty przemocy. Ochrona naszych dzieci i naszych szkół musi być najwyższym priorytetem. Takie matki i ojcowie z pewnością nie są wzorem do naśladowania.”

Podsumowując, po raz kolejny słyszymy oburzoną retorykę osób odpowiedzialnych za politykę otwartych drzwi. Jedynie rzecznik opozycyjnej partii FPÖ ds. bezpieczeństwa i azylu, Martin Antauer, mówi wprost:

„Zbyt łagodna polityka migracyjna i przymykanie oczu przyczyniły się do importowania i zaostrzania konfliktów. Potrzebujemy jasnych zasad, konsekwentnych działań i ochrony”.

Do jakiej grupy etnicznej należą agresywne kobiety z Bałkanów?

W mediach nienależących do głównego nurtu można dowiedzieć się nieco więcej:

Ostatni dzień szkoły powinien być dla wielu dzieci radosnym wydarzeniem – w Strasshof an der Nordbahn stał się koszmarem. Po brutalnej bójce między członkami klanu w piątek przed kampusem szkolnym panuje ochrona policyjna.

„Spotkały się dwie skłócone matki z bałkańskim pochodzeniem migracyjnym. Wdały się w zaciekłą kłótnię na parkingu naprzeciwko szkoły, rzucając się na siebie kluczykami do samochodów i pięściami. Naoczni świadkowie relacjonują, że dzieci zaczęły płakać – zarówno przechodnie, jak i własne dzieci kłócących się kobiet”.

„W tej szkole przemoc jest na porządku dziennym” (exxpress)

– relacjonuje jedna z matek. Policja interweniuje prawie co tydzień. Również nauczycielki są już psychicznie wyczerpane. Czy były one wśród tych, którzy witali imigrantów oklaskami?

