Islamski tydzień na uniwersytecie z podziałem na płcie teraz zajmuje landtag

Tydzień Islamski na uniwersytecie z podziałem na płeć zajmuje teraz landtag

Tydzień Islamski na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii nadal budzi kontrowersje. Teraz opozycja w landtagu zajmuje się tym tematem.

Kiel (dpa/lno) – Zarzuty dotyczące wystąpienia mówcy przypisanego do salafizmu podczas Tygodnia Islamskiego na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii zajmują teraz polityków lokalnych. (…)

Islamska Grupa Studencka w Kilonii (IHG) zorganizowała tydzień działań od 5 do 9 maja. Według „Kieler Nachrichten” po tym czasie pojawiły się skargi wewnętrzne na podział miejsc według płci. Świadkowie relacjonowali, że mężczyźni i kobiety zostali wezwani do korzystania z różnych wejść i zajmowania miejsc oddzielnie. Kobiety miały siadać z tyłu, a mężczyźni z przodu. Dodatkowo odwiedzający zauważyli antysemickie naklejki na laptopach.

IHG w stanowisku odcięła się od jakiejkolwiek formy antysemityzmu. Zarzuty opierały się na wyrwanych z kontekstu pojedynczych aspektach tygodnia działań. Nie było nakazu podziału na płeć.

Czytaj więcej na n-tv.de

+++

Ogólnokrajowa akcja: Niegodny spektakl „Dni Akcji przeciwko Nienawiści”

Decyzja, by o świcie wysłać policję do przeszukiwania mieszkań użytkowników Internetu, wysyła fatalny sygnał: Kto nie waży swoich słów, temu państwo staje w mundurze w korytarzu.

A ponieważ przeciętny obywatel nie jest prawnikiem i słyszy od polityków, takich jak Herbert Reul, że „nienawiść” to nie jest opinia, efekt odstraszający wykracza daleko poza rzeczywiste przestępstwa.

Oczywiście policja musi działać w przypadku nawoływania do mordu lub podżegania do nienawiści w Internecie i przekazywać podejrzanych organom ścigania, ocena odpowiedzialności należy potem do sądów. Jednak „Dni Akcji” nie nadają się do tak wrażliwego obszaru wolności słowa. Najwyższy czas, by zakończyć tę niegodną tradycję.

Czytaj dalej na welt.de

+++

Banki: Wprowadzając limity przelewów, całkowicie odbierają nam kontrolę nad naszymi pieniędzmi.

Banki wprowadzają limity przelewów pod pretekstem i wprowadzając w błąd, co jest kolejnym krokiem w kierunku odebrania nam kontroli nad naszymi pieniędzmi. Jeśli wkrótce będzie konieczne zaciągnięcie obligacji wojennych, może to okazać się bardzo przydatne dla państwa.

Kiedy bank ING w maju wprowadził „nowy, domyślnie ustawiony limit przelewów wynoszący 2000 euro dziennie”, otrzymałem listy od zaniepokojonych i nieufnych czytelników. Klienci mogą podnieść limit, ale muszą bezwzględnie czekać cztery godziny, aż podwyższenie limitu wejdzie w życie. Jak podaje ING, ma to służyć ochronie klientów, chroniąc ich „przed pochopnymi przelewami pod presją”.

Targobank idzie w ślady ING.

Podobnie jak ING, Targobank uzasadnia nowość zmartwieniem o bezpieczeństwo pieniędzy swoich klientów. Nowością w porównaniu z akcją ING jest jednak to, że Targobank wyraźnie powołuje się na przepisy prawne. Pisze:

„W ten sposób wdrażamy nowe ogólne zasady w europejskim prawie. (…) Ponieważ dostosowujemy nasze warunki do aktualnego stanu prawnego, nie potrzebujemy Państwa aktywnej zgody.”

Czytaj więcej na norberthaering.de

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).