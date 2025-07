AfD-Verbotsverfahren wird vorbereitet: System dreht vollkommen durch!

Freibäder werden immer öfter zu Brennpunkten von Gewalt und sexuellen Übergriffen – auch in Deutschland. Währenddessen setzt die SPD alles daran, die AfD per Verbotsverfahren auszuschalten – an der Wahlurne scheint man sich ihrer nicht mehr gewachsen zu fühlen.

In der aktuellen Ausgabe von „FPÖ-TV Aktuell“ sprechen wir über diese und weitere internationale Entwicklungen, wie etwa eine Razzia gegen „Hasspostings“ und das aufgehobene Verbot von „Compact“.

