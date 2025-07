Gegen eine Spende erhalten Sie unserer beliebten Klimaaufkleber kostenlos zugesandet.

Planując 90-procentową redukcję emisji do 2040 r., UE ostatecznie skazuje się na gospodarcze samobójstwo. Podczas gdy Chiny przeżywają boom gospodarczy, a Stany Zjednoczone nadrabiają zaległości, Bruksela dławi własny przemysł.

To, co brzmi jak ekologiczna obietnica zbawienia, w rzeczywistości jest ekonomiczną misją samobójczą: Komisja Europejska chce zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 90 procent do 2040 roku – jest to ideologiczny eksperyment o fatalnych konsekwencjach dla potęgi gospodarczej Europy.

Podczas gdy Chiny rosną w tempie 5,5% rocznie, a Stany Zjednoczone osiągają stabilny wzrost na poziomie 2,5%, UE pozostaje w tyle z marnym wynikiem 1,2%. Produkcja przemysłowa stagnuje lub spada, a łańcuchy dostaw są uzależnione od Chin, które kontrolują 70% światowych zasobów litu i kobaltu. Kontynent inżynierów stał się kontynentem biurokratów – i teraz krok po kroku wycofuje się z globalnej konkurencji.

Szczególnie drastycznie widać to w sektorze motoryzacyjnym: dawne flagowe marki, takie jak VW, BMW czy Mercedes, czołgają się teraz przed Brukselą i proszą o odroczenie terminu końca własnej egzystencji. Dostawcy upadają jeden po drugim, całe regiony tracą swój gospodarczy puls – wszystko w imię zielonego projektu fantazji, który nie ma żadnego wpływu na globalny klimat, ale powoduje rzeczywiste spustoszenie.

Swoją agendą klimatyczną UE nie promuje zmian, ale upadek. Subsydiuje konkurencję, eksportuje miejsca pracy i importuje zależność. I zamiast przeciwdziałać temu, zaostrza kurs – wbrew wszelkiej ekonomicznej rozsądności.

Kto chce ocalić Europę, musi uznać rzeczywistość: cele dotyczące emisji CO₂ za wszelką cenę nie tylko niszczą przemysł, dobrobyt i zaopatrzenie w energię – podważają również zdolność Europy do geopolitycznej samoobrony.

