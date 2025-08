Insidern zufolge sollen die USA und die NATO ein neues gemeinsames Finanzierungsmodell diesbezüglich entwickelt haben. Dabei sollen die NATO-Mitgliedstaaten gemeinsam den Kauf oder Erhalt von US-Waffen abdecken, welche die vor dem militärischen Zusammenbruch stehende Ukraine dringend benötigt.

Immer offensichtlicher wird somit also, dass der Ukraine-Lonflikt ein klassischer Stellvertreter-Krieg wie aus einem Handbuch des Kalten Krieges ist. Mit jeglichem Eskalationspotential wie etwa dem Jahrzente lang andauernden Vietnamkrieg. Und diesen hat damals die USA schmachvoll verloren.

Die Ukraine würde demnach in Raten von rund 500 Millionen Dollar festlegen, welche Waffensysteme sie am dringendsten benötigt. Die NATO-Mitgliedsstaaten, koordiniert von Generalsekretär Mark Rutte, würden dann darüber beraten, wer zu welchem Posten beiträgt – entweder in Form einer Spende oder einer Direktzahlung – wie „Exxpress“ schreibt.

Einer europäischen Quelle zufolge könnte das System Waffen im Gesamtwert von bis zu zehn Milliarden Dollar (rund 8,77 Milliarden Euro) in die Ukraine bringen.

Das Modell will auch die Militärhilfe von politischen Veränderungen oder Einzelentscheidungen einzelner Mitgliedstaaten unabhängig machen, indem es als gemeinsame NATO-Unterstützung fungiert.

Die NATO selbst hat sich zwar offiziell noch nicht dazu geäußert: Die geplante Zusammenarbeit deutet aber darauf hin, dass das Bündnis eine langfristige Unterstützung für die Ukraine plant – sowohl militärisch als auch politisch.

Auf alle Fälle braucht die Ukraine jede mögliche Unterstützung, vor allem im Bereich von Munition und der Luftverteidigungssystemen.

wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte Anfang letzten Monats meinte:

„Wir verstehen, dass die Vereinigten Staaten sich um ihre eigenen Reserven kümmern müssen, aber gleichzeitig ist in dieser Hinsicht eine gewisse Flexibilität möglich.“ (magyar nemzet)

