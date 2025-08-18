Bild: instagram

Przynajmniej od czasu pandemii koronawirusa berlińskie przedsiębiorstwo komunikacyjne (BVG) prowadziło kampanie zgodne z duchem czasu. Obecnym mottem, w związku ze zbliżającym się Christopher Street Day, jest „tęczowa kolorowość, gdziekolwiek spojrzysz”.

„Chętnie pomagamy w pokazywaniu flag”

Jak wiadomo, tegoroczny Christopher Street Day (CSD) odbył się 26 lipca. Przewodnicząca Bundestagu z ramienia CDU sprowokowała „kolorowych kapłanów LGBTQ+” miasta, ogłaszając, że w tym roku na Reichstagu „w przeciwieństwie do poprzednich lat nie będzie już powiewać flaga Pride podczas berlińskiego CSD”.

„BVG stawia jednak kolorowy znak sprzeciwu” i wyjaśnia dalej: „Stacja metra Bundestag (U5). Schody są pokryte folią we wszystkich kolorach tęczy. Turystka Elke Nert (51) jest zachwycona. „W Belgii również mamy kilka kolorów tęczy w krajobrazie ulicznym. Tutaj, w Berlinie, jest to całkowicie w porządku i wnosi więcej kolorów do życia”.

Queerowe Berlin w czystej postaci

Zespół BVG-SM dodaje na Instagramie: „Chętnie pomagamy w pokazywaniu flag”.

Jednak już pod koniec czerwca na stronie internetowej BVG napisano: „Berlińskie przedsiębiorstwo komunikacyjne również w tym roku daje wyraźny sygnał na rzecz różnorodności, widoczności i spójności. Na rozpoczęcie Miesiąca Dumy 26 czerwca w zajezdni Lichtenberg uroczyście podniesiono tęczową flagę, widoczny symbol wsparcia społeczności LGBTQIA+. W najbliższych tygodniach będzie ona powiewać również w innych lokalizacjach BVG”.

Zgodnie z tymi informacjami „około 700 pracowników (sic) angażuje się w ramach sieci tęczowej BVG w działania na rzecz społeczności queer przez cały rok”. Według własnych danych berlińskie przedsiębiorstwo komunikacyjne zatrudnia około 16 000 pracowników.

Nie wiadomo, ilu z nich świadomie nękało berlińczyków przez trzy lata podczas „kryzysu koronawirusowego”. Przynajmniej zespół BVG-SM stanowczo nakazywał użytkownikom BVG noszenie masek na twarzach i entuzjastycznie uczestniczył w „walce z niechęcią do szczepień”, inicjatywie wspierającej #ZusammenGegenCorona (RazemPrzeciwKoronie).

