Kto może uratować ludzkość przed szerzącym się oszustwem atlantyckim? | Źródło: European Southern Observatory, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Grupa naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego planowała potajemnie przeprowadzić u wybrzeży Kalifornii testy mające na celu zaciemnienie światła słonecznego. Jednak udało się powstrzymać tych naukowych oszustów w samą porę.

Poprzez manipulację klimatem przestępcy ekologiczni próbują obecnie naprawić szkody środowiskowe, które sami spowodowali.

REDAKCJA | Niebezpieczny plan szalonej nauki przewidywał w 2024 r. uruchomienie z pokładu wycofanego z eksploatacji amerykańskiego lotniskowca USS Hornet urządzenia rozpylającego, które miało zaciemnić słońce. Władze miasta Alameda na wybrzeżu Kalifornii, gdzie zacumowany jest wspomniany lotniskowiec, dowiedziały się o nieautoryzowanym projekcie w samą porę, aby powstrzymać eksperyment szalonych naukowców po jego rozpoczęciu.

Eksperyment i projekt geoinżynieryjny Uniwersytetu Waszyngtońskiego, nazwany „Coastal Atmospheric Aerosol Research and Engagement (CAARE)”, zakładał sztuczne wywołanie ogromnych chmur, widocznych z kosmosu, u zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej za pomocą urządzeń rozpylających słoną wodę. Projekt był częścią programu „Marine Cloud Brightening Program”, finansowanego przez inwestorów dysponujących miliardowymi funduszami poprzez takie grupy jak SilverLining i SRI International, a dodatkowo wspieranego przez paranoicznych miliarderów.

Wewnętrznie podejrzani twórcy pogody z Waszyngtonu byli świadomi, że ich wątpliwe działania nie spotkają się z poparciem opinii publicznej, dlatego w raporcie dla darczyńców z 2021 r. zwrócono już uwagę na tak zwane „wyzwania związane z postrzeganiem społecznym”. W rezultacie doprowadziło to do jak największego zatajenia mrocznych planów:

E-mail z 11.06.23: Nie należy wspominać o planowanym badaniu w Alameda

W e-mailu [patrz zdjęcie powyżej] z 2023 r. pracownik Silver Lining poinstruował swoich kolegów, aby podczas prezentacji przed reporterem NPR zajmującym się kwestiami klimatycznymi przedstawili projekt jako „women led effort” [przedsięwzięcie kierowane przez kobiety], ale „nie wspominali” [not to mention] o planowanym eksperymencie w Alameda:

„To imponujący przykład podstępnych i perfidnych metod, jakimi zachodnia pseudonauka próbuje oszukiwać i wprowadzać w błąd opinię publiczną!”

Eksperyment w Alameda w Kalifornii nie był jedyną próbą: szarlatani z Harvardu, którzy chcieli wstrzyknąć do stratosfery aerozole blokujące światło słoneczne w północnej Szwecji, musieli przerwać swój projekt w marcu 2024 r. po napotkaniu oporu ze strony ekologów i społeczności tubylczych, które słusznie obawiały się negatywnego wpływu na pogodę:

„Bo kto chciałby, aby podpalacze finansowani przez neurotycznych miliarderów zostali zatrudnieni do gaszenia pożarów!”

Przedstawicielka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Marjorie Taylor Greene – republikanka z Georgii – zgłosiła projekt ustawy dotyczącej karalności takich przestępstw przeciwko środowisku. Emerytowany generał broni Mike Flynn, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, poparł jej inicjatywę, ale został za to ostro zaatakowany przez międzynarodową kłamliwą prasę. Media te, jak wiadomo, są kontrolowane przez atlantyckich oligarchów, a ich organy propagandowe od dziesięcioleci codziennie próbują indoktrynować światową ludność swoimi wypaczonymi poglądami na świat.

W międzyczasie ponad 575 naukowców wezwało do wprowadzenia zakazu rozwoju geoinżynierii, ponieważ „nie można jej regulować w sposób globalny, sprawiedliwy, integracyjny i skuteczny”. W tym duchu republikański gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał w zeszłym roku ustawę zakazującą wprowadzania lub uwalniania substancji chemicznych do atmosfery „w wyraźnym celu wpływania na temperaturę, pogodę, klimat lub intensywność światła słonecznego”.

Aby w przyszłości zadowolić wszystkie zainteresowane strony – czyli ofiary i sprawców – w duchu prawdziwego „win-win”, można by rozważyć skazanie sprawców przestępstwa „geoinżynierii” na odpowiednią karę pozbawienia wolności!

***

