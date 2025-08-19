NIEMCY: „Jeśli będziemy tak dalej postępować, państwo opiekuńcze się załamie” – szef pracodawców ostrzega wyraźnymi słowami

Z naciskiem prezydent pracodawców Rainer Dulger ostrzega przed upadkiem niemieckiego państwa opiekuńczego. „Zaraz się załamie, jeśli tak dalej pójdzie.” Obecne obciążenie to „masywna utrata netto” dla pracowników.

Prezydent Federalnego Związku Niemieckich Związków Pracodawców (BDA) Rainer Dulger wyraźnie ostrzega przed zbliżającym się upadkiem niemieckiego państwa opiekuńczego.

Wzywa do przeprowadzenia kompleksowych reform strukturalnych, ulgi w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz bardziej ukierunkowanego przydziału świadczeń państwowych – w przeciwnym razie zagrożona jest demokracja jako system.

„Nie możemy sobie pozwolić na wszystko, czego chcemy”, powiedział Dulger agencji prasowej Deutsche Presse-Agentur. W obliczu zmian demograficznych, szybko rosnących wydatków społecznych i nieefektywnych struktur administracyjnych, których koszty przekraczają 25 miliardów euro rocznie, postrzega stabilność systemu ubezpieczeń społecznych jako poważnie zagrożoną. „Jeśli nasze państwo opiekuńcze się załamie, nikomu to nie pomoże. A załamie się, jeśli tak dalej pójdzie”, dodał Dulger.

W Belgii migranci przelewają rocznie ponad sześć miliardów euro za granicę.



Belgia traci rocznie miliardy euro z powodu przelewów pieniędzy przez migrantów do ich krajów pochodzenia – a nawet sama subsydiuje ten odpływ kapitału.

Jak informuje P-Magazine powołując się na Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM), w 2022 roku z kraju wypłynęło około siedmiu miliardów dolarów, co stanowi około 1,2 procenta produktu krajowego brutto Belgii. Ocena ta po raz pierwszy przedstawia rzetelne dane na temat rzeczywistej wysokości transferów pieniędzy za granicę, zwanych również „remitencjami”.

Sama tylko do Maroka w 2022 roku poszło 633 miliony euro. Inne kraje odbiorcze to Rumunia i Turcja, następnie państwa z Afryki Subsaharyjskiej oraz Maghrebu. Średnio, według raportu, „marokański Belg” przelewa do swojej ojczyzny ponad 2.000 euro rocznie, chociaż dwie trzecie nadawców osiąga dochód poniżej 2.500 euro miesięcznie. Pieniądze są transferowane gotówką, przelewem lub w formie świadczeń rzeczowych, takich jak zakupy gruntów i projekty budowlane – co skutkuje systematycznym odpływem pieniędzy zarobionych w Belgii z lokalnej gospodarki.

800 grupowych gwałtów w Niemczech: Połowa sprawców bez niemieckiego paszportu

Odpowiedź na zapytanie Stefana Brandnera (AfD) uwidacznia stały wzrost grupowych gwałtów w najlepszych Niemczech wszech czasów. Przy okazji, odsetek zagranicznych podejrzanych również znacząco wzrósł na przestrzeni lat. Polityka jednak nie wyciąga konsekwencji.

W 70 procentach wszystkich przypadków chodziło o osoby z wcześniejszymi wyrokami.

Liczba grupowych gwałtów w Niemczech znacznie wzrosła w ostatnich latach. Jednocześnie udział zagranicznych podejrzanych nieprzerwanie rośnie. Wynika to z odpowiedzi niemieckiego rządu na zapytanie posła Bundestagu z AfD, Stefana Brandnera.

(…) Równolegle wzrasta udział zagranicznych podejrzanych.

