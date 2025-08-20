Klimaszaleństwo wychodzi na jaw: Trump ogłasza koniec wojny o CO2

Planowane unijne koncepcje cyfryzacji napotykają opór

Ursula von der Leyen znajduje się pod dużą presją! I to z jakiego powodu? Z zupełnym uzasadnieniem! Jej plany co do cyfryzacji ludzkości, kontroli nad nią oraz jej ograniczenia i regulacji znajdują się na globalnym ostrzu krytyki.

„Nie wyobrażam sobie bardziej niebezpiecznej inicjatywy niż ta… Musimy po prostu powiedzieć nie.“

Nigel Farage na temat desperackiego dążenia do wprowadzenia do 2030 roku cyfrowych dowodów tożsamości, CBDC i społeczeństwa bezgotówkowego.

„Jeśli nie będziemy ostrożni, zmierzamy w kierunku systemu kredytu społecznego wzorowanego na chińskim, w którym, jeśli nie podążasz za aktualnymi poglądami, stajesz się osobą nieistniejącą.“

„I cannot think of a more dangerous initiative than this… We simply have to say no." Nigel Farage on the desperate push to roll out digital ID, CBDCs and a cashless society—globally—by 2030.

Cios w serce sekty klimatycznej – Trump ogłasza koniec wojny z CO2

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) znajduje się na celowniku Donalda Trumpa. Chodzi o nic innego jak koniec szaleństwa związanego z CO₂ i powrót do normalności. Jak można ogłosić ważny składnik odżywczy dla roślin jako „zanieczyszczenie powietrza”? Jednak apokaliptycy klimatyczni nie poddadzą się bez walki.

To było tylko kwestią czasu, zanim Donald Trump ponownie zaatakował frontowy kartel klimatyczny. Po wyjściu z porozumienia paryskiego i sojuszu z przemysłem naftowym i węglowym, republikański prezydent idzie na całość: EPA nie ma już klasyfikować gazów cieplarnianych jako szkodliwych dla zdrowia. „Ocena zagrożenia” z 2009 roku – prawie święta krowa polityki klimatycznej – czeka na rzeź. Cios w brzuch sekty klimatycznej, która od dziesięcioleci zniewala całe przemysły za pomocą handlu kredytami CO2.

Oszustwo klimatyczne wychodzi na jaw! Staje się oficjalne!

Od panicznego trybu do prawdy: były ostrzegacz klimatyczny przyznaje – „Nie ma kryzysu klimatycznego”

„Panika klimatyczna nie ma podstaw – opiera się całkowicie na modelach, które nie działają”,

wyjaśnia Tom Harris, dyrektor Międzynarodowej Koalicji Nauki Klimatycznej.

Nie ma stałego związku między CO₂ a temperaturą na Ziemi:

„CO₂ było czasami o 1300 % wyższe niż dzisiaj – a mimo to panował czas lodowcowy.”

„Vom Panikmodus zur Wahrheit: Ex-Klimawarner räumt ein – „Es gibt keine Klimakrise" „Die Klimapanik hat keine Grundlage – sie beruht komplett auf Modellen, die nicht funktionieren", erklärt Tom Harris, Direktor der International Climate Science Coalition.

18 państw UE ubiega się o kredyty na obronę w wysokości 127 miliardów euro

Francja, Hiszpania, Polska i 15 innych państw UE złożyły w ramach programu UE wnioski o kredyty na łączną kwotę co najmniej 127 miliardów euro na projekty obronne. Komisja Europejska przygotuje pozyskiwanie środków na rynkach kapitałowych, poinformowała Komisja w środę w Brukseli. (…)

Program został zaprezentowany pod koniec marca przez Komisję Europejską i ma na celu długoterminowe mobilizowanie do 800 miliardów euro, aby wspierać zbrojenia na kontynencie.

