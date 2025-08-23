Neuer 6-in-1-Impfstoff für Säuglinge und Kleinkinder – was ist eigentlich drin?

Es besteht ein unbestreitbarer Zusammenhang zwischen Impfungen und plötzlichem Kindstod – ein Zusammenhang, den Tausende von Eltern gerne gewusst hätten, bevor sie ihre Babys impfen ließen.

Bei der Untersuchung von sechs separaten Studien über das Auftreten von SIDS nach einer Impfung traten 78 % der SIDS-Fälle innerhalb der ersten Woche nach der Impfung auf – wie kürzlich via children’s health defense veröffentlicht.

Neuer 6-fach Impfstoff für Säuglinge ab 6 Wochen scheint gefährlich

Ärzte schlagen Alarm wegen eines relativ neuen Impfstoffs namens Vaxelis. Dieser 6-in-1-Impfstoff ist für Säuglinge und Kleinkinder zwischen 6 Wochen und 4 Jahren geeignet. Wir haben uns den Verpackungsflyer angesehen, den ein Arzt im Video zeigt und was wir gefunden haben, ist mehr als verstörend.

🔸 Sechs verschiedene Impfungen werden in einer Spritze kombiniert: Diphtherie, Tetanus, Pertuse (schwarzer Husten), Polio (Polio), Haemophilus influenzae Typ B (Hib) und Hepatitis B. Das ist eine riesige Wohltat für das empfindliche Immunsystem unserer jüngsten Kinder.

🔸 Der Flyer selbst stellt fest, dass bei einer schweren allergischen Reaktion Adrenalin und andere Notfallgeräte sofort verfügbar sein müssen. Allein das sollte ein Weckruf sein, vor allem wenn wir feststellen, dass dieser Impfstoff schon an 6 Wochen alte Kinder verabreicht wird!

🔸 Noch besorgniserregender ist, dass der Arzt aus der Verpackungsbeilage zitiert, dass eine Studie des Instituts für Medizin (IOM) einen *kausalen* Zusammenhang zwischen Tetanustoxoid (Impfkomponente) und zwei schweren neurologischen Krankheiten gezeigt hat: Brachiale Neuritis und Guillain-Barre-Syndrom (GBS). GBS ist eine Form der Lähmung, die der Kinderlähmung ähneln kann. Hier wird explizit der Begriff „kausale Korrelation“ verwendet – nicht nur Korrelation! 😨

🔸 Es wurde auch festgestellt, dass bei einigen Kindern nach der Impfung Apnoe (Atemstillstand) ist.

Stell dir vor, dein Kind hört einfach auf zu atmen!

🔸 Was ist mit dem Sicherheitstest? Laut Arzt gibt es im Video keine einzige randomisierte, kontrollierte Studie, die Vaxelis mit einem tatsächlichen, inerten Placebe vergleicht (z.B. mit einer physiologischen Lösung). Studien haben Vaxelis nur mit *anderen* Impfstoffen verglichen. Dies ist keine angemessene Möglichkeit, die wahre Sicherheit eines Impfstoffs zu beurteilen!

🔸 Die Inhaltsstoffliste klingt wie ein chemisches Set: 319 Mikrogramm Aluminium wie Adjuvans (zur künstlichen Stimulation des Immunsystems), Formaldehyd (ein bekanntes Karzinogen), Rinderserumalbumin (tierisches Protein) und Rückstände von Antibiotika wie Neomycin, Streptomycin und Polymyxin B. Möchtest du wirklich, dass dein Kind geimpft wird?

🔸 Ein absoluter Warnruf ist jedoch folgender Teil der Verpackungsbeilage, den der Arzt lesen wird:

Vaxelis wurde nicht auf karzinogenes oder mutagenes Potenzial oder auf Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit getestet.

Mit einfachen Worten bedeutet das, dass niemand weiß, ob dieser Impfstoff Krebs verursachen, das Genom schädigen oder Unfruchtbarkeit verursachen kann. Und unsere unschuldigen und wehrlosen Kinder bekommen diese Impfung empfohlen!

▪️ Offizielle Verpackungsbeilage für Vaxelis Impfstoff

Via Ärzte stehen auf

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.