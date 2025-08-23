Banki centralne są cichymi architektami globalnych wojen

Ekonomista u Tuckera Carlsona ujawnia bombę. Bank zawsze wygrywa: Jak banki centralne finansują wojny i zniewalają narody.

O prywatnych bankach centralnych, krwawych wojnach i globalnym kompleksie finansowym bez demokratycznej kontroli.

Rewelacje ekonomisty Richarda Wernera w wywiadzie z Tuckerem Carlsonem są policzkiem dla wszystkich, którzy wierzą w mit neutralnych banków centralnych. Prawda jest bardziej ponura: banki i wojny zawsze były sojusznikami – jedne dostarczają pieniądze, inne krew. A na końcu zawsze wygrywa ta sama strona: bank.

Do wideo z niemieckimi napisami na bitchute:

Via uncutnews.ch

Polska zgłasza ogromne złoża ropy naftowej – tuż przed wybrzeżem Uznam

W Polsce odkryto ogromne złoże ropy naftowej i gazu. Problem: bogate złoże znajduje się w Bałtyku, przed Usedom. Ekologowie są zaniepokojeni.

Informacja brzmi na początku jak wielki sukces. Koncern surowcowy Central European Petroleum (CEP) zgłasza odkrycie ogromnego złoża ropy naftowej i gazu w polskim Bałtyku. O „historycznym momencie” mówi dyrektor CEP Rolf G. Skaar w poniedziałkowym komunikacie prasowym, podając pierwsze liczby: W złożu przed wybrzeżem Świnoujścia (Swinemünde) przypuszcza się do 33 milionów ton ropy i około 27 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Byłby to największy zbiornik ropy i gazu w Polsce.

Potencjalne nowe pole wiertnicze znajduje się w Parku Narodowym Wolin tuż przed wybrzeżem wyspy wypoczynkowej Usedom w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Grupa ekologiczna „Lebensraum Vorpommern” ostrzega przed „ryzykiem dalszego zniszczenia naszego krajobrazu nadmorskiego”. Tak więc grozi spór między sąsiadami Unii Europejskiej, Polską a Niemcami, o ochronę przyrody. Stosunki między oboma krajami są już napięte po sporze o kontrole graniczne.

Czytaj więcej na t-online.de

UE: 17 miliardów na wojnę informacyjną?

Według nowych ujawnień europosłów całkowita kwota, którą Komisja Europejska wydała na dotacje dla 37 000 europejskich NGO i grup lobbingowych w latach 2019-2023, wynosi ogromne 17 miliardów euro!

Brukselski skandal NGO rozszerza się. Teraz Europejskie Stowarzyszenie Podatników (TAE) złożyło oficjalną skargę na byłych komisarzy UE, Fransa Timmermansa i Virginijusa Sinkevičiusa. Oskarża ich o to, że w latach 2019-2024 nieprzejrzysto i prawdopodobnie nielegalnie przekazywali fundusze UE NGO. Twierdzi się, że 7 miliardów euro zostało przyznane bez wystarczającej kontroli, które były wykorzystywane zarówno do wpływania na Parlament Europejski, jak i do procesu przeciwko prywatnym firmom. Skargi zostały złożone w Prokuraturze Monachijskiej i Europejskiej Prokuraturze w Luksemburgu.

Czytaj więcej na achgut.com

Diktatura zdrowia na żądanie WHO

Rząd kanclerza-aktor Friedrich Merz najwyraźniej wykorzystał letnią przerwę, aby potajemnie postawić nasze podstawowe prawa na szali. Niezauważony przez opinię publiczną, rząd przed dwoma tygodniami przyjął projekt ustawy, który całkowicie poddaje niemiecką populację przestępczym machinacjom Światowej Organizacji Zdrowia.

Kanclerz federalny Friedrich Merz (CDU) i jego kabinet.

Jeśli chodzi o dalsze ograniczenie podstawowych praw i przekazywanie uprawnień wątpliwym i nieprzejrzystym międzynarodowym organizacjom, nowy rząd bez problemu kontynuuje dzieło poprzedniej koalicji. W całkowitej tajemnicy rząd przyjął przed dwoma tygodniami projekt ustawy, który całkowicie podporządkowuje się zrewidowanym Międzynarodowym Przepisom Zdrowotnym (MPZ) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Termin na złożenie sprzeciwu wobec zmienionych MPZ został przegapiony, co oznacza, że rząd bez zastrzeżeń zgadza się na znaczący wzrost władzy WHO.

Czytaj więcej na anonoumysnews.org

Wiatraki zanieczyszczają swoje otoczenie toksycznym ścieraniem z łopatek wirników.

Energia wiatrowa uchodzi za czyste źródło energii, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nawet pomijając budowę, wypadki i utylizację, ścieranie z łopatek wirników powoduje znaczne zanieczyszczenie otoczenia. I to za pomocą toksycznych i niebezpiecznych związków oraz cząsteczek.

Łopatki wirników na szczycie mogą osiągać prędkości do 400 km/h.

Mikropartikularna erozja, szkodliwa dla ludzi, zwierząt i roślin, powstaje w wyniku znaczącej erozji powierzchni dzisiejszych, szerszych łopatek wirników i przednich węzłów łopatek wirników. Powstaje coraz większe zanieczyszczenie gleb oraz wód powierzchniowych i gruntowych, a w przypadku turbin morskich – oceanów. Materiały użyte, takie jak węgiel/GFK/CFK, mają toksyczne właściwości, w tym substancję uznawaną za niebezpieczną dla życia – bisfenol A. W szczególności mikrowłókna mogą nawet wywoływać nowotwory.

Czytaj więcej na tkp.at

