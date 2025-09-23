Biometria przez WLAN: Zakłócenia sygnału pozwalają na identyfikację i monitoring osób
Włoscy naukowcy opracowali metodę identyfikacji ludzi wyłącznie na podstawie zniekształceń sygnału WLAN. Kamery nie są potrzebne.
Dokładność rozpoznawania powyżej 95 procent
[…] Ta metoda, która niesie ze sobą wielkie zagrożenia dla prywatności, wykorzystuje fakt, że każde ciało ludzkie w unikalny sposób zakłóca sygnały WLAN. Naukowcy nazwali tę początkowo brzmiącą jak dystopijna science fiction technikę WhoFi, nawiązując do międzynarodowej nazwy WLAN WiFi.
Tłem jest: Każda osoba pozostawia rodzaj niewidzialnego odcisku palca WLAN. Naukowcy opracowali specjalny model z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który ocenia te minimalne zmiany sygnału w postaci informacji o stanie kanału.
AUSTRIA/VIENNA – FPÖ jest oburzona: 1.618 uchodźców otrzymało mieszkanie w budynku komunalnym
Przewodniczący klubu FPÖ Maximilian Krauss krytykuje burmistrza Ludwiga za przydzielenie ponad 1.600 mieszkań komunalnych osobom ubiegającym się o azyl, podczas gdy austriackie rodziny muszą długo czekać.
Odpowiedź na zapytanie FPÖ pokazuje: Ponad 1.600 uchodźców wprowadziło się w ubiegłym roku do wiedeńskich budynków komunalnych. Przewodniczący klubu Krauss jest oburzony.
Ceny wynajmu w Wiedniu są wyższe niż kiedykolwiek – coraz więcej Wiedeńczyków zgłasza się po mieszkanie w budynku komunalnym. Wiedeńska FPÖ skierowała w tej sprawie zapytanie do burmistrza Michaela Ludwiga (SP). FPÖ zauważa dyskryminację rodowitych samotnych rodziców przy przydziale mieszkań. Uważają, że organizacje pozarządowe, takie jak Diakonie, wynajmują mieszkania od miasta Wiedeń w celu zakwaterowania uchodźców. […]
„W ramach społecznej przydzielania mieszkań przez Wiener Wohnen, mieszkania komunalne są przydzielane organizacjom wspierającym (instytucjom społecznym) jako tzw. ‚mieszkania z puli’”,
– czytamy w dokumencie. Uchodźcy mogą się wprowadzić do tych mieszkań, ale mogą je przejąć tylko wtedy, gdy przez dwa lata mają stałe miejsce zamieszkania w Wiedniu.
Korona jako pretekst: linia lotnicza zwalnia 1.800 pracowników – i teraz musi zapłacić
Czasami – chociaż rzadko – odpowiedzialni za czasy koronawirusa są pociągani do odpowiedzialności. Teraz spotkało to australijskiego przewoźnika Qantas. Sąd ukarał firmę grzywną w wysokości równowartości 50 milionów euro.
Powód: 1.800 zwolnień w czasie tzw. pandemii. Qantas celowo wykorzystał ograniczenia podróży i związany z nimi spadek przychodów – aby zastąpić regularnych pracowników zewnętrznymi usługodawcami.
