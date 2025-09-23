Biometria przez WLAN: Zakłócenia sygnału pozwalają na identyfikację i monitoring osób

Włoscy naukowcy opracowali metodę identyfikacji ludzi wyłącznie na podstawie zniekształceń sygnału WLAN. Kamery nie są potrzebne.

Dokładność rozpoznawania powyżej 95 procent



[…] Ta metoda, która niesie ze sobą wielkie zagrożenia dla prywatności, wykorzystuje fakt, że każde ciało ludzkie w unikalny sposób zakłóca sygnały WLAN. Naukowcy nazwali tę początkowo brzmiącą jak dystopijna science fiction technikę WhoFi, nawiązując do międzynarodowej nazwy WLAN WiFi.

Tłem jest: Każda osoba pozostawia rodzaj niewidzialnego odcisku palca WLAN. Naukowcy opracowali specjalny model z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który ocenia te minimalne zmiany sygnału w postaci informacji o stanie kanału.

Dowiedz się więcej na heise.de

+++

AUSTRIA/VIENNA – FPÖ jest oburzona: 1.618 uchodźców otrzymało mieszkanie w budynku komunalnym

Przewodniczący klubu FPÖ Maximilian Krauss krytykuje burmistrza Ludwiga za przydzielenie ponad 1.600 mieszkań komunalnych osobom ubiegającym się o azyl, podczas gdy austriackie rodziny muszą długo czekać.

Zdjęcie symboliczne

Odpowiedź na zapytanie FPÖ pokazuje: Ponad 1.600 uchodźców wprowadziło się w ubiegłym roku do wiedeńskich budynków komunalnych. Przewodniczący klubu Krauss jest oburzony.

Ceny wynajmu w Wiedniu są wyższe niż kiedykolwiek – coraz więcej Wiedeńczyków zgłasza się po mieszkanie w budynku komunalnym. Wiedeńska FPÖ skierowała w tej sprawie zapytanie do burmistrza Michaela Ludwiga (SP). FPÖ zauważa dyskryminację rodowitych samotnych rodziców przy przydziale mieszkań. Uważają, że organizacje pozarządowe, takie jak Diakonie, wynajmują mieszkania od miasta Wiedeń w celu zakwaterowania uchodźców. […]

„W ramach społecznej przydzielania mieszkań przez Wiener Wohnen, mieszkania komunalne są przydzielane organizacjom wspierającym (instytucjom społecznym) jako tzw. ‚mieszkania z puli’”,

– czytamy w dokumencie. Uchodźcy mogą się wprowadzić do tych mieszkań, ale mogą je przejąć tylko wtedy, gdy przez dwa lata mają stałe miejsce zamieszkania w Wiedniu.

Czytaj więcej na heute.at

+++

Korona jako pretekst: linia lotnicza zwalnia 1.800 pracowników – i teraz musi zapłacić

Czasami – chociaż rzadko – odpowiedzialni za czasy koronawirusa są pociągani do odpowiedzialności. Teraz spotkało to australijskiego przewoźnika Qantas. Sąd ukarał firmę grzywną w wysokości równowartości 50 milionów euro.

Powód: 1.800 zwolnień w czasie tzw. pandemii. Qantas celowo wykorzystał ograniczenia podróży i związany z nimi spadek przychodów – aby zastąpić regularnych pracowników zewnętrznymi usługodawcami.

Via Telegram: @auf1tv

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887