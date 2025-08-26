Liderka Młodzieżówki Zielonych rozważa „przystąpienie do walki przeciwko AfD”

Bild: Sebastian Gollnow / Picture Alliance

Nie tylko rząd federalny robi wszystko, co w jego mocy, aby uniemożliwić AfD objęcie odpowiedzialności rządowej. Partia Zielonych od dawna realizuje ten plan w sposób ekstremalny.

Walka z niepożądaną opozycją

„Nienawidzona”, niepożądana i „niebezpieczna” opozycja w negocjacjach rządowych za pomocą wszelkich środków wydaje się być „state of the art” w niemieckiej polityce.

Wydaje się, że temat ten stał się priorytetowym celem przede wszystkim dla partii Zielonych. W wywiadzie Jette Nietzard, współprzewodnicząca „miłującej pokój” młodzieżówki partii Zielonych w Niemczech, wyraziła chęć sięgnięcia po „broń” w ramach oporu przeciwko rządzącej AfD. Jednak po tym „zielonym lapsusie” Nietzard musiała ponieść konsekwencje.

Poniższy artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie exxtra24.at:

Walczyć z bronią przeciwko wyborcom i funkcjonariuszom AfD, drugiej co do wielkości frakcji w Bundestagu? Ten pomysł Jette Nietzard, współprzewodniczącej Młodych Zielonych w Niemczech, wywołuje ogromne irytacje – i pokazuje skłonność radykalnej lewicy do przemocy. Swoją wypowiedzią na temat broni Nietzard podważa samą zasadę demokracji. Dzisiaj ogłosiła, że wycofuje się z kierownictwa partii.

W wywiadzie z Jakobem Augsteinem, spadkobiercą magazynu „Spiegel”, poruszono kwestię, jak należy zareagować politycznie na potencjalny udział AfD w rządzie. Jette Nietzard sformułowała to w drastyczny sposób:

Jak powinien wyglądać nasz opór wobec rządzącej AfD? Czy byłby to opór wyłącznie intelektualny? A może musielibyśmy sięgnąć po broń?

Wyjaśniła wprawdzie, że jest to tylko gra myślowa i nie chce „siać paniki”, ale sugestia, że w poważnej sytuacji można by rozważyć nawet opór z użyciem przemocy, spotkała się z ostrą krytyką, również poza granicami partii.

„Nie ma już czasu na uprzejmość”

27-letnia polityk Partii Zielonych nie postrzega AfD wyłącznie jako demokratycznie legitymizowaną partię opozycyjną, ale otwarcie mówi o walce z „faszyzmem”, gdyby partia ta objęła władzę. „Naprawdę uważam, że jest już pięć minut przed dwunastą. Nie mamy już czasu na uprzejmość” – wyjaśniła Nietzard. Jej zdaniem demokratyczna debata została wyczerpana, teraz należy „przeciwstawić obojętności nasz gniew”.

Nietzard najwyraźniej postrzega siebie jako swego rodzaju prekursorkę oporu i stawia fundamentalne pytanie, czy rząd, który uważa za „faszystowski”, można w ogóle zwalczać demokratycznymi środkami.

Krytyka ze wszystkich stron

Wypowiedzi spotkały się z powszechnym sprzeciwem. Przedstawiciele kilku partii ostrzegali przed niebezpieczną radykalizacją dyskursu politycznego. „Kto mówi o broni, nie mówi już o państwie prawa” – powiedział na przykład polityk FDP zajmujący się polityką wewnętrzną. Również z szeregów Zielonych podkreślano, że wyraźnie opowiadają się oni za niestosowaniem przemocy.

Systemowe prowokacje?

Nietzard już w przeszłości zwracała na siebie uwagę prowokacyjnymi wypowiedziami i działaniami. W pamięci pozostaje na przykład tweet z Sylwestra, w którym złośliwie skomentowała, że mężczyźni, którzy stracili rękę podczas odpalania petard, „przynajmniej nie będą już mogli bić kobiet”. Później broniła również noszenia swetra z napisem „ACAB”, twierdząc, że nie ma w tym nic złego. Jej stanowisko w sprawie deportacji („dzieci nie są częściej mordowane przez afgańskich zamachowców niż przez niemieckich ojców”) spotkało się z powszechnym sprzeciwem – między innymi dlatego, że statystyki kryminalne wyraźnie temu przeczą.

Pomimo powtarzającej się krytyki Nietzard wykazuje jedynie ograniczoną skłonność do zrozumienia. W wywiadach zazwyczaj podkreśla, że szkoda jej, iż „została źle zrozumiana”, ale przede wszystkim ubolewa nad reakcjami w mediach społecznościowych.

Niebezpieczny ton

Obecna kontrowersja wpisuje się w coraz bardziej gorącą debatę polityczną na temat postępowania z AfD, której wyniki w sondażach pozostają stabilnie wysokie. Podczas gdy wiele partii wyraźnie dystansuje się od AfD, eksperci apelują jednocześnie o umiarkowany ton i przestrzeganie zasad demokracji.

Fakt, że działaczka Młodych Zielonych otwarcie porusza temat ewentualnego zbrojnego oporu, prawdopodobnie jeszcze bardziej podgrzeje tę debatę. Pozostaje pytanie, jak zareaguje macierzysta partia.

Szefowa młodych Zielonych wycofuje się

Po zamieszaniu wywołanym jej wypowiedzią na temat przemocy zbrojnej Jette Nietzard nie będzie ponownie kandydować na swoje stanowisko, jak ogłosiła w filmie opublikowanym na Instagramie, w którym przedstawiła się jako ofiara własnej partii. „W partii Zielonych moje pomysły nie zawsze spotykały się z przychylnością” – skarży się w nim. Twierdzi, że nie ma przyszłości w kongresie federalnym, jeśli będzie stale spotykać się z wrogością ze strony własnej partii. Pozostanie jednak członkiem partii Zielonych.

