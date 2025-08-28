Czy wokeness jest zaburzeniem psychicznym?

Texas: Zwycięstwo nad kartelami klimatycznymi – prokurator Paxton zmusza BlackRock i inne do kapitulacji

Teksaski prokurator generalny Ken Paxton zmusił finansowych gigantów BlackRock, State Street i Vanguard do kapitulacji. Pod płaszczykiem „celów klimatycznych” ci giganci mieli manipulować rynkiem węgla i wyzyskiwać konsumentów. Paxton, wspierany przez dwanaście stanów, ujawnił ten skandal i odniósł historyczne zwycięstwo.

BlackRock, State Street i Vanguard – finansowi giganci z bilionami pod swoim panowaniem – zostali przyłapani na tym, jak kneblili rynek węgla, aby wzbogacić się kosztem obywateli. Pod sztandarem „zielonej agendy” stworzyli sztuczne ograniczenia, które spowodowały eksplozję cen węgla.

Jednak zostali ujawnieni. Pozew, złożony w listopadzie 2024 roku, ujawnia, jak te korporacje przez lata wykupywały akcje producentów węgla takich jak Peabody Energy i Arch Resources – aż do 30% udziałów. Następnie, w 2021 roku, ogłosili pod fałszywą flagą NGO, takimi jak Climate Action 100 i Net Zero Asset Managers Initiative, że do 2030 roku zmniejszą produkcję o ponad 50%.

Czytaj dalej na report24.news

+++

„Ochrona dziesiątek tysięcy hektarów lasu”: rząd Trumpa wstrzymuje budowę ogromnej farmy wiatrowej, która została zatwierdzona przez zespół Bidena w ostatniej chwili

Ministerstwo Interioru prezydenta Donalda Trumpa wstrzymuje budowę farmy wiatrowej, która miała stać się jedną z największych farm wiatrowych na lądzie w Stanach Zjednoczonych, po tym jak były prezydent Joe Biden w swoich ostatnich tygodniach urzędowania „w ostatniej chwili” przyspieszył zatwierdzenie projektu.

Projekt farmy wiatrowej Lava Ridge, który został zatwierdzony przez Biuro Zarządzania Ziemią rządu Bidena w grudniu 2024 roku, miał być farmą wiatrową o mocy 1000 megawatów z maksymalnie 231 turbinami wiatrowymi na obszarze niemal 57,447 akrów w południowym Idaho.

„Pod prezydenturą Donalda J. Trumpa ministerstwo weźmie pod uwagę brak preferencyjnego traktowania dla niewiarygodnych, przerywanych źródeł energii, które szkodzą społecznościom wiejskim, środków do życia i ziemi”

– brzmi w komunikacie prasowym.

„Ministerstwo będzie kontynuować przegląd praktyk dotyczących dzierżawy i zatwierdzania energii wiatrowej, kładąc nacisk na ocenę wpływu tych rozwoju na zasoby naturalne i społeczności naszego kraju.”

+++

Czy wokeness jest zaburzeniem psychicznym?

Dziś jestem heteroseksualny. Jutro będę homoseksualny. W przyszłym tygodniu trochę sado-maso, a w przyszłym miesiącu owca od tyłu. Tak mniej więcej można opisać „wokeness”. Jednak kryje się za tym bardzo niebezpieczna ideologia.

[…]

Problematyka, z którą nasza społeczeństwo zmaga się od około dziesięciu lat (również zbieżna z trwającym „falą uchodźców” od późnego lata 2015 roku), nie tylko dotyczy pytania, jakie społeczne skutki i zawirowania mogą wyniknąć z protestów zubożonych grup ludności, które napłynęły z Stanów

Zjednoczonych.

W całkowitym niezrozumieniu panujących w USA warunków społecznych nie tylko w Niemczech, ale także w całej „Starej Europie” uruchomiono lawinę, której celowo stosowana praktyka nadużyć nie tylko Niemcy, ale także całą Europę będzie trzymać w napięciu w nadchodzących latach. W rezultacie prawo do swobodnego wyrażania opinii jest stopniowo osłabiane, a odstępstwa od politycznie narzuconej normy coraz bardziej karane.

Czytaj więcej na anonymousnews.org

+++

AUSTRIA – FPÖ: „USA rezygnuje z mRNA szczepionek – Europa musi iść za przykładem!“

Rząd USA wstrzymuje 22 umowy na szczepionki mRNA o wartości 500 mln dolarów. Deputowany do PE Gerald Hauser z partii wolnościowej (FPÖ) popiera tę decyzję i widzi w niej zmianę myślenia: „W końcu reaguje się na naukowe ustalenia.”

W USA szczepionki mRNA dla kobiet w ciąży i zdrowych dzieci nie są już zalecane. APA/ROLAND SCHLAGER

„To kolejny cios dla lobby szczepionkowego i jego pomocników”

– tak skomentował decyzję rządu USA, który rozwiązuje 22 umowy dotyczące opracowania szczepionek mRNA o łącznej wartości około 500 milionów dolarów, eurodeputowany Gerald Hauser (FPÖ). Jak ogłosił we wtorek amerykański Departament Zdrowia (HHS), priorytetem ma być opracowanie „bezpieczniejszych i bardziej kompleksowych” strategii szczepień.

Czytaj więcej na exxpress.at

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***