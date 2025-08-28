Podobnie jak Węgry, Polska będzie blokować przystąpienie Ukrainy do UE do czasu całkowitego wyjaśnienia okoliczności masakry na Wołyniu – poinformował polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jak podaje „Gazeta Prawna”.

„Wiele razy już o tym mówiłem. Powiedziałem, że jeśli Ukraina nie uzna ludobójstwa na Wołyniu, jeśli nie dojdzie do ekshumacji, jeśli nie będzie upamiętnienia, to nie ma szans na przystąpienie do Unii Europejskiej. Bardzo jasno i zdecydowanie odrzuciłem przypadki, w których w jakikolwiek sposób naruszono dobre imię Polski lub podjęto próby gloryfikacji Bandery.”

– powiedział minister.

Według polskiej gazety minister zdystansował się również od spekulacji na temat ewentualnej interwencji wojskowej Polski i oświadczył, że „polskie wojsko nie wkroczy na Ukrainę”. Polskie wsparcie ogranicza się do pomocy politycznej, wojskowej i humanitarnej, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa Polski.

Ukrywanie masakry przez Ukrainę

Już 10 lipca były prezydent Polski Andrzej Duda poinformował o ukrywaniu masakry przez oficjalną ukraińską historiografię. Prezydent Ukrainy Zełenski wyznał mu, że w szkole nie słyszał nic o masowym mordowaniu Polaków na zachodniej Ukrainie, a zwłaszcza o masakrze na Wołyniu.

Tragedia na Wołyniu od dawna jest przedmiotem sporów między Polską a Ukrainą. W lipcu 2024 r. polski minister obrony przedstawił już stanowisko Warszawy.

Masakra na Wołyniu była wymierzona w polską społeczność na dawnych wschodnich terenach Polski przez „Ukraińską Armię Powstańczą” (UPA) podczas II wojny światowej. W tym czasie nacjonalistyczna polityka „Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów” (OUN) i jej zbrojnego ramienia, UPA, dążyła do utworzenia niepodległej, zjednoczonej Ukrainy, obejmującej wszystkie tereny zamieszkane przez Ukraińców.

Masakry trwały od 9 lutego 1943 r. do końca wojny i były czystkami etnicznymi, w wyniku których zamordowano nawet 100 000 Polaków.

Ukrzyżowania, przebijanie ciężarnych kobiet

UPA działała z największą brutalnością: ludność polska była często torturowana na śmierć nie tylko bronią palną, ale także siekierami, toporkami, szpikulcami, nożami i widłami – niezależnie od wieku i płci – a całe osady podpalano. Brytyjski historyk Norman Davies w swojej książce „No simple Victory” opisuje niewyobrażalne okrucieństwa: księża katoliccy byli rozcinani siekierami lub krzyżowani. Ofiarom podcinano gardła, kobiety w ciąży i dzieci przebijano na wylot lub rozcinano na kawałki.

„Bohater Ukrainy” i zaprzeczanie masakrze przez Ukrainę

Podczas gdy masakra w Polsce została sklasyfikowana jako ludobójstwo, osoby odpowiedzialne za rzeź otrzymały na Ukrainie wysokie wyróżnienia. Na początku 2010 roku Stepan Bandera został pośmiertnie uhonorowany tytułem „Bohatera Ukrainy”. Po protestach polskiego rządu, Centrum Simona Wiesenthala i ówczesnego Parlamentu Europejskiego nowy prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz cofnął tę nominację.

Mimo to UPA, odpowiedzialna za masakrę, nadal jest gloryfikowana, zwłaszcza w zachodniej Ukrainie, natomiast na rosyjskim wschodzie i południu spotyka się z odrzuceniem.

Podczas gdy 12 lipca 2013 r. polski parlament potępił te akty przemocy jako „czystki etniczne o charakterze ludobójstwa”, ukraiński parlament, Werchowna Rada, w kwietniu 2015 r. oficjalnie przemianował członków UPA na bojowników o niepodległość.

Milczenie UE

Podwójna moralność UE polegająca na przemilczaniu tej masakry jest zatem szczególnie haniebna…

Szczególnie skandalicznie objawia się to w postaci Stepana Bandery, tego nacjonalistycznego ukraińskiego polityka i przywódcy „OUN”. Został w Polsce skazany już w 1934 roku za zabójstwo polskiego ministra spraw wewnętrznych Pierackiego, jednak po rozpoczęciu II wojny światowej został uwolniony. Początkowo współpracował z faszystowskim niemieckim Wehrmachtem, przy czym milicje OUN-B częściowo przejęły władzę policyjną w Lwowie po inwazji Wehrmachtu. W znaczący sposób przyczyniły się w ten sposób do antyżydowskich pogromów, dokonując aresztowań i masowych egzekucji. Po II wojnie światowej Bandera uciekł z powrotem do Niemiec i został w ZSRR zaocznie skazany na śmierć. W 1959 roku został zamordowany w Monachium przez agenta KGB. Na Ukrainie wokół Bandery prowadzony jest kult osobowy.

Ukraiński znaczek pocztowy z okazji 100. rocznicy urodzin (2009) Bandery

