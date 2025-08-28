Dieser tödliche Plan wird gerade umgesetzt: „Kriegstüchtigkeit“ in Kombination mit satten Gewinnen für die Rüstungsindustrie. | Bild: shutterstock

Ten śmiertelny plan jest właśnie wdrażany: „gotowość do wojny” w połączeniu z dużymi zyskami dla przemysłu zbrojeniowego. | Zdjęcie: shutterstock

Minister obrony Boris Pistorius (SPD) powiedział w Bundestagu, że Niemcy muszą być zdolne do wojny do 2029 roku. Ludzie powinni przyzwyczaić się do tego, że może być wojna, nie jako wyjątek, a jako plan. Polityka znów chce ludzi, którzy będą iść za nią bez pytań.

Od MEINRAD MÜLLER | Powieść „Na zachodzie bez zmian” („Im Westen nichts Neues“) ukazała się w 1928 roku. Jej autor, Erich Maria Remarque, miał 19 lat, kiedy wysłano go na I wojnę światową. Flandria, błoto, ciągły deszcz, drut kolczasty. Kompan krzyczy godzinami z kulą w brzuchu, żaden lekarz w zasięgu wzroku. Inny traci obie nogi i wykrwawia się w błocie. Ciała wyciąga się z drutu w nocy, aby w poranek nie leżały na drodze. A na końcu pozostaje zrozumienie: Nie jesteśmy bohaterami, po prostu zostaliśmy zapomniani. Tak pisał człowiek, który stworzył tę powieść, a miliony czytelników zrozumiały wtedy, czym naprawdę jest wojna.

Zachód w rzeczywistości mógłby się z tego nauczyć. Nigdy więcej nie powinno się to zdarzyć. Nigdy więcej młodzi mężczyźni nie powinni umierać w imię haseł. Jednak kto dzisiaj się przygląda, zauważa: Stare hasła znów są obecne.

Wszędzie trwają zbrojenia. Politycy nie mówią już o pokoju, ale o tym, że Niemcy muszą być „gotowe”. Miliony są inwestowane w broń, podczas gdy ci, którzy to płacą, jeżdżą do pracy autobusem, jedzą mięso z dyskontów i zastanawiają się, dlaczego prąd znów drożeje. Na górze zapadają decyzje, na dole się to połyka. Kto mówi, że moment, moment, to już przeżyliśmy, uchodzi za podejrzanego. Kto chce pokoju, zakłóca. A kto otworzy usta, trafia na listę, której podobno nie ma.

I znowu to młodzi muszą stawać na wysokości zadania.

Polityka mówi o wolności, ale ma na myśli kontrolę. Mówi o bezpieczeństwie, ale ma na myśli posłuszeństwo. Społeczeństwo ma płacić, kiwać głową i milczeć. Podczas gdy na górze planowana jest wojna, na dole ludzie mają być cicho. Krytyka jest niepożądana, a pytania są podejrzane.

Nigdy więcej wojny, tak kiedyś mówiono. Dziś mówimy: wojna, ale z odpowiednim nastawieniem. To nowa norma. A gdy znów powrócą pierwsze trumny, ktoś powie, że umarli za słuszną sprawę.

***

***