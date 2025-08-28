web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Wydanie polskie

Na Zachodzie wiele nowego – co 100 lat na nowo

Vonmarian pilarski

Aug. 26, 2025 #Boris Pistorius, #Erich Maria Remarque, #zdolność do wojny
Dieser tödliche Plan wird gerade umgesetzt: „Kriegstüchtigkeit“ in Kombination mit satten Gewinnen für die Rüstungsindustrie. | Bild: shutterstock
Ten śmiertelny plan jest właśnie wdrażany: „gotowość do wojny” w połączeniu z dużymi zyskami dla przemysłu zbrojeniowego. | Zdjęcie: shutterstock

Minister obrony Boris Pistorius (SPD) powiedział w Bundestagu, że Niemcy muszą być zdolne do wojny do 2029 roku. Ludzie powinni przyzwyczaić się do tego, że może być wojna, nie jako wyjątek, a jako plan. Polityka znów chce ludzi, którzy będą iść za nią bez pytań.

Od MEINRAD MÜLLER | Powieść „Na zachodzie bez zmian” („Im Westen nichts Neues“) ukazała się w 1928 roku. Jej autor, Erich Maria Remarque, miał 19 lat, kiedy wysłano go na I wojnę światową. Flandria, błoto, ciągły deszcz, drut kolczasty. Kompan krzyczy godzinami z kulą w brzuchu, żaden lekarz w zasięgu wzroku. Inny traci obie nogi i wykrwawia się w błocie. Ciała wyciąga się z drutu w  nocy, aby w poranek nie leżały na drodze. A na końcu pozostaje zrozumienie: Nie jesteśmy bohaterami, po prostu zostaliśmy zapomniani. Tak pisał człowiek, który stworzył tę powieść, a miliony czytelników zrozumiały wtedy, czym naprawdę jest wojna.

Zachód w rzeczywistości mógłby się z tego nauczyć. Nigdy więcej nie powinno się to zdarzyć. Nigdy więcej młodzi mężczyźni nie powinni umierać w imię haseł. Jednak kto dzisiaj się przygląda, zauważa: Stare hasła znów są obecne.

Wszędzie trwają zbrojenia. Politycy nie mówią już o pokoju, ale o tym, że Niemcy muszą być „gotowe”. Miliony są inwestowane w broń, podczas gdy ci, którzy to płacą, jeżdżą do pracy autobusem, jedzą mięso z dyskontów i zastanawiają się, dlaczego prąd znów drożeje. Na górze zapadają decyzje, na dole się to połyka. Kto mówi, że moment, moment, to już przeżyliśmy, uchodzi za podejrzanego. Kto chce pokoju, zakłóca. A kto otworzy usta, trafia na listę, której podobno nie ma.

I znowu to młodzi muszą stawać na wysokości zadania.

Polityka mówi o wolności, ale ma na myśli kontrolę. Mówi o bezpieczeństwie, ale ma na myśli posłuszeństwo. Społeczeństwo ma płacić, kiwać głową i milczeć. Podczas gdy na górze planowana jest wojna, na dole ludzie mają być cicho. Krytyka jest niepożądana, a pytania są podejrzane.

Nigdy więcej wojny, tak kiedyś mówiono. Dziś mówimy: wojna, ale z odpowiednim nastawieniem. To nowa norma. A gdy znów powrócą pierwsze trumny, ktoś powie, że umarli za słuszną sprawę.

***

 

UPADEK EUROPY !
TERAZ ponownie w sprzedaży!

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

 

 

W języku niemieckim ukazała się  nowa książka. 

 

 

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”

 

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

 

 

 

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

***

 

***

***

 

***

***

 

Ähnliche Beiträge:

Von marian pilarski

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Russland Studien USA

Scott Ritter zum Iran-Israel Konflikt und Endkampf um die Ukraine – Teil 2

28. 08. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Brasilien EU

Präsident von Brasilien: 800 EU-Milliarden für Waffen könnten gegen Hunger eingesetzt werden

28. 08. 2025 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag Großbritannien

Britischer Oberst warnt vor bevorstehendem Bürgerkrieg

28. 08. 2025 ELA
Aktueller Beitrag Deutschland EU SHORT NEWS

14-jährige „Young Queen of Scots“ vertreibt Vergewaltiger mit Messer und Axt

28. 08. 2025 FREIGEIST