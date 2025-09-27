Nie ma bezdomnych, żadnych morderstw – Jak Trump chce przekształcić Waszyngton w wzorcowe miasto MAGA

Stolica USA, Waszyngton, jest jedenastym najbardziej przestępczym miastem w kraju. Teraz na ulicach patrolują National Guard, urząd ds. cudzoziemców oraz antypolicja. Trump chce zapewnić porządek.

Prezydent USA Trump w odwiedzinach u National Guard w Waszyngtonie Źródło: Jacquelyn Martin/AP/dpa

[…] Mieszkańcy skarżą się na napady gangów młodzieżowych w biały dzień na drogerie i sklepy odzieżowe. Rozpowszechnione są również „carjackingi”. Uzbrojeni, najczęściej młodociani sprawcy napadają na kierowców, wypychają ich z samochodu i odjeżdżają na ślizgu.

[…]

Około 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej patroluje teraz miasto. Kiedy zapada zmrok, dołączają do nich siły specjalne agencji ds. walki z narkotykami, federalnej policji i urzędu ds. cudzoziemców.

Liczba aresztowań dilerów narkotyków i nielegalnych imigrantów gwałtownie wzrasta.

+++

Alternatywa dla gotówki: Nowy sposób płatności stanie się obowiązkowy dla supermarketów i innych.

UE oraz jej instytucje intensywnie pracują nad wprowadzeniem cyfrowego euro jako ustawowej waluty. Zgodnie z doniesieniami „Lebensmittel Zeitung“, może to stać się rzeczywistością już w 2029 roku.

Cyfrowe euro może oznaczać wysokie koszty dla handlowców w Niemczech związane z pracami adaptacyjnymi.

Zgodnie z rozporządzeniem stworzonym przez UE, cyfrowe euro ma otrzymać taki sam status prawny jak gotówka. Oznacza to, że handlowcy będą musieli je akceptować zarówno w sklepach, jak i online. Jedynie małe przedsiębiorstwa i stragany mogą być być może zwolnione z tej regulacji.

+++

Seks z dziećmi: Zieloni i ich problem z pedofilią.

Każdy, kto nadal uważa, że ​​Zieloni walczą o ochronę środowiska, powinien zrewidować swój światopogląd. Zamiast energii wiatrowej i ochrony gatunków, partia od dziesięcioleci opowiada się za bezkarnym seksem z dziećmi.

Czy zastanawiasz się, dlaczego Zieloni są czasami nazywani partią seksu z dziećmi? Po przeczytaniu poniższego artykułu nie będziesz miał wątpliwości, że ten przydomek jest jak najbardziej uzasadniony. Ich program wyborczy z 1980 roku zakładał powszechną legalizację stosunków seksualnych z podopiecznymi. Już wtedy Zieloni domagali się zniesienia odpowiednich przepisów karnych we wszystkich landach.

Bezkarny seks z dziećmi w ich programie wyborczym to coś, czego można by oczekiwać tylko od partii muzułmańskiej. Małżeństwa dzieci są w islamie powszechne. Nawet prorok Mahomet poślubił swoją „żonę” mając zaledwie 6 lat i skonsumował małżeństwo, gdy miała 9 lat. Jednak prawie 40 lat temu Partia Zielonych, która najwyraźniej rekrutowała swoich członków spośród aktywnych pedofilów, również wzywała do bezkarnej penetracji nieletnich. […]

Jak niedawno bezlitośnie ujawnili badacze (Zieloni i Młodzieżówka FDP chcieli zalegalizować pedofilię / aufdeckten (Grüne und FDP-Jugend wollten Pädophilie legalisieren) /), Partia Zielonych nie tylko opowiadała się za powszechną legalizacją stosunków seksualnych między dorosłymi a małymi dziećmi i osobami pozostającymi pod ich opieką w swoim pierwszym programie politycznym z 1980 roku. W szczególności stowarzyszenie w Nadrenii Północnej-Westfalii opowiadało się za usunięciem pedofilii z prawa dotyczącego przestępstw seksualnych. Podobne rezolucje zostały przyjęte wkrótce potem w Nadrenii-Palatynacie, Bremie, Hamburgu i Berlinie.

+++

Lewica krytykuje brak świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na usuwanie włosów u transkobiet.

Transkobiety, które chcą pozbyć się zarostu, często muszą ponosić koszty leczenia samodzielnie. Lewica ostro to potępia i mówi o „porażce systemu”.

Transfeminine i kobiety z silnym owłosieniem na twarzy w Badenii-Wirtembergii, według przedstawicieli Lewicy, praktycznie nie mają możliwości skorzystania z usunięcia owłosienia jako świadczenia finansowanego przez kasę chorych. Kasy chorych musiałyby wprawdzie pokryć koszty tzw. elektrolizy w gabinetach lekarskich, wyjaśniła kandydatka Lewicy na przewodniczącą Landtagu, Ellena Schumacher Koelsch. Jednakże: „Ponieważ to się ekonomicznie nie opłaca, zabiegi te nie są oferowane w gabinetach lekarskich.”

„Roszczenie, które istnieje tylko na papierze, a nie w rzeczywistości, to skandaliczne załamanie systemu,” skrytykowała Schumacher Koelsch. Zabiegi te wykonują jedynie kosmetyczki i kosmetycy – których usługi nie są jednak opłacane przez kasy. Co prawda istnieje alternatywna możliwość usunięcia owłosienia laserem, jednak ta metoda nie działa u wszystkich pacjentów. Ponadto pacjentki zgłaszają nawet kilku miesięczny czas oczekiwania na zabieg w gabinetach lekarskich.

+++

Szok Moody’s dla Austrii: Prognoza obniżona do „negatywnej”!

Agencja ratingowa Moody’s uderzyła – i zaszkodziła sytuacji finansowej Austrii. Prognoza została obniżona z „stabilnej” do „negatywnej”, podczas gdy rating „Aa1” pozostaje bez zmian. Minister finansów Markus Marterbauer (SPÖ) nie jest zaskoczony, ale powody tej decyzji rodzą pytania.

Moc finansowa w spadku?

Jak wyjaśnia Moody’s, „utrzymujące się i znaczne osłabienie mocy finansowej” Austrii jest kluczowym powodem obniżenia. Efektywność polityki finansowej jest mniejsza niż oczekiwano, co skłoniło agencję do tego kroku. Szczególnie niepokojące: zadłużenie państwa może do 2030 roku wzrosnąć do imponujących 88,4 procent produktu krajowego brutto (PKB) – to historyczny rekord! Dla porównania: jeszcze w lutym Moody’s prognozowało 83 procent.

Uwaga: Biorąc pod uwagę fakt, że Austria ma drugi najwyższy poziom obciążeń w UE, trzeba to najpierw zrealizować.

+++

100 mld. kosztów azylowych na kadencję: brudny sekret austriackiego rządu

Podczas gdy rząd w Wiedniu fantazjuje o integracji i rozważa ogólnokrajowe strefy zakazu posiadania noży, z Norwegii i Holandii przebijają się dane ujawniające prawdziwe koszty masowej imigracji. W Austrii, gdzie przyjęliśmy więcej ubiegających się o azyl na głowę niż wszyscy sąsiedzi, netto-koszty wynoszą co najmniej 100 miliardów euro na kadencję, z tendencją wzrostową.

Na podstawie badań dotyczących obciążeń w ciągu życia oraz rocznych wydatków w porównywalnych państwach opiekuńczych klaruje się: ta polityka rujnuje kraj. Na zawsze i bezpowrotnie.

W Austrii jest jeszcze gorzej. Od 2015 roku przyjęliśmy ponad 441 000 ubiegających się o azyl, więcej na głowę niż Holandia czy Norwegia. Prawie wszyscy zostali, niezależnie od decyzji o azylu. Ekstrapolując dane z Holandii – przy podobnej strukturze opieki społecznej, ale wyższej stopie przyjęć – osiągamy skumulowane koszty przekraczające 20 miliardów rocznie, ponad 100 miliardów na kadencję. I to jest wyliczone konserwatywnie, bez uwzględnienia drugiego pokolenia, które obciąża społeczeństwo w podobny sposób.

Rząd w Wiedniu robi wszystko, aby ukryć te liczby. Zamiast otwartych debat mamy upiększanie rzeczywistości: azyl dla nielegalnych jako obowiązek humanitarny, integracja jako historia sukcesu. Doniesienia o prawdziwych skutkach nielegalnej migracji są bagatelizowane i tłumione, koszty ukrywane – jeśli w ogóle są znane. Zapytania o całkowite koszty masowej imigracji konsekwentnie pozostają bez odpowiedzi, a wszyscy krytycy są piętnowani jako rasściści.

Uwaga (satyra): Wzrost horrendalnych długów publicznych i ekonomiczny zjazd austriackiej gospodarki (zob. agencja ratingowa Moody’s – „negatywnie“) nie ma naturalnie z tym nic wspólnego.

***

