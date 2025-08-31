Europa: Ein Kontinent in geistiger Umnachtung!

Bild: shutterstock

Im September jährt sich die ungesetzliche Grenzöffnung für syrische Flüchtlinge zum zehnten Male, die nichts anderes als eine Kriegserklärung der verbrecherischen Globalisten an die europäischen Völker war. Irgendwann wird man diesen Irrsinn mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vergleichen.

Von FRANZ FERDINAND | Die Hintergründe waren die kriminellen, völkerrechtswidrigen Angriffskriege dieser globalistischen Banditen unter der Führung der USA gegen den Irak, Afghanistan, Libyen und last but not least Syrien.

Diese verbrecherischen Kriege hatten Millionen Menschen aus ihrer angestammten Heimat vertrieben und diese befanden sich nun in Flüchtlingslagern. Letzter Auslöser für den Beginn der Fluchtbewegung der syrischen Flüchtlinge war das Fehlen von etwa 65 Millionen Euro für deren Ernährung in den Flüchtlingslagern!

Der weitere entscheidende Pull-Faktor war die berühmt, berüchtigte Aussage Merkels: „Wir schaffen das“, womit sich diese Verbrecherin über die bestehende Rechtslage einfach hinwegsetzte und die Flüchtlinge buchstäblich aufforderte, nach Deutschland zu kommen, in ein Land, wo für die Flüchtlinge Milch und Honig fließen sollte.

Die Flüchtlinge kamen zuerst zu Fuß nach Budapest und von dort mit dem Zug nach Österreich und Deutschland. Der damalige österreichische Bundeskanzler Werner Faymann fungierte dabei als williger Handlanger Merkels. Aussage Merkels über Faymann: „Wenn er zu mir kommt, hat er keine Meinung, wenn er von mir geht hat er meine Meinung!

Dieser Irrsinn wäre ohne die Komplizenschaft der Massenmedien nicht möglich gewesen. Ein trauriges Ereignis, dass mithalf den Damm zu brechen war das Auffinden von 71 Flüchtlingsleichen in einem abgestellten Kühl-LKW am 27. August 2015 bei Parndorf im österreichischen Burgenland. Diese Geschichte wurde sogar in den letzten Tagen in der Systempresse wieder rauf und runter gespielt, um den ganzen Wahnsinn noch einmal im Nachhinein zu rechtfertigen. Der Medienrummel um diese Flüchtlinge war beispiellos. Das Perfide an dieser Medienkampagne war, dass durchaus an positive Eigenschaften von Menschen appelliert wurde, nämlich Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Bei älteren, kinderlosen Damen wurden Mutterinstinkte mobilisiert.

Was die „Refugee-Welcome-Jubler“ allerdings übersahen war, dass sie den Untergang Europas herbei jubelten. So etwas ist nur bei völlig wohlstandsverwahrlosten Menschen möglich, die kein Verständnis für die Basis ihrer eigenen Existenz haben. Immer wieder hörte man den Satz vor allem von Jugendlichen, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet hatten: „Geld ist doch kein Problem, Geld ist doch genug vorhanden!“. Diese Dummköpfe hatte in ihrem Leben offenbar nicht den Unterschied zwischen Soll und Haben verstanden. Beides ist ja „Geld“! In der Zwischenzeit leidet ganz Europa unter ständig steigender Staatsverschuldung, ständig steigenden Steuern und Abgaben und folglich Abwanderung von Unternehmen und Deindustrialisierung. Klimaschwindel, Migrantenwahn und der Krieg mit Russland um den postsowjetischen Raum sind die Ursachen für den Abwärtsstrudel, in dem sich Europa heute befindet!

Man erinnere sich, wie viel Unsinn die Lügenpresse uns über die Nützlichkeit der Flüchtlinge erzählt hatte:

Die jungen, meist männlichen Flüchtlinge werden unser alterndes Europa verjüngen und die Pensionen der Babyboomer bezahlen! Es seien allesamt dringend benötigte „Fachkräfte“.

Auch Sebastian Kurz, der ach so beliebte ÖVP-Politiker und Bundeskanzler erklärte einmal, dass Flüchtlinge besser ausgebildet seien, als der Durchschnittsösterreicher!

In der Zwischenzeit lässt sich nicht mehr leugnen, dass die Migration das Ende unseres Sozialstaates einläutete: Es gibt in Europa bereits viele Studien, die allerdings von der Lügenpresse verschwiegen werden, über die wahren Kosten der Migration von Menschen aus kulturfremden Weltgegenden (z.B.: Long Term Fiscal Impact of Immigrants in the Netherlands, Differentiated by Motive, Source Region and Generation, Institute of Labor Economics).

Beispiele:

Durchschnittliche Kosten eines Migranten aus Afrika betragen über dessen gesamte Lebenszeit 625 000 Euro! Die entsprechenden Kosten für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten machen 475 000 Euro aus.

Diese Kosten sind, wie wir in der Zwischenzeit wissen, sehr plausibel. Sogar österreichische Mainstream-Medien berichten in der Zwischenzeit von vielen Migranten, die sich einfach weigern, die deutsche Sprache zu erlernen um so für den Arbeitsmarkt unbrauchbar zu sein. Diese Menschen müssen einfach lebenslänglich alimentiert werden!

„Eurasisch-negroide Zukunftsrasse“

Ziel der Globalisten war und ist die Umvolkung Europas. Merkel bekam deshalb nicht umsonst den „Coudenhove-Kalergi-Preis“ für Ihre Verbrechen.

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergie prophezeite punktgenau das Entstehen einer negroiden Mischrasse. Als Beweis sei ein Zitat aus seinem Werk „Praktischer Idealismus auf Seite 23“ erwähnt:

„Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.“

Eine derartige „eurasisch-negroide Zukunftsrasse“ hat keine gemeinsame Basis. Völker, als historische Entitäten sollen überwunden werden. Es soll ein babylonisches Sprachengewirr und eine Vielzahl von inkompatiblen Wertvorstellungen nebeneinander entstehen. Eine derartige Völker-Mischkulanz ist daher nach dem Prinzip „teile und herrsche“ besonders leicht zu tyrannisieren und zu beherrschen. Dies sind die „Werte“ „Freiheit“, „Demokratie“ und „Menschenrechte“ nach dem Geschmack der Menschheitsverbrecher!

