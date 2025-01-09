„Friedensprojekt“ EU nun für militärische Angriffe auf Ziele in Russland

Die Europäische Union entwickelt sich immer mehr zu einer Kriegsunion. Nicht nur, dass sie sich in Sachen Beendigung des Ukrainekriegs destruktiv verhält und sich als Sprachrohr des ukrainischen Machthabers Wolodimir Selenski betrachtet, vielmehr stachelt das vermeintliche Friedensprojekt Kiew zu Angriffen auf Russland an. Zur Erinnerung: Auf dem Schlachtfeld ist Russland auf dem Vormarsch, während die Lage der Ukraine immer prekärer wird.
Vor diesem Hintergrund sprach sich die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die weniger als Diplomatin, sondern vielmehr als Russlandhasserin in Erscheinung trat, dafür aus, dass die Ukraine mit westlichen Waffen Ziele in Russland angreifen kann. Der Tageszeitung „Die Welt“ sagte Kallas, militärische Ziele auf russischem Gebiet, selbst wenn sie sich hunderte Kilometer hinter der Front befinden, seien legitime Ziele.
Selbst der frühere US-Präsident Joseph „Joe“ Biden, der sonst ein bedingungsloser Unterstützer Kiews war, erlaubte der Ukraine nicht, mit US-Waffen Ziele in Russland anzugreifen. Und das aus gutem Grund: Wenn westliche Waffen Ziele in Russland treffen, bedeutete das eine gefährliche Eskalation des Ukrainekrieges. Wenn sich nun Kallas dafür ausspricht, dass die Ukraine Ziele in Russland angreift, dann nimmt sie damit auch billigend in Kauf, dass die EU zum Ziel möglicher russischer Gegenangriffe wird.
Scharfe Kritik an den Aussagen von Kallas übt Harald Vilimsky. Der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament kritisierte, dass gerade jetzt, wo sich insbesondere US-Präsident Donald Trump darum bemüht, beide Seiten endlich an den Verhandlungstisch zu bringen, die EU immer weiter Öl ins Feuer gieße:
Bisher ging es um Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung – nun werden diese Waffen sogar aktiv zum Einsatz gegen Russland empfohlen. Dieser Schritt ist nicht nur unverantwortlich, sondern außerdem brandgefährlich und in höchstem Maße abzulehnen.
Klar ist für Vilimsky:
„Kaja Kallas handelt unverantwortlich, leichtfertig und gefährlich. Sie ist rücktrittsreif. Diese Frau hätte diesen Posten niemals erhalten dürfen und müsste ihn am besten sofort niederlegen. Kallas stellt nicht nur ein massives Sicherheitsrisiko für die Europäische Union dar, sondern auch für alle direkt oder indirekt in diesem Konflikt Betroffenen.“
4 Gedanken zu „„Friedensprojekt“ EU nun für militärische Angriffe auf Ziele in Russland“
Zitat:
„Scharfe Kritik an den Aussagen von Kallas übt Harald Vilimsky. Der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament kritisierte, dass gerade jetzt, wo sich insbesondere US-Präsident Donald Trump darum bemüht, beide Seiten endlich an den Verhandlungstisch zu bringen, die EU immer weiter Öl ins Feuer gieße:“
Mein Kommentar:
Das stimmt einfach nicht. Auch Trump lässt diesen Konflikt weiter eskalieren.
Gestern habe ich rigendwo gelesen, dass die Trumpo Administration schon mit neuen Sanktionen gegen Russland gedroht hat.
Zur Ukraine – Ignorieren, was Trump sagt, beobachten, was er tut
https://uncutnews.ch/zur-ukraine-ignorieren-was-trump-sagt-beobachten-was-er-tut/
„Stephen Bryen hat soeben einen neuen Beitrag auf seinem Substack veröffentlicht, der eine Erklärung für Zelenskys Widerspenstigkeit liefert … die NATO wird Russland angreifen. Steve schreibt:
Während Putin zu einem viertägigen, beispiellosen Treffen mit seinen beiden Freunden Xi Jinping und Kim Jong Un nach China geflogen ist, verstärkt die NATO mit voller Rückendeckung der USA ihre Bemühungen, der russischen Armee eine schwere Niederlage zuzufügen und anschließend NATO-Truppen zur „Stabilisierung“ der Ukraine einzusetzen.
Was sind die Beweise? Zunächst und sehr auffällig ist die US-Entscheidung, 3.350 Raketen an die Ukraine zu liefern, die angeblich (eines Tages?) von den Europäern bezahlt werden sollen (welche, ist nicht definiert). Dabei handelt es sich um sogenannte Extended Range Attack Munitions (ERAM), eine Art luftgestützter Marschflugkörper. The Aviationist schreibt, dass „die ukrainische Luftwaffe F-16s, Mirage 2000s und die Flotte der aus Russland stammenden MiG-29, Su-25 und Su-27 in der Lage wären, sie einzusetzen. Diese neue Waffe wäre eine Ergänzung zu den bereits von ukrainischen Kampfflugzeugen eingesetzten Waffen AASM Hammer und GBU-39 SDB“.
Offenen Quellen zufolge haben ERAMs eine Reichweite von 250 Meilen (ca. 402 km). Dies ist jedoch die Reichweite, wenn sie von einem Flugzeug abgeschossen werden. Washington sagt, dass es ukrainische Raketenangriffe auf russisches Territorium ablehnt, und während es den Einsatz von HIMARS mit großer Reichweite einschränkt, schränkt es den Einsatz von ERAM nicht ein. Berichten zufolge trägt die ERAM einen 500-Pfund-Sprengkopf, weitaus größer als jede ukrainische Drohne und mehr als doppelt so schwer wie jede der verschiedenen HIMARS-Raketen (M31 Utility Warhead, ATACMS-Sprengkopf). Möglicherweise können ERAMs mit Streumunition eingesetzt werden, obwohl vieles über ERAM unklar ist.“
Der US-Rüstungskomplex auf dem Weg der globalen Expansion
https://uncutnews.ch/der-us-ruestungskomplex-auf-dem-weg-der-globalen-expansion/
Herr Putin, hier mal ein Vorschlag von mir.
Bringen sie genug AK47 ins Land und dann erledigt sich die Diktatur von selbst. Und das Glück wird sein, des es auch die Horror EU trifft!
Denn diese nicht gewählten Lumpen halten uns in Haft!
Auf Rechtsstaat und dumme Sprüche von Demokratie kann man hier nichts geben!
Es ist Krieg. Russland greift Ziele in der Ukraine an. Da ist es doch naheliegend, dass die Ukraine auch Ziele in Russland angreift.
Ob die Kallas überhaupt weiß, wer diese Raketen bedient und wer die Daten dazu liefert? Tschechien lässt keine Ukrainer an ihre Militär Technik. Der Raketen Werfer „Vampir “ wird von tschechischen Soldaten bedient und auch bei anderen Ländern wird dies so sein. Zu groß ist die Gefahr, dass manche Technik aus der Ukraine verschwindet oder Russland in den Händen fällt, sollte man den Ukrainern den Zugang zu hochsensiblen Daten gewähren.