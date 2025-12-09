Ex-Präsident Brasiliens zu 27 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro ist vom Obersten Gerichtshof Brasiliens für schuldig befunden worden, einen Militärputsch organisiert zu haben, und zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Der fünfköpfige Oberste Gerichtshof verhängte das Urteil wenige Stunden nach dessen Verkündigung. Nach Angaben der Richter organisierte Bolsonaro – derzeit in Brasilia-Stadt unter Hausarrest – eine Verschwörung, um an der Macht zu bleiben, nachdem er die Wahl 2022 gegen seinen linken Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva verloren hatte.

Bolsonaro wurde von vier der Richter für schuldig befunden, einer stimmte für seinen Freispruch. Bolsonaros Anwälte bezeichneten das Urteil als „absurd überzogen“ und kündigten Berufung an.

Bolsonaro, welcher die Vorwürfe gegen ihn immer zurück zurückgewiesen hat, hält sich derzeit in Brasília-Stadt auf.

Somit ist aber Jair Bolsonaro der erste wegen eines Putschversuchs verurteilt Ex-Präsident Brasiliens. Einer der Anklagepunkte: Ein versuchter Staatsstreich gegen seinen Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva, nachdem er die Präsidentschaftswahl 2022 verloren hatte. Bolsonaro wurde auch einer Verschwörung für schuldig befunden, zu welcher auch die beabsichtigte Ermordung von Lula sowie von Geraldo Alckmin, dem gewählten brasilianischen Vizepräsidenten, und Alexandre de Morais, einem Mitglied des Obersten Gerichtshofs, gehört haben soll.

