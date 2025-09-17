Warum „Leben seit Jahren über unsere Verhältnisse“ die nächste Merz-Lüge ist

Von REDAKTION | Neulich verkündete Bundeskanzler Friedrich Merz, dass „wir seit Jahren über unsere Verhältnisse leben“. Was er nicht dazusagte, ist, wen oder was er unter „wir“ versteht. Meint er die Berufstätigen, die bis zur Hälfte ihres Einkommens an den Staat abdrücken müssen? Oder meint er Deutschland als Ganzes, das laut seinen Vorstellungen mehr verbraucht, als es produziert?
Glaubt er allen Ernstes, dass die Bürger eines Staates, der Exportüberschüsse erwirtschaftet, in ihrer Gesamtheit über ihre Verhältnisse leben? Oder will er die Summe aller Leistungsempfänger, die mehr kassieren, als sie einbringen bzw. eingebracht haben und die vorwiegend aus Migranten bestehen, den Leistungsträgern statistisch zuordnen, um das gewünschte „Wir“ zu erzielen?
Gehört es auch zum „Wir“, über seine Verhältnisse zu leben, wenn die Milliarden, die ohne Gegenleistung ins Ausland verschenkt werden, letztlich mit Schulden finanziert werden müssen? Sind Waffenlieferungen und Zahlungen, beispielsweise an die Ukraine, sowie zukünftige hunderte Milliarden für die Rüstungsindustrie ebenfalls Teil unseres Lebens über den Verhältnissen? Wohl kaum, denn davon hat niemand etwas, das ein gutes Leben ausmachen könnte. Sicher nicht dabei in Merzens Vorstellung eines Luxuslebens ist höchstens die Infrastruktur, die mittlerweile Verhältnisse angenommen hat, die durchaus in ein südosteuropäisches Armenhaus passen könnten.
Nun stellt sich die Frage: Warum sagt Merz das und wieso gerade jetzt?
Die Antwort ist einfach:
Merz weiß genau, dass es unter der desaströsen Wirtschafts- und Energiepolitik weiter abwärts gehen muss. Er weiß auch, dass eine Sanierung des Staatshaushalts mit seinen derzeitigen linken Koalitionspartnern, die ihn fest im Griff haben, nicht möglich sein wird. Da drängt es sich geradezu auf als Ausrede zu sagen:
Jetzt können wir nicht mehr über unsere Verhältnisse leben!
Schlimmer noch: Wenn die neuen gigantischen Schulden (samt Zinsen) auf Deutschland niederprasseln, wird es heißen, dass man die Zinsen und neue Schulden eben jetzt machen müsse, weil „wir jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt“ hätten und man schuldenbedingte Altlasten durch neue Schulden abdecken müsse.
Und wenn Merz unlängst beim Landesparteitag der CDU in NRW sagte: „Wir können uns dieses System, so wie es heute ist, mit dem, was wir wirtschaftlich in der Bundesrepublik Deutschland erwirtschaften, einfach nicht mehr leisten“, dann hat er nicht einmal ganz unrecht – nur hätte er dazusagen müssen, welche Punkte dieses „System“ beinhaltet. Weltsozialamt zu spielen, hat er dabei wohl nicht gemeint. Denn da spielen seine linken Genossen mit Sicherheit nicht mit, wie jeder inzwischen weiß. (Stichwort: „Bullshit“) Und auch nicht die Milliarden, die in Rüstung und in Richtung EU fließen werden. Auch hier darf weiter Geld verschleudert werden. „Dieses System“ wird trotz Rekordeinnahmen weitere Schulden produzieren und den Lebensstandard der Bevölkerung, insbesondere der Leistungsträger, noch mehr beeinträchtigen.
8 Gedanken zu „Warum „Leben seit Jahren über unsere Verhältnisse“ die nächste Merz-Lüge ist“
So lange Radwege in Peru von deutschem Steuergeld gebaut werden und es ein Schwarzbuch für Steuerverschwendung gibt, braucht der seine Klappe nicht aufzureißen. Von den üppigen Diätenerhöhungen, zu den ohnehin schon exorbitant hohen, fast leistungslosen Gehältern, fang ich gar nicht erst an.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung kann man sehr leicht ausrechnen, wenn man nur will. Ein Krankenpfleger mit Frau und drei Kindern erwirtschaftet Steuern von 4000 € pro Jahr. Die drei Kinder kosten aber Kindergeld von 9000 € pro Jahr. Ganz einfach unwirtschaftlich.
Daran sieht man das die Deutschen dumm wie Brot sind!!
dann soll dieser Nichtsnutze Abschaum von seinem über Verhältnisleben einmal herabsteigen zum Normalleben.
„Neulich verkündete Bundeskanzler Friedrich Merz, dass „wir seit Jahren über unsere Verhältnisse leben“.“
Richtig, wer ist „wir“ und warum sollen darunter auch jene* fallen, die Jahrzehnten die (beim Thema bleibend, finanzielle) Selbstmordpolitik der Drecks-BRD als solche bezeichnen, sie nicht haben wollen, aber völlig machtlos waren / sind, die tumben Massen davon abzuhalten alle 4 Jahre nach „mehr davon“ zu verlangen?
*Jene = die immer als „Nazis“ bezeichnet werden, damit die Täter sich nicht mit irgendwelchen Fakten und Argumenten beschäftigen müssen.
Raus aus EUdSSR, Euro, NATO, Westunterwerfung, NWO, Selbstmordsanktionen, 10 bis 20 Mio Goldstücke zurück nach Südland, Klimaschwindelende und das linke Parasitentum beenden = ich wette da könnten im Jahr 200 bis 500 Milliarden € bei den öffentlichen Haushalten sofort einspart werden.
Schuften bis das der Tod uns scheidet. Für ein korruptes, kriegsgeiles Gender-Gaga, Links-versifftes Klientel.
Zur Erinnerung und Kenntnisnahme:
Unsere Volkszertreter habe ihre Sitzungen im Reichstag auf 22 Sitzungen reduziert!
Ihre Diäten steigen jährlich fast um einen Rentenbeitrag eines „Armutsrentners“.
SIE haben Sommerurlaub, Weihnachten, Fasching,…. frei!
Sie haben 30 Wochen Urlaub im Jahr!
Oder hat schon mal jemand einen dieser Clique arbeiten sehen?
Beamte haben generell eine noch höhere Lebenserwartung.
Ich möchte mal so stressfrei meinen Urlaub verbringen, wie ein Beamter seine Dienstzeit verbringt.
Kleinstlebewesen vermehren sich durch Zellteilung.
Beamte und Öffentlicher Dienst durch Arbeitsteilung!
Beamte haben bereits nach 5 Jahren einen Pensionsanspruch in Höhe von 1.866 EURO!
80% der Beamtenschaft gehen mit 68% ihres LTZTEN GEHALT in Frühpension !
Beamte erreichen den vollen Pensionsanspruch bereits nach 40 Dienstjahren, bei denen der Höchstversorgungssatz von 71,75 Prozent ihres letzten Gehalts erreicht wird.
Durchschnitts-Pensionen für Beamte im Bundesbereich liegen bei etwa 3.480 Euro ( brutto ). Im Schnitt liegen die monatlichen Private Krankenversicherungs-Kosten für Beamte zwischen 220 und 480 Euro, wobei es auch günstigere Tarife gibt, Beamte erhalten vom Dienstherrn Beihilfe, die einen Teil der Krankheitskosten abdeckt. Die Höhe der Beihilfe variiert je nach Bundesland und Familienstand (z.B. 50% für Beamte, 70% für Ehepartner und 80% für Kinder).
Pensionen haben KEINE Obergrenze:
Obergrenze bei Renten: Mit dem aktuellen Rentenwert von 40,79 Euro, der seit dem 1. Juli 2025 gilt, käme ein Rentner nach 45 Versichertenjahren auf eine maximale Rente von 3.572 Euro.
Rentenerhöhung 2025; 3,74%
Pensionserhöhung 2025: 3 % . Jedoch MINDESTENS 110,- €
Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Rentenanpassung einen Anstieg um 66,15 Euro im Monat.
Zusätzlich erhöhen sich die Pensionen 2026 um weitere 2,8%
Kein Beamter steht Morgens für einen Mindestlohn auf“
Hinzu kommen noch etliche Vergünstigungen im Privatbereich:
Kreditwürdigkeit, Vorzüge bei Versicherungen,…..
Hinzu kommt:
Die Einkommensgrenze für die Bewilligung der Witwenrente beträgt 1038,- € ( Stand 2025 ).
Das heisst: Wer mehr als 1038,- Rente bekommt ( das ist die Mindestrente ) hat KEINEN Anspruch auf die Witwenrente des Ehepartners.
Aber wie sieht es bei Beamten aus?
Witwenpension und eigene Rente: Wann wird die Witwenrente gekürzt? Was passiert allerdings, wenn die eigene Rente und die Witwenpension beziehungsweise das Witwengeld eines Beamten zusammentreffen? Genau wie bei der Witwenrente kann es auch bei der Witwenpension zu einer Anrechnung der Einkünfte kommen – vor allem wenn die hinterbliebene Person noch berufstätig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob er oder sie verbeamtet ist oder in einer Festanstellung arbeitet. Es gilt: Die Witwenpension darf gemeinsam mit dem anrechenbaren Einkommen nicht höher als die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge sein. Da der gesamte Prozess sehr komplex ist, bieten wir dir hier zur Veranschaulichung ein vereinfachtes Beispiel: Tamara ist Arbeitnehmerin, ihr verstorbener Mann war Beamter mit einem Ruhegehalt von 4.000 Euro. Da die Ehe vor 2002 geschlossen wurde, stehen Tamara 2.400 Euro Witwengeld zu
60 Prozent von 4.000). Sie selbst verdient 2.500 Euro – und kommt so mit der Witwenpension auf 4.900 Euro
2.500 + 2.400). Die Höchstgrenze entspricht jedoch den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen – also 4.000 Euro. 900 Euro sind also über dieser Grenze. Tamaras Witwengeld muss gekürzt werden. Am Schluss bleiben ihr 1.500 Euro von 2.400 Euro übrig
2.400 – 900). https://www.hermoney.de/rente-versicherungen/rente/witwenrente-beamte-witwenpension/#kuerzung
Die „Frühstart-Rente“ – was für ein Name! Klingt nach einem hippen Bonusprogramm im Fitnessstudio, ist in Wahrheit aber nichts anderes als das nächste milliardenschwere Sozialexperiment einer Regierung, die Steuerzahler mit dem Eifer eines Las-Vegas-Zockers ins Risiko schickt. Zehn Euro pro Kind und Monat sollen also in ein „kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot“ fließen. Großartig. Damit rettet man selbstverständlich nicht nur das Rentensystem, sondern gleich die gesamte Nation – zumindest in den Tagträumen der Merz-Regierung.
▪️1,2 Milliarden Euro jährlich für ein Konzept, das schon nach den ersten Pressekonferenzen wie eine schlecht kopierte Riester-Kopie aussieht. Ulrike Malmendier warnt zwar höflich vor den gleichen Fehlern wie damals – zu teuer, zu kompliziert, zu nutzlos –, aber was soll’s. Wer auf dem Rücken der Bürger schon ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen durchwinkt, hat bei 1,2 Milliarden vermutlich nur müde gegähnt.
▪️Und die Bürokratie? Natürlich wird alles „bürokratiearm“ laufen – so wie jeder deutsche Behördengang. Man darf gespannt sein, wie viele neue Formulare, Nachweise, Kontrollinstanzen und Hotline-Warteschleifen diesmal nötig sind, um zehn Euro in einen Fonds zu schaufeln.
▪️Das Schönste an der Geschichte: Schon jetzt feiern sich Banken und Fondsgesellschaften insgeheim ab. Denn am Ende fließt das Geld nicht in die Taschen der Bürger, sondern in die Gebührenstrukturen der Finanzindustrie. Rendite für die Familien? Lachhaft. Gewinn für die Branche? Garantiert.
▪️Statt die tickende Zeitbombe der gesetzlichen Rente anzugehen, serviert man uns also Placebo-Politik. Mit anderen Worten: ein weiteres Milliardenprojekt, das so sicher scheitert wie die nächste BER-Eröffnung verspätet. Aber immerhin – die Merz-Regierung kann wieder behaupten, sie habe „vorgesorgt“. Für wen genau, bleibt das Geheimnis.
Nein, deutsche Politiker leben über ihre Verhältnisse! Denn für ihre Schandtaten müssen sie nicht gerade stehen!
Es stimmt, die Sozialversicherungssysteme müssen reformiert werden. Aber weder die Rente noch die Krankenversicherung sind Eigentum der Politiker oder des Staates, sondern vielmehr der Beitragszahler. Das sollte man bedenken, wenn die Sozialversicherung wieder einmal geplündert wird.
Merz hat vor kurzem erklärt, dass wir alle über unsere Verhältnisse leben, aber es gibt einen Haken: Der Staat lebt über seine Verhältnisse.
Es ist einfach erstaunlich, wie Politiker die Rentenpolitik manipulieren, als wäre die Rente ein Akt der Barmherzigkeit. Wir müssen für jede Rentenerhöhung dankbar sein und die Kürzungen der vergangenen Jahre geduldig hinnehmen. Das betrifft nicht nur die heutigen Rentner. Auch die heutigen Beitragszahler müssen wissen: Sie zahlen ein – und bekommen weniger, denn jede Rentenkürzung senkt auch ihre Erwartungen. Die Beitragszahler werden buchstäblich betrogen – hinter dem Deckmantel von Begriffen wie Versicherung und Solidarität werden sie ihres Eigentums beraubt. Das Defizit der Sozialversicherung ist das Ergebnis der räuberischen Übergriffe des Staates auf die Sozialversicherungsfonds, die für ganz andere Zwecke geschaffen wurden, nämlich zur Sicherung der Renten- und Gesundheitsversorgung der Beitragszahler, und die zu einer fetten Beute für den Staat geworden sind.
So werden unser Staat und unsere Regierung uns immer stärker ausbeuten. Sie werden uns weiterhin ausbeuten und uns dafür nur einen Bruchteil zurückgeben. Sie interessieren sich überhaupt nicht für unser Wohlergehen, unsere Renten und so weiter, sie interessieren sich viel mehr für den Krieg in der Ukraine, die Hilfe für die Ukraine und dafür, wie sie möglichst viele Migranten in unser Land bringen können, um uns alle durch sie zu ersetzen, sodass Probleme dieser Art für die Regierung uninteressant sind, sie interessiert nur, wie sie an uns verdienen und uns in diesem Fall ausrauben kann!