BURUNDI: Kobieta oskarżona o czary za „przemianę w hipopotama”

Kobieta ma problemy ze swoimi sąsiadami: oskarżają ją o przemianę w hipopotama i atakowanie mieszkańców wioski.

W Afryce hipopotamy są budzące grozę; te pozornie łagodne zwierzęta mogą stać się skrajnie agresywne (zdjęcie symboliczne) Dai Kurokawa/dpa

Przesądy są powszechne w Afryce i mogą mieć poważne konsekwencje dla osób dotkniętych. Aktualnie w wschodnioafrykańskim Burundi odczuwa to jedna kobieta. Sąsiedzi twierdzą, że przemieniała się w hipopotama i atakowała mieszkańców wioski. Z obawy o swoje bezpieczeństwo, wdowa z wioski Busambi nad jeziorem Tanganika szukała pomocy u władz. Szef wioski powiedział, że odbyło się spotkanie w celu zbadania oskarżeń, ale nie zostały one potwierdzone.

Islamistyczna conquista przez migrację do systemów socjalnych

Bracia Muzułmanie, ojcowie Hamasu i twórcy nowoczesnej narracji palestyńskiej, marzą o kalifacie w Europie. Poprzez otwarte granice i wysokie wskaźniki urodzeń Islam ma przejąć władzę, wspierany przez naiwne polityków, którzy kuszą imigrantów zasiłkami socjalnymi.

Jeśli nie zremigrujemy najeźdźców i nie zamkniemy granic, kontynent upadnie. Plan jest stary, realizacja trwa – a Europa przygląda się, jak jej tożsamość ulega erozji.

⚠️ Muslim Brotherhood leaders openly explain how they plan to conquer America and Europe, and destroy Western civilization: “Muslims tried and failed to conquer Europe for 700 years through war. But now there’s a much easier way: we can peacefully infiltrate via immigration,… pic.twitter.com/1joVWAdZnF — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) August 13, 2025

Plan Braci Muzułmanów jest tak prosty, jak perfidny. Zamiast podbijać za pomocą mieczy, jak w poprzednich stuleciach, teraz wykorzystują imigrację i demografię. Liderzy bractwa otwarcie przechwalają się, jak infiltrują Europę, z pomocą głupich zachodnich rządów, które szeroko otwierają drzwi.

W jednym z filmów przyznają: „Muzułmanie próbowali i nie udało im się podbić Europy przez 700 lat za pomocą wojny. Ale teraz jest dużo łatwiejszy sposób: możemy pokojowo infiltracja poprzez imigrację, z pomocą naiwnych zachodnich rządów.“

Coraz więcej milionerów opuszcza Niemcy: Kto może sobie na to pozwolić, opuszcza tonący statek

Tak i nie inaczej należy niestety określić to, co obecnie dzieje się w rzekomo najlepszych Niemczech w historii. Kto ma dobrze płatną pracę, prowadzi działalność gospodarczą lub w inny sposób zdobył majątek, ten tendencyjnie emigruje z Niemiec.

Zgodnie z aktualnym badaniem, w roku 2025 Niemcy opuści aż 400 milionerów. I to dopiero początek, ponieważ łącznie przewiduje się migrację od 200 000 do 250 000 Niemców. Lekarze, inżynierowie, naukowcy, przedsiębiorcy – wszyscy odwracają się od swojej ojczyzny, ponieważ warunki życia z roku na rok się pogarszają.

Razem z tymi ludźmi z Niemiec emigruje nie tylko kapitał, ale także ogromna ilość inteligencji, innowacji, wizji i wiara w dobrą przyszłość. Tę wiarę straciły już miliony Niemców.

Patrząc na kraje, do których emigrują milionerzy, można zauważyć, że nie tylko absurdalna w Niemczech wysokość podatków i obciążeń sprawia, że ludzie wybierają inne miejsca życia. Tematy takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne również odgrywają dużą rolę.

W Wiesbaden uchodzcy wprowadzają się do byłego luksusowego hotelu.

Były „Palasthotel” w Wiesbaden jest własnością miejskiej spółki mieszkaniowej. Najpierw urządziła w nim mieszkania socjalne. Teraz 13 rodzin uchodźców wprowadziło się do niegdyś luksusowego obiektu.

Obecnie w „Palasthotelu” mieszka 13 rodzin uchodźców.

Miasto Wiesbaden umieszcza uchodźców w byłym Grandhotelu. Do „Palasthotelu”, położonego w centrum naprzeciwko hesskiego urzędu kanclerskiego, wprowadziły się pierwsze rodziny uchodźców, donosi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Od ponad dziewięciu lat toczy się w mieście spór o przeznaczenie budynku hotelowego. Użytkowanie jako schronisko dla osób ubiegających się o azyl jest na razie rozwiązaniem tymczasowym.

Jeszcze niedawno w nieruchomości będącej własnością miasta znajdowało się 85 mieszkań socjalnych – jednak po tym, jak czerwonozielono-fioletowy rząd miejski (fioletowy dla paneuropejskiej partii Volt) zdecydował o generalnym remoncie byłego hotelu, niemal wszystkim najemcom wypowiedziano umowy. Zamiast tego miasto zapewniło im inne mieszkania.

AUSTRIA: Raport AMS ujawnia – uchodźcy celowo oblewają kursy językowe

Uchodźcy, według nowego raportu AMS, unikają pracy, celowo nie zdając egzaminów językowych – oto co leży u podstaw tej sytuacji.

Bez znajomości niemieckiego nie ma pracy – to jedna z podstawowych zasad integracji w Austrii. Jednak system ten, jak donosi „Kronen Zeitung”, najwyraźniej jest oszukiwany: w aktualnym raporcie AMS ostrzega, że niektórzy syryjscy uchodźcy celowo sabotują kursy niemieckiego, aby nie musieć pracować.

Zarzut brzmi ostro, ale pochodzi bezpośrednio od samego serwisu rynku pracy. W raporcie „Nowi uchodźcy z Syrii na austriackim rynku pracy” cytowana jest syryjska pediatra, która skarży się, że wiele Syrijek w Austrii jest automatycznie popychanych do pracy w sprzątaniu – niezależnie od ich kwalifikacji.

„W związku z tym relacjonowała, że niektórzy ludzie celowo nie zdają kursów niemieckiego, aby uniknąć takiego zatrudnienia. Kluczowym problemem są niskie płace, które nie wystarczają na zapewnienie utrzymania”,

