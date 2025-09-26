Moskau: Russland besetzte in 1 Jahr mehr als 4714 Quadratkilometer

Die russische Armee habe seit Anfang Januar mehr als 4.714 Quadratkilometer Territorium in der Zone der „Spezialoperation“ besetzt – wie das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig wurde eine Karte veröffentlicht, welche unter Darstellung der Frontsituation von 25. September 2025 den Vormarsch der russischen Truppen demonstriert.

Demnach hätten die russischen Streitkräfte in dieser Zeit die volle Kontrolle über 205 Siedlungen erlangt. Demnach sollen in der Zone der „Spezialoperation“ mehrere etwa 1490 ukrainische Soldaten getötet oder schwer verwundet worden sein.

Zu den zerstörten militärischen Zielen wurden genannt: eine Startrampe und ein „Patriot“-Funkortungsgerät, zwei „Jak-52-Trainer“, zehn unbemannte „A22“-Luftfahrzeuge, Lager- und Abschussplätze für unbemannte Langstreckenflugzeuge, drei Motorboote der ukrainischen Marine und 15 Marinedrohnen, drei gelenkte Fliegerbomben, drei HIMARS-Raketen, und 178 Flugzeugdrohnen. (Mandiner)

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.