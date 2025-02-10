Lewica nie chce, żebyś widział to przerażające wideo!

Lewacy nie chcą, abyś obejrzał to horror-wideo!
JULIAN REICHELT | Minęło dokładnie pięć lat, odkąd ciężko kryminalnie karany przestępca i skazany rabusz George Floyd zginął w wyniku interwencji policji w Minneapolis. To był moment narodzin ruchu „Black Lives Matter” – a wraz z nim pojawił się powiedzenie „przede wszystkim pokojowo” dotyczące brutalnych demonstracji, podczas których całe ulice płonęły, a niezliczone sklepy były plądrowane.
Gdy w Niemczech i na Zachodzie codziennie ludzie są dźgnięci i mordowani przez migrantów i przestępców, te same media milczą. Jak wielki jest zakres tej ciszy i co kanclerz ma do powiedzenia na temat polityki migracyjnej w obliczu codziennych wiadomości o horrorze i przemocy, dowiesz się w tym odcinku „Uwaga, Reichelt!”. Niestety tylko w języku niemieckim:
