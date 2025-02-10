Lewica nie chce, żebyś widział to przerażające wideo!

Lewacy nie chcą, abyś obejrzał to horror-wideo!

JULIAN REICHELT | Minęło dokładnie pięć lat, odkąd ciężko kryminalnie karany przestępca i skazany rabusz George Floyd zginął w wyniku interwencji policji w Minneapolis. To był moment narodzin ruchu „Black Lives Matter” – a wraz z nim pojawił się powiedzenie „przede wszystkim pokojowo” dotyczące brutalnych demonstracji, podczas których całe ulice płonęły, a niezliczone sklepy były plądrowane.

Gdy w Niemczech i na Zachodzie codziennie ludzie są dźgnięci i mordowani przez migrantów i przestępców, te same media milczą. Jak wielki jest zakres tej ciszy i co kanclerz ma do powiedzenia na temat polityki migracyjnej w obliczu codziennych wiadomości o horrorze i przemocy, dowiesz się w tym odcinku „Uwaga, Reichelt!”. Niestety tylko w języku niemieckim:

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887