Nieprawda, kłamstwo, statystyka: Jak przekształca się przemoc kryminalną o charakterze migracyjnym

Nieprawda, kłamstwa, statystyka: Jak zniekształca się przestępczość z użyciem przemocy o migracyjnym podłożu

Według oficjalnych danych przestępczość z użyciem przemocy o migracyjnym podłożu jest nadreprezentowana. Jednak politycy i media wolą mówić o „mężczyznach” i relatywizować to „Alim i Uwe”.

Każdy w miarę budzący się współczesny człowiek wie, że sprawcy przemocy z migracyjnym tłem są znacznie bardziej reprezentowani. Ale to nie powstrzymuje „elity” polityczno-medialnej zielono-czerwonych, wraz z wieloma chętnymi profesorami „ekspertami”, przed uznawaniem samego publikowania danych o przestępstwach z użyciem przemocy o migracyjnym podłożu za „rasizm” i „wymówkę” dla „prawicowych”.

Każdy szósty podejrzany o popełnienie przestępstwa z niemieckim obywatelstwem (64,4 procent) został w roku 2024 zarejestrowany również z drugim obywatelstwem. Jedna szósta z 64,4 procent wynosi 10,7 procent. Co z perspektywy „migracyjnego tła” oznacza, że około 46 procent podejrzanych ma – z podwójnym paszportem lub bez – migracyjne tło. Najczęstsze podwójne obywatelstwa według tej analizy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to: niemieckie/tureckie (10.307), niemieckie/polskie (6.652), niemieckie/rosyjskie (3.484), niemieckie/marokańskie (3.125) i niemieckie/syryjskie (2.185).

Wielka Brytania: Przestrzegająca koranu Pakistanka Mahmood kieruje teraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych

Mohammedanka Shabana Mahmood, od 5 września 2025 roku brytyjska minister spraw wewnętrznych, jest jedną z najbardziej wpływowych postaci rządu Partii Pracy pod przewodnictwem Keira Starmera.

Jednak jej powołanie wywołało znaczne kontrowersje, szczególnie z powodu jej przeszłości politycznej, stanowiska w konflikcie izraelsko-palestyńskim, rzekomej bliskości do islamistycznych poglądów oraz przysięgi na koran.

Shabana Mahmood, oficjalne zdjęcie portretowe, autor: Lauren Hurley, strona Flickr

Shabana Mahmood, urodzona w 1980 roku w Birmingham, jest prawniczką i polityczką z Partii Pracy, która od 2010 roku reprezentuje okręg Birmingham Ladywood w Izbie Gmin. Z korzeniami w Mirpur, Azad Kashmir (Pakistan), jest jedną z pierwszych muzułmańskich posłanek w Wielkiej Brytanii. Jej powołanie na ministra sprawiedliwości w lipcu 2024 roku, a teraz na ministra spraw wewnętrznych, oznacza szybki awans w ramach Partii Pracy. Jednak jej poglądy polityczne i działania budzą wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do jej przydatności do stanowiska odpowiedzialnego za bezpieczeństwo narodowe i zwalczanie ekstremizmu.

Fabryka komarów Billa Gatesa w Kolumbii jest największa na świecie

Co tydzień wypuszczane są 30 milionów genetycznie zmodyfikowanych komarów w 11 krajach! Rzekomo w celu walki z chorobami takimi jak dengue i wirus chikungunya…

Bo Bill wie lepiej niż natura.

Co może pójść źle? Wszystko! I oczywiście jest to zamierzone.

This is BiII Gates‘ „mosquito factory“ in Columbia. It’s the largest in the world. 30 million genetically modified mosquitos are released every week into 11 countries!! Because BiII knows better than nature. What could possibly go wrong? Everything! And of course it’s by… pic.twitter.com/yIBTKYUs6L — Camus (@newstart_2024) August 31, 2025

Brutalne morderstwo Ukrainki w USA: „Jeśli ofiara nie pasuje do światopoglądu, media milkną”

To sceny jak z horroru. 23-letnia Ukrainka Iryna Zarutska siedzi w pociągu w amerykańskim mieście Charlotte, prawdopodobnie w drodze do domu. Ma na sobie robocze ubranie z pizzerii i nieświadomie przegląda telefon.

Za nią mężczyzna w czerwonym hoodie. Nagle wstaje i dźga młodą kobietę nożem, umiera na miejscu. Napastnik, znany policji przestępca, opuszcza pociąg na następnej stacji. Zbrodnia została nagrana przez kamerę monitorującą.

W poniedziałkowy poranek Julian Reichelt i Waldemar Hartmann rozmawiali o szokującym morderstwie i podobieństwach do sprawy Liany, która została pchnięta pod pociąg przez odrzuconego irańskiego uchodźcę i zmarła. Zarówno w USA, jak i w Niemczech dziewczyny mają niewielkie zainteresowanie medialne. „Jeśli ofiara nie pasuje do światopoglądu, media milkną,” zauważa Julian Reichelt. „W Niemczech każda swastyka, która okazuje się być oszustwem, jest szeroko relacjonowana, ale takie przypadki już nie.”

Julian Reichelt podsumowuje: „Ta sprawa jest symbolem polityczno-medialnego niepowodzenia Zachodu w obliczu przemocy związanej z migracją.” Przemocy, która w jakikolwiek sposób jest kojarzona z kolorem skóry.

„Napastnik z Charlotte był już 14 razy aresztowany. 14 razy zwolniony.”

Morderca Liany również wcześniej molestował seksualnie kobiety i wielokrotnie zwracał na siebie uwagę. Na końcu dwie młode kobiety musiały zginąć, ponieważ władze odwracały wzrok, ponieważ późniejsi mordercy byli stylizowani na ofiary, a nie na sprawców.

Po 10 latach kryzysu migracyjnego: Kobiety są numerem 1 na celowniku

Napaści seksualne, strażnicy moralności, okropne morderstwa kobiet – regularnie czytamy o przemocy ze strony niektórych grup imigrantów wobec kobiet. To, że kobiety w wielu częściach Europy nie mogą już żyć wolno, bezpiecznie i niezależnie, niestety stało się smutną rzeczywistością.

Również w Niemczech sytuacja dla kobiet jest obecnie więcej niż niepewna. Odpowiedzialna jest za to zaślepiona polityka azylowa, której zwolennicy wciąż nie mogą przyznać, jakie zagrożenie dla kobiet się tu czyha.

[…]

Importowana nienawiść wobec kobiet – wśród sprawców przede wszystkim młodzi mężczyźni z Syrii, Afganistanu i Pakistanu są nadreprezentowani. Oczywiście nie ma wątpliwości, że nie każdy ubiegający się o azyl automatycznie jest nienawistnikiem wobec kobiet i przestępcą seksualnym. Jednak w wielu z tych statystyk dominują ostatecznie sprawcy z krajów o muzułmańskim charakterze.

USA: Wprowadzono ustawę, która pociąga sędziów do odpowiedzialności za uwalnianie brutalnych przestępców.

Poseł Randy Fine (R-FL) wprowadza ustawę, która ma na celu pociągnięcie do odpowiedzialności każdego sędziego, który uwalnia brutalnych przestępców, którzy następnie popełniają kolejne przestępstwa – po morderstwie Iryny Zarutskej w Charlotte.

Poseł Randy Fine

„Tych 12 sędziów, którzy uwolnili Decarlos Browna Jr., powinni również stanąć przed sądem.“

„Łatwo jest uwalniać przestępców, gdy ciągle chroni cię uzbrojony strażnik sądowy. Reszta z nas nie ma tego szczęścia.“

