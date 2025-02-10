web analytics

Czy Thunberg kłamie o ataku dronów na flotyllę pomocy? (Wideo)

marian pilarski

Sep. 30, 2025

Tunezyjskie władze odrzuciły zarzuty zgłoszone przez Gretę, według których statek z pomocą humanitarną i pro-palestyńskimi aktywistami, w tym samą Thunberg, został zaatakowany przez dron w drodze do Gazy.

Aktywistka całkowitego zaangażowania wcześniej podzieliła się na „X” wideo, na którym widać to zdarzenie.

Jednakże, jak się okazuje, członek załogi sam wystrzelił flarę z tegoż statku, która następnie odbiła się z powrotem od statku.

Według „BBC„…

…„tunezyjskie władze odrzuciły zarzuty, że statek z pomocą humanitarną i pro-palestyńskimi aktywistami, w tym Greta Thunberg, został zaatakowany przez dron.”

Z wcześniejszych informacji organizatorów „Global Sumud-Flottille” (GSF) wynika, że statek płynący pod flagą portugalską został zaatakowany przez dron, gdy znajdował się na kotwicy przed tunezyjskim portem Sidi Bou Said. Ponadto wszyscy sześciu pasażerów oraz załoga pozostali nietknięci.

Rzecznik tunezyjskiej gwardii narodowej powiedział „Agence France-Presse”:

„Nie wykryto żadnego drona.”

Śledztwo trwa.

marian pilarski

