Czy Thunberg kłamie o ataku dronów na flotyllę pomocy? (Wideo)

Tunezyjskie władze odrzuciły zarzuty zgłoszone przez Gretę, według których statek z pomocą humanitarną i pro-palestyńskimi aktywistami, w tym samą Thunberg, został zaatakowany przez dron w drodze do Gazy.

Aktywistka całkowitego zaangażowania wcześniej podzieliła się na „X” wideo, na którym widać to zdarzenie.

Jednakże, jak się okazuje, członek załogi sam wystrzelił flarę z tegoż statku, która następnie odbiła się z powrotem od statku.

Według „BBC„…

…„tunezyjskie władze odrzuciły zarzuty, że statek z pomocą humanitarną i pro-palestyńskimi aktywistami, w tym Greta Thunberg, został zaatakowany przez dron.”

Z wcześniejszych informacji organizatorów „Global Sumud-Flottille” (GSF) wynika, że statek płynący pod flagą portugalską został zaatakowany przez dron, gdy znajdował się na kotwicy przed tunezyjskim portem Sidi Bou Said. Ponadto wszyscy sześciu pasażerów oraz załoga pozostali nietknięci.

Rzecznik tunezyjskiej gwardii narodowej powiedział „Agence France-Presse”:

„Nie wykryto żadnego drona.”

Śledztwo trwa.

BREAKING: New footage from Greta’s boat shows a crew member misfiring a flare, which lands back on the boat. These people lie for sport. There was never any drone. pic.twitter.com/GSSSvjy23I — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 9, 2025

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887