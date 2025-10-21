US-Regierung will weiße Flüchtlinge aufnehmen

+++

Trump drängt Ukraine zu Waffenstillstand entlang aktueller Frontlinie

US-Präsident Donald Trump drängt auf ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Ukraine. Nach einem Treffen mit Selenskyj zeigen sich ukrainische Vertreter ernüchtert – laut Insidern lehnte Trump Waffenlieferungen ab und zeigte Verständnis für Putins Vorschläge.

US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine entlang der aktuellen Frontlinien bekräftigt. “Wir denken, sie sollten die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien einstellen”, sagte Trump am Sonntag an Bord der Air Force One. Man solle es so belassen, wie es sei, und könne “später etwas aushandeln”.

Auf die Frage, ob er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt habe, die Ukraine müsse den gesamten Donbas an Russland abtreten, antwortete Trump: “Nein.” Er fügte hinzu: “Ich glaube, Russland hat bereits 78 Prozent des Landes eingenommen.” Weiterlesen auf exxpress.at

US-Regierung will weniger Flüchtlinge aufnehmen – und Weiße bevorzugen

Berlin. Die Trump-Regierung will im kommenden Jahr wohl kaum Menschen aufnehmen. Zudem sollen Europäer und weiße Südafrikaner bevorzugt werden.

Die Flüchtlingspolitik unter Präsident Donald Trump könnte vor radikalen Veränderungen stehen. Wie aus Berichten der „New York Times“ und der „Baptist News Global“ hervorgeht, plant die US-Regierung, die Aufnahme von Flüchtlingen drastisch einzuschränken und neu auszurichten. Demnach sollen ab 2026 nur noch bis zu 7500 Personen jährlich aufgenommen werden – das wäre ein historischer Tiefstand.

Via morgenpost.de

Kommentar von Rosenbusch:

Die Morgenpost zitiert die New York Times, lässt aber das entscheidende Detail, dass es eben jetzt nicht mehr nur um Südafrikaner geht, geflissentlich weg:

“… Europäern Vorrang einzuräumen, die „wegen der friedlichen Äußerung ihrer Meinung im Internet, beispielsweise wegen ihrer Ablehnung der Masseneinwanderung oder ihrer Unterstützung für ‚populistische‘ politische Parteien, ins Visier genommen wurden“.

Dänemark: Volkspartei fordert Massenausweisung, Kopftuchverbot und Remigrationsministerium

Während Deutschland noch im grünen Integrationsmärchen feststeckt und Schweden sich gerade aus seiner eigenen Multikulti-Hölle herausbomben muss, kündigt sich im Norden ein politisches Beben an. Die Dänische Volkspartei (DF) legt das wohl härteste migrationspolitische Manifest Europas vor – Remigration, Kulturkampf, politische Abrechnung inklusive.

Dänemark ist anders. Während bereits die linke Regierung in Sachen Migration die Zügel deutlich gestrafft hat, setzt die rechtskonservative Dänische Volkspartei faktisch auf eine komplette Rückabwicklung der letzten 40 Jahre Migrationspolitik. Auf der Liste des wohl härtesten migrationspolitischen Manifests Europas stehen: Remigration, Grenzschließung, Entzug der Staatsbürgerschaft, Verbannung islamischer Parallelstrukturen und sogar eine Steuer auf Halal-Produkte. Nicht Integration, sondern Rückführung. Nicht Vielfalt, sondern nationale Selbstbehauptung. Und das ist erst der Anfang. Weiterlesen auf report24.news

Handelskrieg eskaliert: Peking kappt die Lieferung Seltener Erden an westliche Rüstungsunternehmen

Ohne diese Metalle läuft in Deutschland keine Panzerproduktion, keine Raketenfertigung und keine moderne Elektronik mehr. Der Rohstoffbeauftragte der Bundesregierung warnt eindringlich vor den Folgen, doch die Politik reagiert weiter zögerlich.

Gefährliche Abhängigkeit: Während Deutschland Milliarden in Aufrüstung steckt, fehlen die Rohstoffe. China kontrolliert fast den gesamten Weltmarkt, und Europa hat keine Alternativen aufgebaut. Jetzt zeigt sich, wie riskant die jahrelange Ignoranz gegenüber der Lieferkettenabhängigkeit wirklich war.

Ohne Seltene Erden aus China ist jede Rüstungsstrategie nur noch ein Papiertiger.

„Die Tragweite haben viele noch gar nicht begriffen!“ China stoppt Export Seltener Erden! Deutschlands Rüstungsindustrie steht vor dem Stillstand. Und da platzt der Traum vieler unserer Kriegstreiber! #China #Deutschland #Rüstungsindustrie Handelskrieg eskaliert: Peking… — Emanuel Boeminghaus (@E_Boeminghaus) October 20, 2025

„Brandmauer“-Klausur der CDU: Merz droht mit Rücktritt als Parteichef!

Unmittelbar vor der Klausur der CDU-Spitze am Sonntag (19.Oktober) im Berliner Grunewald hat Kanzler Friedrich Merz mit seinem Rücktritt als Parteichef gedroht.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es nicht geben, „jedenfalls nicht mit mir als dem Parteivorsitzenden“, sagte er am Wochenende bei einem „Bürgerdialog“ im sauerländischen Meschede.

Damit knüpfte Merz seine Zukunft an der CDU-Spitze erneut an die sogenannte „Brandmauer“, um die es nach der neu entbrannten innerparteilichen Diskussion auch bei der CDU-Klausur mit Blick auf die Strategie vor den Landtagswahlen 2026 gehen dürfte. Via deutschlandkurier.de

Falsche Diagnosen in der elektronischen Patientenakte

Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte entdecken viele Patienten plötzlich Krankheiten und Diagnosen, die sie nie hatten. So kassieren Ärzte mehr Geld – und Patienten steht vor massiven Problemen.

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist in Deutschland mittlerweile Realität. Es ist ein Stück, das Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Deutschen hinterlassen hat und mehrere Grundrechte aushebelt – TKP hat berichtet. Wer nicht aktiv widersprochen hat, dessen Krankengeschichte wurde digitalisiert. Langsam zeigen sich die Folgen: Viele Patientenakten enthalten erfundene oder übertriebene Diagnosen.

Was viele Patienten bei einem ersten Blick in ihre ePA entdecken: Krankheiten, die sie nie hatten oder völlig übertriebene Diagnosen. Beratungsstellen und Versicherungsmakler berichten von einem Anstieg solcher Fälle. Das dürfte das ohnehin erschütterte Vertrauen in das Gesundheitssystem weiter belasten. Woher kommen die falschen Diagnosen?

Weiterlesen auf tkp.at

Die CDU distanziert sich von ihrem eigenen Antrag.

+++ WIR VERGESSEN NICHT – SATIRE +++

