Merz ist wie eine Pralinenschachtel: Man weiß nie, was man bekommt!



JULIAN REICHELT | Friedrich Merz scheint vollkommen den Kontakt zur Realität verloren zu haben: je dramatischer die Lage, desto entkoppelter beschwört er die eigene historische Bedeutung oder einen angeblichen Stimmungswandel.

Wöchentlich erzählt Friedrich Merz Dinge, die schlicht nicht stimmen. Erst heute erzählte er, dass das Wort Brandmauer nie zu seinem Sprachgebrauch gehört habe, dabei nutzte er es nicht einmal drei Tage zuvor selbst.

Sogar eine herbeihalluzinierte und gefährliche Rolle als Erlöser der veränderungsunwilligen und sturen Deutschen hat er sich mittlerweile zugelegt. Inwiefern Friedrich Merz noch alles den Kontakt zur Realität verloren hat und sich sukzessive in eine eigene Welt hineinfantasiert, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“

