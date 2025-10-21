web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Allgemein CDU Deutschland

ACHTUNG REICHELT!

VonRedaktion

Okt. 21, 2025

Merz ist wie eine Pralinenschachtel: Man weiß nie, was man bekommt!

JULIAN REICHELT | Friedrich Merz scheint vollkommen den Kontakt zur Realität verloren zu haben: je dramatischer die Lage, desto entkoppelter beschwört er die eigene historische Bedeutung oder einen angeblichen Stimmungswandel.

Wöchentlich erzählt Friedrich Merz Dinge, die schlicht nicht stimmen. Erst heute erzählte er, dass das Wort Brandmauer nie zu seinem Sprachgebrauch gehört habe, dabei nutzte er es nicht einmal drei Tage zuvor selbst.

Sogar eine herbeihalluzinierte und gefährliche Rolle als Erlöser der veränderungsunwilligen und sturen Deutschen hat er sich mittlerweile zugelegt. Inwiefern Friedrich Merz noch alles den Kontakt zur Realität verloren hat und sich sukzessive in eine eigene Welt hineinfantasiert, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“

 

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

 

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Allgemein CDU Deutschland

ACHTUNG REICHELT!

21. 10. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Deutschland SHORT NEWS

US-Regierung will weiße Flüchtlinge aufnehmen

21. 10. 2025 FREIGEIST
Aktueller Beitrag EU Russland Ukraine Ungarn

Hintertreibt EU den Budapester Friedensgipfel ?

20. 10. 2025 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland Gesundheit Österreich

Dein Weg zur Gesundheit, Selbstheilung und neuer Lebensenergie … durch uraltes tibetisches DaoYoga und die Parchitala Methode

20. 10. 2025 Redaktion