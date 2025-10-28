Kühltürme des AKW in Gundremmingen gesprengt (Foto)

+ Warum ukrainische Soldaten von der Front fliehen + Nexperia-Schock: Chipkrieg zwischen China und dem Westen legt die Autoindustrie lahm + Unternehmen startet im April Sonnen-Abdunklung + Warum ließ man den Kinderporno-Straftäter Mario O. auf Kinder los? +

Müde vom Ukrainekrieg: Warum ukrainische Soldaten von der Front fliehen

Hunderttausende Soldaten verlassen ihre Posten. Erschöpfung, Korruption und Zwangsmobilisierung bringen die ukrainische Armee an ihre Grenzen.

Rund 290.000 Strafverfahren wurden in der Ukraine seit Kriegsbeginn gegen Militärangehörige eingeleitet, die ihre Posten verlassen haben. Eine Zahl, die in etwa der gesamten Stärke der deutschen Bundeswehr entspricht. Doch kaum jemand glaubt, dass diese Zahl das ganze Ausmaß widerspiegelt. Viele Kommandeure vermeiden es offenbar, Desertationen zu melden, aus Angst, jeder fehlende Soldat könne als persönliches Führungsversagen gelten.

Von den bekannten Fällen betreffen fast 60.000 die Desertation im engeren Sinn, während der Rest als unerlaubtes Entfernen von der Truppe, kurz AWOL, eingestuft wird. Die Grenze zwischen beiden Kategorien ist schmal und hängt oft von der Absicht ab: Verlässt ein Soldat seine Einheit ohne Rückkehrabsicht, gilt das als Desertation; verschwindet er nur für einige Tage, um seine Familie zu sehen und kehrt zurück, ist es „nur“ AWOL. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Nexperia-Schock: Chipkrieg zwischen China und dem Westen legt die Autoindustrie lahm

Die Produktion bei Volkswagen, Toyota, Nissan und Honda liegt teilweise lahm. Es mangelt an Steuerungschips von Nexperia. Peking sitzt dank der globalistischen Politik der letzten Jahrzehnte am längeren Hebel. Die Europäer kontrollieren nun ein chinesisches Unternehmen, das nicht mehr mit Materialien zur Produktion versorgt wird.

Es ist ein Lehrstück in Selbstzerstörung: Jahrzehntelang ließen sich westliche Konzerne und Politiker von Peking einlullen – billige Arbeitskräfte, hohe Margen, keine Fragen nach Menschenrechten. Jetzt zeigt die kommunistische Diktatur, wie man Abhängigkeit in Macht verwandelt. Volkswagen muss die Golf-Produktion in Wolfsburg stoppen, weil Chips fehlen. Kein Streik, kein Krieg, kein Energieproblem – sondern ein simpler Mangel an Bauteilen, die in chinesischer Hand sind. Die niederländische Regierung hat den Halbleiterhersteller Nexperia (früher Teil von Philips) unter staatliche Kontrolle gestellt. Weiterlesen auf report24.news

Unternehmen startet im April Sonnen-Abdunklung

Das Startup Stardust Solutions will die Sonneneinstrahlung auf die Erde bremsen. Eine Finanzierungsrunde für die Technologie sammelte 60 Millionen US-Dollar. Im April sollen erste Tests gestartet werden.

Das israelisch-amerikanische Startup Stardust Solutions gewinnt mit seinem Solar-Geoengineering an Fahrt. Finanzkräftige Investoren zeigen offenbar wachsendes Interesse an der Technologie und am Unternehmen, das von zwei Kernphysikern Yanai Yedvab und Amyad Spector – beide ehemalige Mitarbeiter der israelischen Regierung – gegründet worden ist.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Delaware, USA, und betont seine Unabhängigkeit von Israel und den USA.

(…) Die Kerntechnologie von Stardust basiert auf einem inerten Pulverpartikel, der Sonnenstrahlen reflektiert, ähnlich wie vulkanische Asche nach Ausbrüchen wie dem des Mount Pinatubo 1991, der die Erde temporär abkühlte. Weiterlesen auf tkp.at

Alle saßen bei ihm auf dem Sofa: Warum ließ man den Kinderporno-Straftäter Mario O. auf Kinder los?

Alle saßen sie bei ihm auf dem Sofa: von Jan Böhmermann über Heidi Reichinnek bis Ricarda Lang. Mit allen arbeitete er zusammen: Familienministerium, NGOs. Überall war er zu Gast: ZDF bis rbb. Nun kam heraus: Schon seit 2023 ist Mario O., auch bekannt unter dem Travestie-Namen „Jurassica Parka“, wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften verurteilt.

Wie kann es sein, dass der linke Politik-, Medien- und Kulturbetrieb davon nichts wusste? Warum verlangten Veranstalter von „Kinderlesestunden“ mit ihm kein polizeiliches Führungszeugnis? Weiterlesen auf nius.de

AKW in Gundremmingen gesprengt: Jagen sie hier unsere Zukunft in die Luft?

Ende mit Schrecken für das Kernkraftwerk Gundremmingen. Um Punkt zwölf Uhr detonierten die angebrachten Sprengkörper und ließen Zehntausende Tonnen Stahlbeton in sich zusammenfallen.

Atomkraftbefürworter fürchten: Für Verbraucher beginnt jetzt ein Schrecken ohne Ende auf der Stromrechnung.

Befürworter der Kernkraft sagen genau das: Sie hatten vor Ort eine Kundgebung angemeldet und vor allem eine Menge Zahlen mitgebracht: Seit 2011, als Altkanzlerin Angela Merkel (71, CDU) den zweiten Atomausstieg verkündete, habe es für die deutschen Stromkunden Zusatzkosten von 57 Milliarden Euro gegeben, so die Umweltschutzorganisation WePlanet, deren Vize-Chefin die bekannte Historikerin Anna Veronika Wendland (59) ist.

[…]

Hierzulande ist das Thema politisch durch. Denn bei allen Lippenbekenntnissen zur Atomkraft, die es sporadisch aus der Union gibt: Eine Sprengung wie die heutige schafft Fakten. Und Fakt ist, dass Deutschland in Zukunft auf Wind, Wasser und Sonne setzt. Wie viel das dann kostet, wird die Stromrechnung zeigen.

Via bild.de

Dobrindt will Schüler auf Krieg vorbereiten

Die Pläne, die Bundesrepublik “kriegstüchtig” zu machen, gehen unvermindert weiter. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will nun Jugendliche ins Visier nehmen. Diese sollen in der Schule auf Krisenfälle vorbereitet werden. Dobrindt will anregen, das Thema Krisenvorsorge in den Schulalltag einzubinden.

Er sagte:

“Mein Vorschlag ist, dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert wird, welche Bedrohungsszenarien es geben kann und wie man sich darauf vorbereitet.”

Weiterlesen auf anonymousnews.org

Pflegegeld in Österreich: Über eine halbe Million Menschen holen sich Unterstützung – der Boom geht weiter!

Die Zahl explodiert – zumindest schleicht sie sich nach oben: Im September 2025 bezogen bereits 503.725 Menschen in Österreich Pflegegeld. Das geht aus aktuellen Zahlen des Sozialministeriums hervor, die oe24.at so veröffentlichte.

Ein Zuwachs von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr! Und auch seit August gab es einen leichten Anstieg um 0,21 Prozent.

Pflegegeld – eine halbe Million und kein Ende in Sicht! Erst im Mai 2025 knackte Österreich die 500.000er-Marke bei den Pflegegeldansprüchen, seither zeigt die Kurve nur nach oben. Weiterlesen auf exxtra24.at

