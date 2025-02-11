GB: Blutbad in Zug – 9 Menschen in Lebensgefahr nach Messer-Attacke

In diesem Zug stachen die Täter zu. | Foto: Justin Tallis/AFP

Großbritannien: Neun Menschen kämpfen um ihr Leben, nachdem es gestern Abend in einem Zug nach London zu einem schrecklichen Messerangriff gekommen ist.

Zwei Verdächtige wurden nach der Messerattacke festgenommen, die sich in einem Zug von Doncaster nach London ereignet hat. Die Anti-Terror-Polizei wurde hinzugezogen, um die Ermittlungen zu unterstützen, während die Polizei die genauen Umstände des schrecklichen Angriffs untersucht.

Mehr als 30 Beamte eilten zum Bahnhof Huntingdon in Cambridgeshire, nachdem der Zug aufgrund von Meldungen über mehrere Messerstechereien eine Notbremsung durchgeführt hatte.

Zehn Personen verletzt wurden – neun von ihnen in Lebensgefahr

Die BTP (British Transport Police) erklärte, dass ein „schwerwiegender Vorfall” gemeldet worden sei, und Zeugen berichteten, wie bewaffnete Polizisten den Bahnsteig stürmten und „einen Mann, der mit einem großen Messer herumfuchtelte, mit einem Taser außer Gefecht setzten”.

Die Polizei, die zum Tatort eilte, gab zu einem bestimmten Zeitpunkt „Plato“ aus – das nationale Codewort, das von Polizei und Rettungsdiensten bei einem „marodierenden Terroranschlag“ verwendet wird. Diese Entscheidung wurde jedoch später wieder rückgängig gemacht, wie die Behörden mitteilten.

Dramatische Aufnahmen zeigten, wie Rettungskräfte die Straßen vor dem Bahnhof überfluteten und bewaffnete Polizisten über den Bahnsteig rannten, bevor sie in den Zug stiegen. Angstvolle Passagiere versteckten sich Berichten zufolge in den Toiletten, um dem Angreifer zu entkommen – einige Zeugen behaupteten, dass Umstehende niedergetrampelt wurden, als andere versuchten zu fliehen. Zeugen gaben an, dass der Angriff nur 10 Minuten nach Abfahrt des Zuges von Doncaster nach King’s Cross vom Bahnhof Peterborough begann. Laut Zugverfolgungsdaten verließ der Zug den Bahnhof Peterborough am Samstag um 19:29 Uhr.

Zu den Terroristen gibt es bisher keine Angaben, was allerdings Fragen zum Täterprofil von selbst beantwortet. Updates auf UNSER MITTELEUROPA bei weiteren Informationen.

