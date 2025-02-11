Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matias Delacroix

Offenbar war die USA-treue Neo- Friedensnobelpreisträgerin und „Farbrevolutionärin“ in den Startlöchern Maria Corina Machado erst der Beginn US-amerikanischen „Interventionen“ in Venezuela.

Scheinbar hatte man seitens der USA tatsächlich geplant, das Flugzeug des venezolanischen Präsidenten samt ihm an Bord zu entführen.

Maduro sollte entführt und inhaftiert werden

Nicolás Maduro sollte also auf diese Weise durch die USA illegal festgenommen werden. Dem Piloten Maduros wurde zu diesem Zweck durch amerikanische Agenten eine Zahlung von bis zu 50 Millionen US-Dollar angeboten. Dieser blieb jedoch standhaft und lehnte ab, wie auch anonymousnews berichtet hatte.

Ein US-Bundesagent hatte heimlich versucht, den persönlichen Piloten des venezolanischen Präsidenten anzuwerben, um Nicolás Maduro zu entführen und in die USA auszufliegen. Das berichtete die Associated Press (AP) unter Berufung auf drei amtierende und ehemalige US-Beamte sowie einen Gegner Maduros.

In dem Bericht wird behauptet, dass der Agent des Heimatschutzministeriums, Edwin Lopez, sich im Jahr 2024 in der Dominikanischen Republik mit Maduros Piloten General Bitner Villegas getroffen hatte. Lopez soll dem Piloten Geld und Schutz angeboten haben, wenn er Maduros Flugzeug an einen Ort umleiten würde, an dem die US-Behörden ihn festnehmen könnten. Der Pilot blieb unverbindlich, tauschte aber auch nach Lopez’ Pensionierung im Juli 2025 noch über ein Jahr lang Nachrichten mit dem Agenten aus.

50 Mio. Dollar Belohnung für Piloten

Lopez soll sich auf eine Ankündigung des US-Justizministeriums berufen haben, die Belohnung für Maduros Festnahme auf 50 Millionen US-Dollar zu verdoppeln, und Villegas dazu gedrängt haben, „Venezuelas Held zu werden”. Der Pilot lehnte dies schließlich ab, bezeichnete Lopez als „Feigling” und brach den Kontakt ab.

Die Enthüllungen kommen nunmehr zu einer Zeit, in der die USA den militärischen und geheimdienstlichen Druck auf Caracas verstärken. Präsident Donald Trump hat die CIA ermächtigt, verdeckte Operationen in „ölreichsten Land der Welt“ durchzuführen, sowie Kriegsschiffe, Flugzeuge und Tausende Soldaten in die Karibik entsandt, um eine von Washington als Anti-Drogen-Kampagne bezeichnete Aktion durchzuführen. In den letzten Monaten sollen bei US-Angriffen auf Schiffe in der Nähe von Venezuela und Kolumbien Dutzende Menschen getötet worden sein.

Der venezolanische Präsident hat Vorwürfe des Drogenschmuggels stets zurückgewiesen und sie als Vorwand für einen „US-gewollten“ Regimewechsel bezeichnet. Er erklärte Trumps Eingeständnis verdeckter CIA-Aktivitäten in Venezuela als beispiellos und „verzweifelt”. Maduro hat das Militär seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und erklärt, dass Venezuela über ein großes Arsenal an Igla-S-Luftabwehrsystemen aus der Sowjetzeit verfügen würde.

Moskau, ein enger Verbündeter von Caracas, hat die US-Kampagne scharf verurteilt. Anfang dieses Monats hatte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, Washington vorgeworfen, unter dem Deckmantel einer Anti-Drogen-Operation einen Staatsstreich in Venezuela zu planen, und hatte dies als „flagrante Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte” bezeichnet.

