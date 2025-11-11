BBC-Manipulations-Skandal: Trump fordert eine Milliarde Dollar Schadenersatz (Video)

In einem von Trumps Anwälten an die „BBC“ verfassten Brief werden Schadensersatzforderungen bezüglich einer durch die BBC manipulierten Rede des US-Präsidenten vom 6. Januar 2021 erhoben. Gefordert wird:

der sofortige und vollständige Widerruf der BBC-Dokumentation und aller anderen falschen, diffamierenden, herabwürdigenden, irreführenden und verstörenden Aussagen

Diese müssen in der gleichen sichtbaren Weise gekennzeichnet werden, wie sie ursprünglich veröffentlicht worden waren.

eine unverzügliche Entschuldigung für falsche, diffamierende, herabwürdigende, irreführende und verstörende Aussagen über Präsident Trump

eine angemessene Entschädigung für den Schaden, der Präsident Trump zugefügt wurde.

Trumps Anwälte drohten mit einer Klage in Höhe von 1 Milliarde Dollar auf Schadenersatz, sollte die „BBC“ die „Panorama“-Dokumentation nicht zurückziehen, inklusive der Einleitung rechtlicher Schritte.

Die „BBC“ war heftig dafür kritisiert worden, wonach sie Donald Trumps Rede vom 6. Januar 2021 in einem Segment der Sendung „Panorama“ in einer Weise geschnitten hat, welche für die Zuschauer irreführend gewesen sein könnte. Dabei wurden Halbsätze nacheinander geschnitten – mit anderen Worten: Sie wurden aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen. Das Endergebnis klang so, als hätte Trump seine Anhänger zum Sturm auf das US-Kapitol aufgefordert, um zu kämpfen. Jener Satz vor dem Aufruf zum Kampf, in dem der Präsident zum friedlichen Protest aufruft, wurde jedoch weggelassen.

_______________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.