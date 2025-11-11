Deutschland ist wieder Weltmeister – im Zahlen. Während China seinen Status als Schwellenland ausnutzt, Kanada neue Ölträume lebt und Großbritannien seine grünen Ziele offen begräbt, spielt Berlin weiter Klima-Messias.

Auf der COP30 in Belém in Brasilien verpflichtete sich Kanzler Merz, ganz im Geiste der Ampel, zur Zahlung von 11,8 Milliarden Euro an Länder, die oft mit Rodung, Korruption und ideologischer Schaumschlägerei glänzen. In Brasilien rodet man den Regenwald, um Klimagipfel zu veranstalten – ein Symbol dieser schizophrenen Farce.

Ökonomischer Selbstmord

Die USA sind längst ausgestiegen. Australien, Großbritannien, Kanada, ja selbst Frankreich und Italien rudern zurück. Nur Brüssel hält unbeirrt Kurs auf den ökonomischen Selbstmord – mit Deutschland als erstem, freiwilligen Opfer. Bis 2045 soll die Industrienation angeblich klimaneutral sein. CO₂-frei, produktionsfrei, zukunftsfrei. Was die Deutschen dafür bekommen? Höhere Preise, Standortflucht, und eine globale Emissionsbilanz, die trotzdem weiter steigt.

Denn China lacht sich ins Fäustchen. Es produziert weiter billig, dominiert die Solar- und Batteriemärkte und nutzt die selbstmörderische Klima-Obsession Europas als strategischen Vorteil. Die EU – für gerade einmal sechs Prozent der globalen Emissionen verantwortlich – will die Welt retten, während Indien, Indonesien und China fröhlich neue Kohlekraftwerke bauen.

Deutschland als letzter Klima-Krieger

Und die Bürger? Laut Umfragen haben sie längst genug. Weder beim Fleisch noch beim Auto oder beim Fliegen wollen sie sich einschränken. Sie spüren, dass es nicht um Umwelt, sondern um Umerziehung geht. Um ein grünes Dogma, das sich längst von der Realität abgekoppelt hat – und das die politische Klasse mit Milliarden gegen den Willen der Bevölkerung durchdrückt.

Am Ende bleibt Deutschland als letzter Klima-Krieger übrig. Umgeben von einer Welt, die längst weiß: Wohlstand lässt sich nicht durch Verzicht verteidigen.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT (Autor A.R.), unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.