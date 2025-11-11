Steinmeiers Horror-Rede: Opposition verbieten, Meinungsfreiheit abschaffen!

JULIAN REICHELT | Es ist eine neue Folge „Achtung, Reichelt!“ online. Diesmal geht es um: Steinmeiers Horror-Rede: Opposition verbieten, Meinungsfreiheit abschaffen Steinmeier fordert offen das Ende der Opposition: Wer nicht der Regierung folgt, wird aus der Demokratie ausgeschlossen. Resozialisierung möglich? Nur, wenn man der Herrschenden Gesinnung folgt.

Steinmeier untergräbt die demokratischen Prinzipien, jagt Andersdenkende und verklärt Zensur als Schutz der Demokratie. Während AfD und andere Opposition von den Herrschenden systematisch ausgeschlossen werden, gefährden linke Ideologie, Medienzensur und digitale Überwachung unsere Freiheit.

Das Ende der Opposition wäre zugleich das Ende unserer Demokratie! Wie Steinmeiers totalitäre Ideen unser Land bedrohen und inwiefern Steinmeier noch alles den demokratischen Rahmen, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

